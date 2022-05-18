Не время молчать: 10 секретов, которые не нужно скрывать от врача

Когда дело доходит до обсуждения более личных вопросов с врачами, заманчиво скрыть некоторые детали. Тем не менее, поступая так, вы можете подвергнуть риску свое здоровье. Вот 10 секретов, которые вы не должны скрывать от своего врача, пишет sovets.net

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Вы выпиваете



Никто не гордится тем, что у них есть проблема чрезмерного употребления алкоголя, и большинство людей считают, что врачам не нужно знать об этом, но именно здесь они абсолютно неправы. Помимо того, что это вызывает множество проблем со здоровьем, выпивка может сбить результаты тестов и отправить вашего врача по неправильному пути во время диагностики.

Кроме того, вы выиграете от помощи врача, чтобы уменьшить потребление алкоголя. Пьянство может привести ко многим серьезным заболеваниям в долгосрочной перспективе, таким как высокое кровяное давление, проблемы с желудком, цирроз печени, рак печени, панкреатит, алкогольная зависимость и различные психологические состояния.

Сообщите своему врачу, если у вас есть проблемы с алкоголем. Это поможет им более точно оценить ваше здоровье, и они также могут помочь вам избавиться от привычки.

Вы не бросили курить



Вы можете чувствовать себя вынужденным держать эту привычку в секрете, чтобы избежать лекции от своего врача. Но ваш врач должен знать, курите ли вы, поскольку это может помешать некоторым лекарствам и может помочь объяснить симптомы.

Курение также является основной причиной многочисленных критических заболеваний. Если вы регулярно курите, вы почти гарантируете себе сердечную болезнь или рак. Важно получить помощь, чтобы остановить эту привычку, и ваш врач может помочь вам эффективно бросить курить, будь то терапия или лекарства.

У вас бессонница





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Возможно, вы думаете, что проблема со сном — это что-то слишком незначительное, а не проблема со здоровьем, о которой вам нужно предупредить своего врача. Тем не менее, бессонница может быть признаком многих основных проблем со здоровьем, таких как депрессия, беспокойство или даже апноэ во сне. Кроме того, помимо влияния на качество нашей жизни, плохой сон оказывает негативное влияние на наше здоровье сердца.

Если у вас проблемы со сном, сообщите об этом своему врачу. Он может оценить проблему и дать совет или направить вас к нужному специалисту.

Вы перестали принимать лекарства



Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем прекращать или уменьшать регулярность приема любых лекарств, даже если ваше состояние, кажется, нормализовалось. Кроме того, будьте откровенны со своим врачом, если вы не принимаете лекарства регулярно. Важно быть честным, чтобы ваш врач мог получить четкое представление о проблеме, а также сделать правильный диагноз и план лечения.



У вас проблемы с мочевым пузырем или кишечником



Когда мы вырастаем, нам становится неудобно говорить о функциях организма. Но вы подвергаете свое здоровье риску, если не говорите об определенных симптомах, таких как наличие крови в стуле. Кровь в стуле может быть признаком ряда состояний, одним из которых является колоректальный рак, рак, который излечим, если его обнаружить рано.

Недержание мочи, когда вы кашляете, чихаете, смеетесь или прыгаете, поддается лечению, и врач может посоветовать вам варианты терапии или методы упражнений, чтобы остановить утечку мочи.

Вы чувствуете себя подавленным



При разговоре с врачом не должно быть стигмы о психических заболеваниях. Если вы чувствуете себя подавленным, ваш врач может помочь. Усталость, перепады настроения и низкий уровень энергии могут быть вызваны заболеваниями, такими как депрессия, стресс, дисбаланс щитовидной железы, анемия. Когда врачи проинформированы, они могут диагностировать ваше состояние и предложить вам рекомендации по лечению или направить вас к нужному специалисту или консультанту.



У вас нездоровые привычки



Мы склонны преуменьшать нездоровое питание и недостаток физических упражнений, но плохие привычки образа жизни оказывают огромное влияние на наше здоровье, особенно с возрастом. Сидячий образ жизни может быть в два раза более смертельным, чем ожирение, в то время как небольшое количество регулярных упражнений может значительно снизить риск преждевременной смерти.

Когда вы лжете о своем образе жизни, в то время как ваш вес и уровень "плохого" холестерина стремительно растут, ваша небылица может привести к менее эффективному лечению. Если картофельные чипсы или жареная курица — ваша слабость, просто признайте это. Врач может придумать план развития лучших привычек.

Вы принимаете лекарства, добавки или витамины





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Вам может быть неловко сказать своему врачу, что вы принимаете безрецептурные добавки или лекарства, назначенные другим врачом. Несмотря на это, обязательно передайте всю информацию о травах, добавках или других альтернативных методах лечения, которые вы принимаете. Ваш врач должен знать все, что вы принимаете, чтобы не было опасных взаимодействий между лекарством, которое они назначают, и дополнительными добавками, которые вы принимаете.

Вы собираетесь сесть на диету



Любая экстремальная диета имеет свои риски, даже если вы в хорошей форме и следуете ей всего несколько дней. Вы можете стать обезвоженным и сбросить свой электролитный баланс, что может нанести вред сердцу и почкам.

Низкокалорийные диеты также могут лишить вас микроэлементов, таких как магний и витамин D, которые необходимы для здоровья. Вместо этого поговорите со своим врачом о лучшем плане потери веса. Или, если вы все равно собираетесь сесть на диету, по крайней мере, проверьте, чтобы убедиться, что вы делаете это как можно безопаснее.

Вы испытываете боль во время секса



Болезненный секс не должен быть нормой. Если у вас есть боль во время или после секса, сообщите об этом своему врачу. Это может быть предупреждающим признаком основных заболеваний, таких как воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, миома или инфекции. Врач сможет оценить, что вызывает проблему и нужно ли вам какое-либо лечение.

