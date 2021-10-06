Низкий пульс и высокое давление: почему так бывает и о чем это говорит?

Пациенты, у которых наблюдается высокое давление, довольно часто обнаруживают у себя низкий пульс. В большинстве случаев это связано с сердечной недостаточностью или же иными патологиями, развивающимися в организме. Проблема заключается в том, что для лечения данного заболевания нельзя применять известные и рекомендуемые при сердечной недостаточности препараты.

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Если же прибегнуть к лечению средствами для повышения пульса, то это приведет к увеличению артериального давления. Что же делать в этом случае? Нужно ли лечить высокое давление и низкий пульс или же не стоит?

Описание клинической ситуации

Для того чтобы понять, необходимо ли проводить медикаментозную терапию, нужно представить себе четко клиническую картину.

Итак, низкий пульс в медицине — это пульс, значение которого составляет менее 60 ударов за одну минуту.

Высокое давление (в медицине и кардиологии этот термин обозначен диагнозом "гипертония") — это давление, которое превышает отметку в 140/90 мм. рт. ст. Отличительной особенностью является то, что для гипертонии свойственно увеличение частоты сердечных сокращений, но под воздействием внешних или же внутренних факторов у большинства людей наблюдается другая клиническая картина — а именно, высокий пульс и низкое давление.

Также необходимо понимать, что если подобное состояние организма диагностируется только лишь единожды, то не стоит паниковать и искать причины патологии. В данном случае, это явление является нормой. Такое состояние является закономерным для каждого здорового человека.

Если же вы 3-4 раза в сутки измерили пульс и давление, и цифры вам показали повышение давление и понижение пульса, то это может говорить о развивающейся патологии. Но для того, чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо наблюдать за состоянием больного в течение нескольких суток.

Причины высокого давления и низкого пульса

Причинами высокого давления и низкого пульса у человека могут быть такие патологии, как:

Дисфункция синусового узла;

Сердечная блокада;

Различные патологии сердечных мышц;

Эндокардит;

Пороки сердечной мышцы;

Гормональная недостаточность;

Эндокринные заболевания, нарушения работы щитовидной железы;

Побочные эффекты от длительной медикаментозной терапии;

Вегето-сосудистая дистония.

Также стоит отметить, что брадикардия — это явление, свойственное для гипертоников, которые находятся в периоде (фазе) адаптации к резким переменам температурного режима окружающей среды. Это может произойти при выходе человека из теплого помещения на сильный мороз и наоборот, также подобное явление свойственно людям, страдающим от хронической усталости и повышенных физических или же умственных нагрузок на организм.

Перечисленные явления, соответственно, являются временными и периодическими, поэтому повышение давления и понижение пульса является нормальным состоянием.

Причины низкого пульса человека

Причины низкого пульса человека выражаются в нарушении сердечного ритма миокарда. Если имеет место быть сердечная патология, то человеку необходимо пройти ряд инструментальных анализов, включая электрокардиограмму, которая покажет клиническую картину заболевания.

Симптомы, которые сопутствуют низкому пульсу человека:

Сильная головная боль;

Головокружения;

Потеря сознания;

Рвота;

Тошнота.

Изменение пульса могут нести за собой такие патологические состояния, как:

Сильные эмоциональные нагрузки;

Психологические травмы;

Стресс;

Заболевания щитовидной железы;

Последствия приема гормональных препаратов;

Ишемическая болезнь сердца;

Гипертония;

Врожденные пороки сердца.

Пониженный пульс и повышенное давление в большинстве случае наблюдается у физически активных людей, в частности, у профессиональных спортсменов.

Чем опасен низкий пульс, высокое давление?

Низкий пульс, высокое давление опасны тем, что это может привести к недостаточному кровоснабжению головного мозга и некоторых внутренних органов. Как следствие, это ведет к сбою в работе всего организма. Особенно опасны высокое давление и низкий пульс для лиц преклонного возраста, так как у них сосуды достаточно плохо поддерживают свой тонус.

Если же у здорового человека такой приступ случился внезапно, стоит соблюсти все меры предосторожности и вызвать скорую медицинскую помощь. Если у человека снизился пульс до 30 ударов в минуту, то вероятнее всего, он потеряет сознание. В этом случае потребуется провести экстренные мероприятия — оказание искусственного дыхания.

Лечение: высокое давление и низкий пульс

При лечение тех пациентов, у которых наблюдается низкий пульс на фоне гипертонии, следует исключить из терапии такие медикаменты, как бета-адреноблокаторы. Это могут быть такие, как: бисопросол, пропранол и т.д. Их нельзя использовать, так как они нагнетают синусовый узел, способствуя еще большему понижению пульса.

Обратить внимание нужно на препараты, которые являются ингибиторами АПФ, а также на некоторые мочегонные лекарственные средства.

При низком пульсе и высоком давлении стоит избегать чрезмерного употребления кофеинсодержащих напитков. Также стоит ограничить повышенные физические нагрузки и сократить факторы, которые могут привести к стрессу.