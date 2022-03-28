Не сойти с ума: что вызывает деменцию и как понять, что близкому человеку нужна помощь

В контексте последних событий проблема хронического стресса становится особенно актуальной. В зону риска попадают люди всех возрастов, но наибольшую опасность он представляет для представителей старшего поколения. Как вовремя помочь близкому человеку?

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Стрессы являются частью жизни современного человека, и в норме наш организм способен самостоятельно с ними справляться. Если же стрессовое состояние приобретает хроническое течение, а вдобавок к этому имеются и сопутствующие проблемы со здоровьем, ситуация может выйти из-под контроля.

Пожилые люди: особая группа риска



В особой группе риска находятся пожилые люди, так как они склонны более остро реагировать на нестандартные ситуации. Это происходит в силу возрастных изменений нервной системы, особенно при наличии некоторых хронических заболеваний, часто встречающихся в пожилом возрасте, например, сахарного диабета или заболеваний щитовидной железы.

Острая психологическая реакция на стресс запускает ряд неблагоприятных изменений в организме, которые могут спровоцировать не только возбуждение нервной системы, но и нарушение функции внутренних органов. Известно, что избыточное волнение для пожилых людей нередко может закончиться гипертоническим кризом, инфарктом или инсультом.

Результаты последних исследований показывают, что повышенный уровень хронического стресса, а также связанные с этим затяжные тревожно-депрессивные состояния могут привести к более высоким рискам развития когнитивных расстройств и деменции. Именно поэтому борьба с хроническим стрессом является чрезвычайно важной для профилактики деменции и преждевременного старения нервной системы.

5 полезных советов от врачей

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Вот некоторые советы, как защитить своих пожилых людей от неврологических последствий стресса.

1. Будьте внимательны к своим близким и не списывайте изменения в поведении на возраст. Очень важно вовремя распознать признаки наступления тяжелых эмоциональных реакций, которые развиваются у пожилого человека на фоне стрессовой ситуации, и принять необходимые меры. На что стоит обратить внимание:

пожилой человек, который проживал до последнего времени самостоятельно и независимо, вдруг начал чаще вам звонить, обращаться с многочисленными вопросами и замечаниями либо наоборот ушел в себя, меньше уделяет внимания окружающим, вдруг забрасывает привычные увлечения.

у вашего родственника внезапно без видимых причин возникают такие неврологические симптомы, как забывчивость, нарушение сна, хронические боли.

пожилой человек дезориентирован и заторможен, перестает узнавать окружающих либо, наоборот, испытывает избыточное возбуждение, ведет себя агрессивно.



2. Не занимайтесь самолечением, не ждите, что симптомы пройдут сама. При возникновении подозрительных признаков обязательно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью — к неврологу, психиатру или гериатру. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов предотвратить развитие серьезных когнитивных нарушений и деменции.

3. Не бойтесь обращаться к психологу или психотерапевту. Бывает так, что мы не можем изменить ситуацию, которая вызывает у нас сильный стресс. В непростые времена консультация таких специалистов поможет обрести душевное равновесие и улучшить настроение.

4. Позаботьтесь о собственном психологическом здоровье. Пожилые люди с начальными формами когнитивных нарушений в стрессовой ситуации очень чувствительны к эмоциональному состоянию своих близких. Ваша нервозность будет невольно передаваться человеку и может усугубить его состояние.

5. Продолжайте соблюдать все назначения лечащего врача, держите под контролем сопутствующие заболевания, поддерживайте физическую и умственную активность, питайтесь правильно и в целом старайтесь создать комфортную атмосферу привычной повседневной жизни.