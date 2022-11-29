Ночные кошмары, лунатизм и другие необычные действия во сне: что такое парасомния?

Спектр нарушений сна очень широк — от храпа и бессонницы до сонного паралича, хождения во сне и других необычных действий. Одной из групп нарушений сна является парасомния — нежелательный физический или чувственный опыт, который проявляется во время сна, засыпания или пробуждения. Подробнее об этих нарушениях сна рассказывает специалист Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы Марта Целминя.

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Проявления парасомнии

Сон не является равномерным процессом — он делится на разные фазы. Специалист по сну Марта Целминя объясняет, что существует различие между сном REM (rapid eye movement) и сном NREM (non-rapid eye movement), каждый из которых имеет свои функции и характеристики. Проявления парасомний также зависят от фазы сна, в которой они наблюдаются. Например, парасомнии NREM часто встречаются у детей. Они обычно начинаются в детском саду и в основном проходят по мере взросления ребенка. Обычно они наблюдаются в первой трети ночи, и чаще всего человек не помнит, что он сделал. Наиболее распространенными парасомниями NREM являются пробуждение со спутанностью сознания, хождение, разговоры во сне и ночные страхи, а менее распространенными — связанные со сном расстройства пищевого поведения и сексомния. Между тем, наиболее распространенными парасомниями REM являются кошмары, расстройства поведения во сне и сонный паралич.

Вот характеристика наиболее часто встречающихся парасомний.

Пробуждение в растерянности особенно часто встречается у детей, а в подростковом и взрослом возрасте оно наблюдается лишь у 6%. Человек обычно выглядит взволнованным и дезориентированным, смотрит вокруг "пустым" взглядом. Пробуждение в растерянности часто сочетается с разговорами во сне, но речь при этом замедлена, а ответы на вопросы часто бессвязны и нереалистичны.

Хождение во сне или сомнабулизм (более широко известен как лунатизм) встречается примерно у 40% детей, а во взрослом возрасте лишь у 3%. Сомнамбулизм может проявляться в простых действиях, таких как ходьба по дому, или в более сложных, таких как выход из окна, вождение автомобиля, игра на пианино, приготовление пищи. Иногда люди выходят из дома и просыпаются в совершенно другом месте (которое может находиться довольно далеко от дома).

Ночные страхи у многих похожи на кошмары — ребенок начинает кричать, плакать, выглядит испуганным, может пинаться, бить и отвергать все попытки успокоить его. В отличие от кошмара, этот эпизод выглядит пугающим для посторонних, но человек не чувствует его, так как глубоко спит. Кошмары, напротив, не очень заметны для посторонних, но пугают самого человека.

Связанные со сном нарушения пищевого поведения характеризуются эпизодами повторного приема пищи и питья во время сна после кратковременного пробуждения от глубокого сна. Они встречаются примерно у 5% взрослых, и до 17%, если у человека уже есть расстройство пищевого поведения. Большая часть людей употребляет необычную пищу (например, замороженные продукты) или непищевые вещества, такие как сигареты. Как правило, люди практически ничего не помнят об этих событиях.

Сексомния — человек во сне занимается сексом или мастурбацией, не осознавая этого. Это относительно редкая парасомния. Сексомния чаще встречается у мужчин. В основном "секс во сне" происходит между людьми, которые уже являются партнерами, но бывают случаи, когда люди стремятся к романтическим отношениям вне дома.

Кошмары — это пугающие сны или неприятные переживания, в результате которых человек просыпается с сильным чувством страха и тревоги. По оценкам, кошмары испытывают до 75% детей и до 30% взрослых. Кошмары снятся в основном во второй половине ночи. В отличие от ночного страха, когда человек просыпается после кошмара, он не растерян и дезориентирован, но может рассказать, что произошло в кошмарном сне. Чувство страха и тревоги может затруднить последующее засыпание. Около 3-5% людей очень часто испытывают кошмары, которые могут негативно влиять на когнитивные (умственные) способности, а также на социальную и профессиональную жизнь человека.

