Несладкая болезнь: почему сахарный диабет встречается все чаще и как его избежать?

По мнению ВОЗ, диабет скоро достигнет размеров эпидемии: каждые десять секунд в мире кто-то умирает от проблем со здоровьем, вызванных диабетом. Как избежать этого коварного заболевания? Наши консультанты — старшая сестра отделения эндокринологии стационара "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы Лига Аранте и фармацевт Вадим Брижань.

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У каждого десятого?



По данным Минздрава за 2018 год, число больных диабетом уже тогда превышало 90 тысяч человек — это более 4% населения страны. В подавляющем большинстве случаев это диабет второго типа. Причем чаще всего этот диагноз настигает людей, достигших 60-летнего возраста.

Есть исследования, что две трети болеющих диабетом людей пока об этом факте даже и не догадываются…

Горький привкус сахара



Сахарный диабет — это, увы, хроническое заболевание, основным признаком которого является повышенное количество сахара или глюкозы в крови.

Недуг развивается в организме тихо, долго, иногда годами. При этом человек может чувствовать себя нормально. К сожалению, диагноз становится очевиден, когда болезнь натворила немало бед в организме, что очень плохо.

Сахарный диабет возникает по двум причинам: либо поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина (это диабет I типа), либо инсулин не усваивается организмом (это уже II тип диабета). И то, и другое ведет к повышению уровня сахара в крови.