Несладкая болезнь: почему сахарный диабет встречается все чаще и как его избежать?

По мнению ВОЗ, диабет скоро достигнет размеров эпидемии: каждые десять секунд в мире кто-то умирает от проблем со здоровьем, вызванных диабетом. Как избежать этого коварного заболевания? Наши консультанты — старшая сестра отделения эндокринологии стационара "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы Лига Аранте и фармацевт Вадим Брижань.
У каждого десятого?
По данным Минздрава за 2018 год, число больных диабетом уже тогда превышало 90 тысяч человек — это более 4% населения страны. В подавляющем большинстве случаев это диабет второго типа. Причем чаще всего этот диагноз настигает людей, достигших 60-летнего возраста.
Есть исследования, что две трети болеющих диабетом людей пока об этом факте даже и не догадываются…
Горький привкус сахара
Сахарный диабет — это, увы, хроническое заболевание, основным признаком которого является повышенное количество сахара или глюкозы в крови.
Недуг развивается в организме тихо, долго, иногда годами. При этом человек может чувствовать себя нормально. К сожалению, диагноз становится очевиден, когда болезнь натворила немало бед в организме, что очень плохо.
Сахарный диабет возникает по двум причинам: либо поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина (это диабет I типа), либо инсулин не усваивается организмом (это уже II тип диабета). И то, и другое ведет к повышению уровня сахара в крови.
Второй тип сахарного диабета намного более распространен в обществе (90% всех случаев), и чаще всего его диагностируют у людей в более солидном возрасте: с годами организм все хуже справляется с сахаром в крови.
Вы знаете свой уровень сахара в крови?
Мы можем заподозрить заболевание по разным признакам: появление сухости во рту, постоянная жажда, повышенное мочеиспускание, слабость.
Но самый верный способ обнаружить сахарный диабет — измерить уровень глюкозы в крови. Нормальный сахар в крови натощак — 3,3 -5,5 ммоль/л. Если цифра выше 6,1 ммоль/л, то врачи уже предполагают диагноз "сахарный диабет".
Анализ можно сделать в медицинской лаборатории, и это надо делать хотя бы раз в год. Однако, если у вас уже были тревожные ситуации с уровнем сахара в крови, для самоконтроля можно купить глюкометр для домашнего пользования или тест-полоски на глюкозу, об использовании которых расскажет фармацевт.
Аптека как подушка безопасности
Некомпенсированный и своевременно не контролируемый сахарный диабет может существенно ухудшить ситуацию, если случается заболеть Covid-19, поэтому очень важно заботиться о состоянии своего здоровья своевременно. Сейчас, когда Covid-19 может заболеть каждый, медики и фармацевты призывает всех людей, имеющих сахарный диабет, использовать все возможности, чтобы особенно тщательно следить за своим здоровьем.
"Общаясь с посетителями аптеки, мы постоянно, изо дня в день, ведем профилактику диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, — делится опытом фармацевт Вадим Брижань. — И, конечно, стараемся оградить больных диабетом от, скажем так, диабетических кризисов. И, конечно, мы готовы снова и снова консультировать о том, как правильно использовать глюкометр, какие дополнительные средства для терапии диабета выбирать, рассказывать о совместимости и правильном использовании медикаментов".
Запас инсулина не помешает
"Инсулин может дать больше, если инъекцию делают правильно — каждую инъекцию с новой иглой, и после инъекции иглу снимают и выбрасывают в специальный контейнер, — напоминает старшая сестра отделения эндокринологии стационара "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы Лига Аранте. — В аптеке можно получить одну иглу инъектора на один инъектор, что означает, что она, скорее всего, будет использоваться повторно 10–30 раз. Однако можно (и это разумно) приобрести также дополнительные иглы. Сам пациент и его близкие должны помнить о том, что у человека с таким диагнозом всегда под рукой есть все необходимые средства для компенсации диабета".
В пандемию Covid-19, которая, к слову, еще не закончилась, страдающим диабетом рекомендуется иметь достаточный резерв тестов и инъекций инсулина.
А чтобы правильно сделать инъекцию, в аптеке можно приобрести дополнительные иглы для инъекторов. Если проинформировать своего фармацевта о желании приобрести иглы, вам будет заказано необходимое количество игл.
Всем, кто имеет сахарный диабет, важно стремиться к максимально здоровому образу жизни, длительно стабильному и близкому к нормальному уровню глюкозы в крови, нормальному кровяному давлению и показателям липидов. Все это в комплексе может значительно снизить риск развития поздних осложнений диабета и замедлить их прогрессирование. Также важно лечить повышенное давление и повышенный уровень липидов (жиров, например холестерина, триглицеридов) в крови.