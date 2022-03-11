Ноги в сеточку. Как обследовать вены и избавиться от варикоза: советы флеболога

На календаре весна — юбки становятся короче, а брюки вскоре сменятся шортами. Мы начинаем обращать внимание на свои ноги, замечая неприятные звездочки и выпирающие вены. А если в теплое время года ноги еще и постоянно отекают, то пора на консультацию к флебологу. Это один из симптомов венозной недостаточности.
Кто предрасположен к появлению варикоза?
Существует миф, что сидячая работа и высокие каблуки способствуют расширению вен, но это не так. Однако есть другие очевидные факторы (врожденные и приобретенные), которые могут повлиять на здоровье наших ног:
- курение,
- ожирение,
- отсутствие физической нагрузки,
- беременность и период после родов,
- пероральная контрацепция.
Помимо отеков и некрасивого "узора", варикозное расширение вен провоцирует дискомфорт в ногах, боль и судороги.
Как определить проблему?
В первую очередь, самостоятельно обратить внимание на вены ног. Если появились синие звездочки, выпирающие вены, отеки и неприятное ощущение тяжести — необходима консультация врача.
Флебологи для определения степени варикозного расширения вен и постановки диагноза используют специальную классификацию CEAP (клинические проявления (C), этиология (E), анатомическая локализация (A) и патогенез (P) — аббревиатуру, где самое важное значение имеет первая буква. Если в заключении обследования пациент увидит C0 — значит варикоза у него нет, если С6 — то речь идет уже о трофических язвах. Степень запущенности остальных состояний можно определить по цифрам, вписывающимся в этот диапазон. Лечение начинают тогда, когда у пациента появляются первые жалобы.
Почему образуется варикозная недостаточность?
Причина венозной недостаточности — клапаны в венах, которые плохо справляются со своей функцией. Кровь по венам течет обратно к сердцу. Под давлением она из одного участка вены поднимается в другой, сдерживаемая от обратного оттока клапанами в сосудах. Если клапаны слабые, то венозный отток нарушен: под воздействием гравитации земли кровь возвращается оттуда, откуда пришла, и образуется ее застой. В результате вена в этом месте расширяется, а на ногах появляется варикоз.
Как проходит обследование вен?
Для установления диагноза достаточно двух составляющих — осмотра врача с дуплексной доплерографией сосудов. Процедура эта безболезненная. Допплер вен нижних конечностей позволяет определить проходимость глубоких вен и состояние клапанного аппарата поверхностных вен. А также осмотреть вены на возможное наличие тромбоза. Процедура длится около 20-30 минут, результаты доступны сразу же.
Лечение: консервативное или хирургическое?
Консервативное лечение включает в себя медикаментозную терапию и компрессионные чулки. "Не во всех случаях сразу нужно прибегать к операции. Если у пациента только С1 или С2 степень заболевания, я на дуплексе вижу, что проблемы уже есть, но жалоб еще нет, можно пробовать лечение медикаментами и носить компрессионные чулки", — поясняет доктор Вячеслав Симонов.
Компрессионный чулок создает давление на вену и помогает вытолкнуть кровь наверх, тем самым вена не расширяется, а значит — не образуется венозная недостаточность.
Вячеслав Симонов не советует заниматься самолечением и самостоятельно подбирать компрессионные чулки, потому что они бывают разные и для разных целей.
Склеротерапия — "заклеиваем" мелкие звездочки
Чрезмерно развитая капиллярная сетка иногда напоминает уродливую паутину на ногах. Чтобы ее убрать используют склеротерапию. В вену вводится специальное лекарство-склерозант, которое "склеивает" небольшие вены и подкожные капилляры 1-3 мм. "Зездочки" становятся невидимыми. Процедура делается амбулаторно и занимает 15-30 минут.
Если нужна операция
В Латвии для лечения вен используется метод радиочастотной абляции сосудов или операции лазером.
Раньше после операций на венах у пациентов оставались шрамы. Сейчас все манипуляции проводятся через два маленьких разреза, которые после заживания не видны.
Что еще может увидеть врач на допплере?
Во время доплерографии сосудов нижних конечностей врач смотрит может своевременно обнаружить тромбоз. Тромбоз глубоких вен на ногах опасен тем, что может вызвать внезапную тромбоэмболию легких — острую закупорку кровеносного сосуда тромбом, который оторвавшись может попасть в циркулирующую кровь.
Симптомы тромбоза глубоких вен: нога становится красной, очень болезненной и сильно отекшей. Если тромб замечен своевременно, то его начинают лечить медикаментозно и компрессионными чулками.