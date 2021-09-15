Не только генетика: 4 научно доказанные полезные привычки, которые продлевают жизнь
Foto: PantherMedia/Scanpix

Ученые из Национальных институтов здравоохранения в США (NIH) провели эксперимент с участием 6,2 тысячи людей и выяснили, что на продолжительность жизни влияет не только генетика, но и привычки человека.

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Эксперимент показал, что если выработать всего четыре полезные привычки, можно снизить риск преждевременной смерти на 80%. Вот эти привычки:

  • Отказ от обработанных продуктов

Это снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака и диабета.

  • Употреблять не более 2 граммов натрия в день

Большая часть натрия поступает в организм из полуфабрикатов, поэтому их ученые тоже посоветовали исключить из диеты. Также специалисты рекомендовали включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки.

  • Повысить физическую активность

Ученым удалось доказать, что даже 15 минут умеренных физических упражнений в день помогают продлить жизнь на три года.

  • Наладить режим сна

Организму необходимо отдыхать не менее шести часов, а в идеале — восемь. Это позволит предотвратить стресс, депрессию и многие сердечно-сосудистые заболевания.

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DELFI Woman

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