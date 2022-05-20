О чем молчат мужчины: правда ли, что менопауза бывает не только у женщин
Foto: Shutterstock

Известный факт, что в женском организме с возрастом резко падает выработка гормонов. Менопаузу характеризует окончание детородного периода. Это время сопровождают довольно неприятные симптомы. Бывает ли такое у мужчин, как они переносят возрастные изменения организма, рассказывает sovets.net

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Что такое менопауза


Снижение выработки гормонов происходит у всех, независимо от пола. Мужской организм может испытывать дисбаланс из-за возраста или состояния здоровья. На протяжении взрослой жизни наблюдается постепенное снижение уровня тестостерона, основного полового гормона.

Когда это происходит в результате старения, состояние называют мужской менопаузой или андропаузой.

Признаки у мужчин


В отличие от женщин, у мужчин все процессы протекают медленно, поэтому симптомы слабо выражены.

Дефицит тестостерона в пожилом возрасте можно определить по следующим признакам:

  • Эректильная дисфункция
  • Снижение полового влечения
  • Бесплодие
  • Нарушение сна (повышенная сонливость, бессонница).
  • Снижение мышечной силы
  • Увеличение жировых отложений
  • Потеря волос на теле
  • Уменьшение плотности костей
  • Падение энергии
  • Проблемы концентрации внимания
  • Трудности запоминания
  • Депрессия
  • Снижение уверенности в себе

Варианты лечения


При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу. Он произведет медицинский осмотр, пропальпирует яички, оценит вторичные половые признаки, такие как размер груди, мускулатура тела и распределение волос. Доктор также изучит историю болезни, обсудит развитие в детском возрасте, воздействие лекарств, токсинов, последнее изменение половой функции.

Чтобы поставить окончательный диагноз мужской менопаузы он назначит анализы гормонов. Для облегчения симптомов выполняют следующие виды лечения:

  • Коррекция уровня тестостерона


Одним пациентам такой способ помогает улучшить состояние. У других возможна стимуляция незлокачественного роста предстательной железы, повышение риска инсульта, сердечного приступа, образования тромбов в венах. Лечение проводят строго под контролем врача.

  • Заместительная терапия


Она подразумевает использование инъекций, гелей, кожных пластырей, пероральных препаратов, которые плавно компенсируют недостаток мужских половых гормонов. Такое лечение доступно, предполагает самостоятельное применение средств и исключает побочные эффекты.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

бесплодие Бессонница Депрессия Женщины Здоровье Лечение бесплодия Менопауза Мужчины
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата