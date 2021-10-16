Новая я. Как принять изменения во внешности во время лечения рака

Одним из самых сложных вызовов, с которым женщины сталкиваются во время лечения онкологического заболевания, является принятие своего нового облика как во время лечения, так и позже, во время восстановления.

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Что происходит с внешностью во время лечения?

Стандартные протоколы лечения рака включают в себя лечение химиотерапией. Иначе говоря, в организм человека вводят лекарственные препараты, которые на клеточном уровне борются со злокачественными клетками опухоли. Клетки опухоли, как правило, достаточно быстро делятся. Именно на это свойство нацелено действие химиотерапевтических препаратов.

Но с этим связаны и побочные эффекты лечения. Химиотерапия работает по всему телу и может воздействовать на некоторые быстрорастущие здоровые клетки — такие как клетки кожи, волос, кишечника, костного мозга. Из-за воздействия этих препаратов, волосы через две с половиной недели после первого курса химиотерапии выпадают. В период между курсами химиотерапии могут отрастать редкие, иногда тонкие волоски.

Для меня потеря волос была очень травматичным процессом. Казалось, что с потерей волос, я теряла свою женственность и привлекательность. Сначала волосы сильно поредели, и я с замиранием сердца мечтала, что выпадут не все, и у меня останется редкая, но все-таки прическа. Через пару дней волосы полностью отпали во время мытья и остались лежать на дне ванны. Я очень расстраивалась. Принять себя в зеркале было трудно. Не так быстро, как на голове, постепенно выпадают ресницы, брови и другие волосы на теле.

До введения препаратов химиотерапии вводят так называемую премедикацию, она нужна, чтобы снизить побочные эффекты - такие как тошнота, рвота, аллергия. Эти препараты действуют, в том числе, и на аппетит. И в период между курсами химиотерапии вместо ожидаемого снижения веса может произойти прибавка.

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Вся еда была очень вкусная в те периоды, и я набрала немного свыше своего обычного веса. Также возможна небольшая отечность, которая выглядит как увеличение веса. Если после химиотерапии предусмотрено лечение гормональными препаратами, твес может подрасти. С большим чувством юмора свою борьбу с увеличивающимся весом во время лечения гормонотерапией описала Дарья Донцова в автобиографической книге.

Во время операции, одного из методов лечения, убирают опухоль с пораженного органа. Хирург-онколог ищет компромисс между необходимым полным удалением опухоли и возможностью максимально полноценной жизнью после операции. Например, при раке груди операция может быть небольшой, когда внешний вид груди практически не изменится, или полной мастэктомией, когда удаляют всю грудь. Даже при полном удалении молочных желез, хирурги предусматривают возможность их реконструкции, а иногда проводят одновременные операции, когда вместе с удалением пораженных тканей сразу вставляют импланты.

В Латвии недавно приняли решение о госфинансировании операций по реконструкции молочных желез после мастэктомии. Несмотря на старания врачей, операция подразумевает шрамы, полное удаление некоторых органов, пожизненные стомы.

Как принять новую себя во время лечения?

Если абстрагироваться от идеализированной картинки о своей внешности, отражение в зеркале не настолько плохое (когда ситуация средней степени сложности и лечение движется по плану). Некоторые дерзкие девушки выбирают голую голову добровольно, бреются налысо и считают это красивым.

Любая химиотерапия продолжается долго, поэтому ходить без волос придется долгих 9 месяцев — около полугода терапии и еще 2.5 месяца, пока волосы отрастут до состояния короткой стрижки. Отсутствие волос на голове не означает, что нужно отказаться от жизни, от посещения гостей, прогулок и любого другого приятного досуга вне дома.

Химиотерапевты для поддержания оптимизма настоятельно рекомендуют выходить из своих четырех стен и максимально радовать себя. Такое наполнение позитивными эмоциями и переключение фокуса внимания с болезни на продолжающуюся жизнь положительно сказываются на результате лечения.

Что еще можно делать?

