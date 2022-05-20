О чем молчат мужчины: правда ли, что менопауза бывает не только у женщин

Известный факт, что в женском организме с возрастом резко падает выработка гормонов. Менопаузу характеризует окончание детородного периода. Это время сопровождают довольно неприятные симптомы. Бывает ли такое у мужчин, как они переносят возрастные изменения организма, рассказывает sovets.net
Что такое менопауза
Снижение выработки гормонов происходит у всех, независимо от пола. Мужской организм может испытывать дисбаланс из-за возраста или состояния здоровья. На протяжении взрослой жизни наблюдается постепенное снижение уровня тестостерона, основного полового гормона.
Когда это происходит в результате старения, состояние называют мужской менопаузой или андропаузой.
Признаки у мужчин
В отличие от женщин, у мужчин все процессы протекают медленно, поэтому симптомы слабо выражены.
Дефицит тестостерона в пожилом возрасте можно определить по следующим признакам:
- Эректильная дисфункция
- Снижение полового влечения
- Бесплодие
- Нарушение сна (повышенная сонливость, бессонница).
- Снижение мышечной силы
- Увеличение жировых отложений
- Потеря волос на теле
- Уменьшение плотности костей
- Падение энергии
- Проблемы концентрации внимания
- Трудности запоминания
- Депрессия
- Снижение уверенности в себе
Варианты лечения
При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу. Он произведет медицинский осмотр, пропальпирует яички, оценит вторичные половые признаки, такие как размер груди, мускулатура тела и распределение волос. Доктор также изучит историю болезни, обсудит развитие в детском возрасте, воздействие лекарств, токсинов, последнее изменение половой функции.
Чтобы поставить окончательный диагноз мужской менопаузы он назначит анализы гормонов. Для облегчения симптомов выполняют следующие виды лечения:
- Коррекция уровня тестостерона
Одним пациентам такой способ помогает улучшить состояние. У других возможна стимуляция незлокачественного роста предстательной железы, повышение риска инсульта, сердечного приступа, образования тромбов в венах. Лечение проводят строго под контролем врача.
- Заместительная терапия
Она подразумевает использование инъекций, гелей, кожных пластырей, пероральных препаратов, которые плавно компенсируют недостаток мужских половых гормонов. Такое лечение доступно, предполагает самостоятельное применение средств и исключает побочные эффекты.