Нос течет без остановки: как эффективно бороться с насморком?

Выделения из носа, чихание и затрудненное дыхание — звучит знакомо? Во время сезона вирусов почти каждый сталкивается с одним из самых неприятных симптомов простуды — насморком. Среди врачей он известен как ринит и, оказывается, он может иметь разные причины и виды.

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Сезон вирусов и ринит сохранят актуальность еще несколько месяцев, поэтому отоларинголог Элина Элиаса Виганте и фармацевт Зане Мелберга объясняют, что такое ринит и как эффективно лечить его в домашних условиях.

"Чаще всего люди болеют ринитом в сезон простуд, который продолжается с осени до середины весны. Значительно больше заболеваний наблюдается в начале осени, когда дети возвращаются в детские сады и школы, где вирусные инфекции распространяются очень быстро. Уменьшить распространение ринита во время пандемии помогает то, что люди стали более осторожными, больше находятся дома, заботятся о своей гигиене и пользуются защитными масками для лица. Конечно, оказывает влияние и тот факт, что дети даже с малейшими симптомами болезни не посещают детские сады и школы, где такого рода вирусы распространяются очень быстро, тем самым снижая риск заболеть самим или заразить своих домочадцев. Радует то, что пациенты во время пандемии намного быстрее обращаются за помощью к специалисту даже с незначительными жалобами, а это значит, что их волнует собственное здоровье, здоровье близких, а также окружающих людей", — объясняет отоларинголог.

Что такое ринит?

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Ринит, в просторечье известный как насморк, это воспаление слизистой оболочки носа, которое обычно продолжается от 7 до 10 дней. Если иммунитет ослаблен, и организм не может бороться с симптомами или уже имеется какое-то другое заболевание, ринит может стать хроническим. Основные симптомы заболевания:



выделения из носа;

заложенность носа;

чихание;

пощипывание или зуд в носу;

головная боль;

отек носовой полости.



Существует два вида ринита — аллергический и неаллергический. Аллергический бывает вызван разными аллергенами, например, цветочной пыльцой или шерстью домашних животных, в то время как второй вид ринита может иметь разные причины — изменение температуры, влажности или гормональные изменения, встречаются также заразные риновирусы, которые являются наиболее типичной причиной насморка среди жителей Латвии. Риновирусы распространяются очень быстро — воздушно-капельным или контактно-бытовым путем.



6 советов по эффективному лечению симптомов ринита

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"Если заболевание не имеет аллергического или бактериального происхождения, то для лечения ринита в домашних условиях доступны разные методы, позволяющие облегчить вызванные ринитом симптомы и выздороветь. Если нет уверенности в том, какие средства и приемы будут наиболее эффективны, у фармацевта в аптеке можно получить консультацию, чтобы найти подходящее решение и получить ответы на непонятные вопросы", — объясняет фармацевт "Зане Мелберга.

1. От отека носа

Для уменьшения отека носа или устранения его заложенности, чтобы было легче дышать, рекомендуется применение противоотечных средств — аэрозолей или капель для носа. В их состав обычно входит активное вещество, сужающее кровеносные сосуды, таким образом уменьшая отек и облегчая дыхание. При длительном применении этих средств может проявиться побочное действие — сухость слизистой оболочки носа, поэтому использовать их следует в соответствии с возрастом, с интервалом не менее трех часов и не дольше 7 или 14 дней. Такие аэрозоли или капли могут использовать и дети, но только под надзором родителей, чтобы не превысить лимит суточной дозы. Снять отек можно и с помощью аэрозоли, в состав которой входит солевой раствор.

2. Для увлажнения слизистой оболочки носа

Если вы чувствуете, что слизистая оболочка носа стала слишком сухой, можно воспользоваться увлажняющими средствами, в состав которых входят гиалуроновая кислота, облепиховое или оливковое масло. Эти средства доступны как в аэрозольной упаковке, так и в бутылочке с пипеткой. Вызывать сухость слизистой оболочки может не только применение средств для снижения отеков, но и слишком сухой воздух в помещениях во время отопительного сезона, поэтому такие средства в целях профилактики можно использовать и в обычные дни.

3. Что лучше выбирать — аэрозоль или капли?

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Разные формы лекарственных средств отличаются главным образом удобством использования. Пользоваться аэрозолями удобнее, так как не нужно принимать особое положение для их применения, их также легче дозировать, поэтому они особенно подходят детям, которые неохотно принимают лекарства во время простуды. Между тем, если выбрать капли с пипеткой, обычно приходится наклонять голову, считать капли, что усложняет их использование.

4. Гели для носа

Чтобы облегчить дыхание и защитить нос в случае насморка, можно использовать назальные гели, в состав которых входит экстракт сосны. Ими могут пользоваться дети и взрослые в случае насморка, а также в целях профилактики, для защиты от разных вирусов. Гель надо наносить равномерным слоем на кожу носа в области переднего отдела носа от двух до четырех раз в день.

4. Полоскание носа

Чтобы очистить нос от загустевших и скопившихся в нем выделений, а также для облегчения дыхания, рекомендуется полоскать его соленой водой. Можно использовать аэрозоли, в состав которых уже входит солевой раствор, или же применять непосредственное полоскание носа. Один из самых простых методов, к примеру, — налить жидкость на ладонь и втянуть в нос. Затем содержимое носа надо осторожно высморкать, чтобы случайно не лопнул какой-нибудь кровеносный сосуд в носу. Полоскание носа рекомендуется повторять один-два раза в день.

5. Пищевые добавки

Для обеспечения оптимального функционирования дыхательных путей и облегчения дыхания, в дополнение ко всем вышеупомянутым средствам можно использовать и пищевые добавки в форме таблеток. В их состав входят такие натуральные ингредиенты как сухой экстракт цветов первоцвета или сухой экстракт сосновой коры.

6. Эфирные масла

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Для облегчения дыхания можно использовать различные эфирные масла, особенно ментоловое или эвкалиптовое. Например, несколько капель эфирного масла можно добавить в блюдце с теплой водой, которое затем надо поставить в комнате, в недоступном для детей месте. Эфирные масла следует особенно беречь от детей, так как они могут раздражать их чувствительные дыхательные пути. Также нельзя закапывать эфирные масла непосредственно в нос — они могут вызвать ожог чувствительной слизистой оболочки носа.

В какой момент следует обратиться к врачу?

Если описанные выше средства не помогли, а симптомы ринита только усиливаются или появляются новые, то рекомендуется обратиться к врачу. Важно также обращать внимание на инструкцию по применению средств и не пользоваться ими слишком долго, так как слизистая оболочка носа может к ним привыкнуть. В результате возможно развитие медикаментозного ринита, способного еще сильнее затруднить дыхание и вызвать сильные головные боли. Выздоровление после такого вида ринита обычно бывает долгим и сложным.