О чем молчат мужчины: правда ли, что менопауза бывает не только у женщин

Известный факт, что в женском организме с возрастом резко падает выработка гормонов. Менопаузу характеризует окончание детородного периода. Это время сопровождают довольно неприятные симптомы. Бывает ли такое у мужчин, как они переносят возрастные изменения организма, рассказывает sovets.net

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Что такое менопауза



Снижение выработки гормонов происходит у всех, независимо от пола. Мужской организм может испытывать дисбаланс из-за возраста или состояния здоровья. На протяжении взрослой жизни наблюдается постепенное снижение уровня тестостерона, основного полового гормона.

Когда это происходит в результате старения, состояние называют мужской менопаузой или андропаузой.

Признаки у мужчин



В отличие от женщин, у мужчин все процессы протекают медленно, поэтому симптомы слабо выражены.

Дефицит тестостерона в пожилом возрасте можно определить по следующим признакам:

Эректильная дисфункция

Снижение полового влечения

Бесплодие

Нарушение сна (повышенная сонливость, бессонница).

Снижение мышечной силы

Увеличение жировых отложений

Потеря волос на теле

Уменьшение плотности костей

Падение энергии

Проблемы концентрации внимания

Трудности запоминания

Депрессия

Снижение уверенности в себе

Варианты лечения



При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу. Он произведет медицинский осмотр, пропальпирует яички, оценит вторичные половые признаки, такие как размер груди, мускулатура тела и распределение волос. Доктор также изучит историю болезни, обсудит развитие в детском возрасте, воздействие лекарств, токсинов, последнее изменение половой функции.

Чтобы поставить окончательный диагноз мужской менопаузы он назначит анализы гормонов. Для облегчения симптомов выполняют следующие виды лечения:

Коррекция уровня тестостерона



Одним пациентам такой способ помогает улучшить состояние. У других возможна стимуляция незлокачественного роста предстательной железы, повышение риска инсульта, сердечного приступа, образования тромбов в венах. Лечение проводят строго под контролем врача.



Заместительная терапия



Она подразумевает использование инъекций, гелей, кожных пластырей, пероральных препаратов, которые плавно компенсируют недостаток мужских половых гормонов. Такое лечение доступно, предполагает самостоятельное применение средств и исключает побочные эффекты.

