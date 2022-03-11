Ноги в сеточку. Как обследовать вены и избавиться от варикоза: советы флеболога

Помимо отеков и некрасивого "узора", варикозное расширение вен провоцирует дискомфорт в ногах, боль и судороги.

Как определить проблему?



В первую очередь, самостоятельно обратить внимание на вены ног. Если появились синие звездочки, выпирающие вены, отеки и неприятное ощущение тяжести — необходима консультация врача.

Флебологи для определения степени варикозного расширения вен и постановки диагноза используют специальную классификацию CEAP (клинические проявления (C), этиология (E), анатомическая локализация (A) и патогенез (P) — аббревиатуру, где самое важное значение имеет первая буква. Если в заключении обследования пациент увидит C0 — значит варикоза у него нет, если С6 — то речь идет уже о трофических язвах. Степень запущенности остальных состояний можно определить по цифрам, вписывающимся в этот диапазон. Лечение начинают тогда, когда у пациента появляются первые жалобы.

Почему образуется варикозная недостаточность?



Причина венозной недостаточности — клапаны в венах, которые плохо справляются со своей функцией. Кровь по венам течет обратно к сердцу. Под давлением она из одного участка вены поднимается в другой, сдерживаемая от обратного оттока клапанами в сосудах. Если клапаны слабые, то венозный отток нарушен: под воздействием гравитации земли кровь возвращается оттуда, откуда пришла, и образуется ее застой. В результате вена в этом месте расширяется, а на ногах появляется варикоз.



Как проходит обследование вен?

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Для установления диагноза достаточно двух составляющих — осмотра врача с дуплексной доплерографией сосудов. Процедура эта безболезненная. Допплер вен нижних конечностей позволяет определить проходимость глубоких вен и состояние клапанного аппарата поверхностных вен. А также осмотреть вены на возможное наличие тромбоза. Процедура длится около 20-30 минут, результаты доступны сразу же.



Лечение: консервативное или хирургическое?



Консервативное лечение включает в себя медикаментозную терапию и компрессионные чулки. "Не во всех случаях сразу нужно прибегать к операции. Если у пациента только С1 или С2 степень заболевания, я на дуплексе вижу, что проблемы уже есть, но жалоб еще нет, можно пробовать лечение медикаментами и носить компрессионные чулки", — поясняет доктор Вячеслав Симонов.

Компрессионный чулок создает давление на вену и помогает вытолкнуть кровь наверх, тем самым вена не расширяется, а значит — не образуется венозная недостаточность.