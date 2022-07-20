Не все коту. Фармацевт из Шауляя Алмира раскрывает секреты пищевых и эфирных масел

Куда смотреть, чтобы подобрать самый полезный рыбий жир? Какое масло лучше использовать на массаж, а какое — внутрь? Какое женщинам, а какое — мужчинам? И что добавить в качестве афродизиака? Почему полезность рапсового масла из наших краев под сомнением? Фармацевт со стажем в 52 года Алмира Гирдениене, директор старейшей аптеки Шауляя Valerijonas охотно делится секретами здоровья и долголетия.

Алмире Гирденинене - 76 лет, из которых 52 она работает фармацевтом в старейшей аптеке Шауляя — Valerijonas. Идите по центральному променаду города, Вильнюсскому проспекту, и ориентируйтесь на крышу с котами — не ошибетесь.

После восстановления независимости Литвы аптека перешла в совместное владение своих сотрудников-фармацевтов. Алмира — одна из них. С сетевыми гигантами конкурировать трудно, признается она, но аптека делает все, чтобы держаться на плаву за счет своей уникальности. Только в ней есть свой крохотный музей. Только здесь готовят роскошные вегетарианские обеды и поют лучшим в Шауляе травяным чаем. Только здесь запустили свою линию экокосметики. Это одна из двух оставшихся аптек города, которые сами готовят лекарства по рецепту врачей.

"Моя специальность - лучшая на свете! - уверена Алмира. - Люди приходят на землю, чтобы помогать другим, а мне это дано по работе. В Каунасском университете обучают очень хорошо — мы получаем все знания про травы, вещества, организм человека…" Побывав в 90-х в Индии, Алмира заинтересовалась аюрведой. Теперь ее день начинается с йоги на рассвете и обливания холодной водой, ложится спать в 10 вечера. В свои 76 лет она легко стоит на голове и растягивается в шпагат, спать — в 10 вечера.