Пробуйте новые образы. Чтобы чувствовать себя красивой без волос, можно использовать парики, шапочки, платки, чалмы. Попробовать новые образы и стили. Можно сделать акцент на яркий макияж, выделять брови, глаза. Важно экспериментировать и найти образ, который будет новым и придется по вкусу. Я, например, до лечения не обращала внимания на свой повседневный макияж, долгие годы он был одним и тем же, но во время лечения пришлось экспериментировать, обновить стиль, уделить себе и своей внешности максимум внимания.

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Выберите новый стиль в одежде. Если во время лечения поменялся размер одежды, желательно и в этом вопросе проявить к себе внимание и любовь. Не нужно ждать окончания лечения и снижения веса. Если отражение в зеркале будет вас радовать, эмоциональных сил на лечение будет больше.

Увлажняйте кожу. Коже, на которую будут влиять препараты химиотерапии, тоже важно подобрать подходящий бережный увлажняющий уход.

Обеспечьте себя физическим комфортом. Любые протезы и парики нужно подбирать с особой тщательностью, чтобы снизить возможный физический дискомфорт при их ношении, если не будете чувствовать их на себе, то и не будете акцентироваться на их наличии.

Позвольте себе эмоции. Любые эмоции, возникающие в процессе лечения, имеют право на существование, не нужно их преодолевать, а дать себе право погрустить, позлиться на обстоятельства, погоревать о чем-то невозвратном. Проще выплеснуть накопившиеся эмоции и идти дальше, чем тратить силы на сдерживание себя или на запрет проявлять негативные чувства. Лечение рака — трудный процесс, в конце лечения вы станете сильнее и мудрее. Вы изменитесь внутренне и внешне, так как за время болезни привыкнете уделять себе много внимания и любви.

Занимайтесь физической нагрузкой. Если врачи не возражают, занимайтесь любой приятной физической активностью, она снижает стресс, дает ощущение контроля над своим телом.

Общайтесь с другими пациентами. Желательно найти подходящую группу поддержки или сообщество пациентов, где можно будет поделиться своими трудностями или послушать опыт прохождения и принятия новой себя. К тому же в компании людей со схожими трудностями и внешним видом чувство одиночества и уникальности проблемы пройдет.

Новый образ - новая жизнь

Как ни странно, даже после излечения кроме радости возникает чувство грусти и уныния от собственного внешнего вида. Уже понятны масштабы изменения собственного тела, видны послеоперационные рубцы и шрамы, да и волосы еще не отросли до короткой стрижки.

Все эти эмоции понятны, но самое главное и важное произошло — вы вылечились, и впереди вас ждет новая жизнь с новой внешностью. Новая внешность, возможно, будет лучше предыдущей, я очень довольна собой нынешней и своим новым образом.

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Волосы, ресницы и брови начинают расти с удвоенной силой. Появляется уникальный шанс экспериментировать с цветом волос, короткими стрижками, укладками. Когда волосы отрастут, появится осторожность пробовать яркие и непривычные образы.

Шрамы и рубцы при правильном уходе со временем становятся малозаметными, многие специалисты по татуажу предлагают красивые, покрывающие шрам татуировки. У меня тоже была идея, что я сделаю себе татуировку со словами "I'm alive", но мой шрам стал быстро малозаметным. Многие специалисты по микропигментации предлагают бесплатно сделать у них имитацию удаленного соска.

Вес естественным образом приходит в норму. Если продолжается гормонотерапия, многие женщины подстраиваются к ситуации - пересматривают рацион и активнее занимаются спортом.

Для возвращения своего тела в привычную гибкость и подвижность можно посещать специалистов по реабилитационной физкультуре.

Можно с грустью вспоминать себя предыдущую, но мне больше нравится подход принятия ситуации и собственного тела таким, какое оно есть. Не жить прежними воспоминаниями, а сосредоточиться на сегодняшнем дне и обстоятельствах. Искать возможности быть красивой, стильной и счастливой, несмотря на пройденные трудности и особенности тела.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" — https://pardzivot.lv Также приглашаем участников в нашу новую группу поддержки близких онкопациентов "Поддержка/Atbalsts".

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