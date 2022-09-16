Ни пуха, ни пера: как выбрать идеальную подушку и улучшить качество сна

Часто ли вы просыпаетесь по утрам с затекшей шеей или даже с болью? Одной из причин этого может быть то, что в течение ночи мы спим на неподходящих подушках. В долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на нашем здоровье и вызвать дискомфорт. Физиотерапевт рассказывает, как улучшить качество сна, а дизайнер интерьера — как выбрать правильную подушку.

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"Долгосрочными последствиями для нашего здоровья, если мы спим с неправильной и неподходящей подушкой, могут быть не только натяжение в шее, но и усталость, боль, неправильная осанка, постоянное напряжение, ограничение движений и общее ощущение, что мы не выспались и не восстановились достаточно за ночь", — подчеркивает доктор наук Иева Звигуле, физиотерапевт, доцент кафедры анатомии. "Мы не можем отделить физическое благополучие от психического. Длительное недосыпание и плохое качество сна обычно влияют на наше настроение, стрессоустойчивость, работоспособность и ясность мыслей в течение дня".

По мнению физиотерапевта, для того чтобы чувствовать себя хорошо после пробуждения, необходимо соблюдать несколько условий. Важно спать на удобной кровати и матрасе, иметь подходящую подушку, а также хорошее качество воздуха, темноту и тишину в комнате. Также на сон влияет количество ежедневной физической активности и качество питания.

Что делать, если мы проснулись с жесткой шеей?

Если мы просыпаемся утром со скованностью и болью в шее, упражнения на растяжку не должны быть первым делом. "Упражнения могут растянуть, травмировать и порвать шею еще больше, что приведет к долгосрочным проблемам со здоровьем". Рекомендуют начинать с небольших движений, постепенно увеличивая их амплитуду — двигайтесь, разогревайте плечи, руками делайте движения, имитирующие плавание, и только потом начинайте двигать шеей", — объясняет физиотерапевт.

Не следует быстро двигать шеей и описывать полный круг — лучше половину круга — в направлении вперед. Другой вариант — медленно и осторожно разминать шею после теплого душа, так как душ разогреет мышцы, снижая риск травм, вызванных растяжением. Можно также сделать самомассаж — интуитивно массировать напряженные и болезненные участки в районе плеч, у основания черепа и в области челюстного сустава.

Позы для сна и подходящие подушки

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Физиотерапевт утверждает, что лучшая поза для сна — это та, которая наиболее удобна и комфортна для каждого в отдельности. Кто-то любит спать на спине, другой — на боку, третий — на животе. Главное — проснуться отдохнувшим и восстановившимся. Если нам удастся это сделать, то неважно, в какой позе мы спим. Главное, ложась спать, расслабиться и ни о чем не думать. Отпустите самоконтроль, потому что это задача сна.

"Однако тем, кто страдает от боли в шее, стоит обратить внимание на эргономичные подушки. Они помогут лучше расслабить шею и плечи в ночное время. При выборе наиболее подходящей эргономичной подушки я бы посоветовала оценить мягкость, высоту и форму подушки. Такие подушки часто подбираются с учетом предпочтений и поз спящего — для людей, которые любят спать на боку, спине или животе", — объясняет И. Звигуле. Она добавляет, что нельзя забывать о важности разностороннего подхода — физические нагрузки, правильное питание и удобная постель.

Дизайнер интерьера Дариус Римкус добавляет, что такие подушки реагируют на температуру тела и адаптируются к форме головы и шеи: "Эргономичные подушки предназначены для обеспечения оптимальной поддержки головы, шеи и плеч. Они помогают отдохнуть, независимо от того, к какой позе для сна привык человек и как много он двигается во время сна".

Вообще при выборе подушки, по его словам, одной из ключевых характеристик, на которую следует обратить внимание, является ее наполнитель.