Нарушения поведения во сне REM встречаются у 0,5% взрослых. В отличие от других парасомний, эта чаще встречается у пожилых людей. Природа создала наше тело таким образом, чтобы оно было "парализовано" во время сна REM, чтобы мы не "переживали" кошмары внешне. У людей с расстройством поведения во сне REM этот паралич исчезает, и это означает, что они могут кричать, брыкаться, вскакивать с кровати и натыкаться на мебель, и даже бить и душить своего партнера по постели. Чаще всего эти люди спокойны и совсем не склонны к насилию в повседневной жизни, поэтому такие нарушения сна могут вызывать смущение и стыд. Когда человек просыпается, он способен вспомнить, что произошло, и живо описать то, что видел во сне. Обычно эти сны имеют пугающий подтекст, например, драка или бегство от чего-то. Такие нарушения сна не только связаны с высоким риском травм (как для самого человека, так и для его партнера по постели), но и могут быть очень ранним симптомом серьезных заболеваний, включая болезнь Паркинсона, поэтому важно обратиться к неврологу — специалисту по сну, если вы заметили, что ваши сны "становятся реальностью".

Сонный паралич — это временная неспособность двигаться, которая возникает при пробуждении или незадолго до засыпания. Около 8% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с этим. Эпизод сонного паралича обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут. Хотя это может быть страшно, сонный паралич проходит сам по себе, и самое главное — понять, что дыхательные мышцы не парализованы.

Оценка своего сна жителями Латвии

В целом 39 % опрошенных жителей Латвии хотя бы раз в неделю сталкиваются с нарушениями сна (например, с бессонницей, храпом и другими), из них 11 % — каждую или почти каждую ночь, 15 % — 2-3 раза в неделю, 13 % — раз в неделю. Об этом свидетельствуют новейшие результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS*. Между тем, 21 % сталкивается с нарушениями сна 1-2 раза в месяц, 23 % — реже, 14% — никогда не сталкиваются, а еще у 3 % не было определенного мнения. Оценивая, как за последний год изменился режим их сна и бодрствования, немногим больше половины опрошенных жителей Латвии (52%) ответили, что он не изменился, 30% — что стал более нерегулярным (18% — немного более нерегулярным, 12% — значительно более нерегулярным), у 17% он стал более регулярным (немного более регулярным — у 14%, значительно более регулярным — у 4%), а еще у 1% не было определенного мнения.

Причины и возможности лечения

Хотя определить причину парасомний не всегда возможно, существует множество способствующих факторов, таких как наследственность, острое или хроническое недосыпание, нерегулярные циркадные ритмы, изменения в режиме сна (например, во время путешествий) или изменения в режиме сна (например, прекращение сна в полдень), болезни, лихорадка, сон с полным мочевым пузырем, другие расстройства сна (особенно обструктивное апноэ сна или синдром беспокойных ног), кофеин, шум, стресс, тревожность, алкоголь и различные лекарства, особенно снотворные.

Большинство парасомний NREM являются доброкачественными, поэтому специфическое лечение не требуется. Достаточно соблюдать гигиену сна, избегать недосыпания и уменьшить количество отягощающих факторов (см. выше). Также очень важно позаботиться о безопасности, например, убедиться, что на полу не разбросаны вещи, о которых можно споткнуться, и не спать на втором ярусе кровати. Во время приступа парасомнии людей не следует будить, так как это может вызвать у них замешательство и возбуждение. На следующий день не следует упоминать об эпизодах без необходимости, поскольку человек не осознает, что он делает, а обсуждение ночных событий может усилить стресс или стыд, что еще больше увеличит повторение парасомний. Иногда при регулярных парасомниях NREM помогает плановое пробуждение: с учетом типичного время возникновения эпизода, человека будят за 15-30 минут до него. Лечение должно продолжаться в течение 2-4 недель, но может быть продолжено, если ночные явления сохраняются после прекращения терапии. Лекарства в большинстве случаев не требуются, но если парасомнии представляют опасность для человека или окружающих, следует посетить невролога — специалиста по сну.

В случае парасомний REM лечение должно быть подобрано индивидуально для каждого конкретного случая. Например, в случае ночных кошмаров необходимо оценить и лечить провоцирующие факторы (например, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность), но врач может также рекомендовать медикаменты. В случае расстройств REM-поведения следует подумать о безопасности (например, выбрать для сна отдельные кровати или комнаты, держать спальню подальше от острых предметов), избегать провоцирующих факторов (например, алкоголя, различных лекарств), а невролог — специалист по сну порекомендует лекарства для уменьшения симптомов.

*Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований SKDS, было опрошено 1005 жителей Латвии.