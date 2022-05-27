"Надейся на лучшее, готовься к худшему", — гласит старая поговорка. Хорошо быть готовой к перечисленным здесь проблемам — если ни один из сценариев не сбудется, вы почувствуете себя выигравшей! Но если проблемы все-таки возникнут — вы будете к ним готовы.

Об этом не расскажут красивые инстамамы, а вот словам опытного специалиста можно точно доверять. Консультирует акушер-гинеколог Зане Крастиня.

Третий день — день плача

Эти неугомонные гормоны портят жизнь не только во время беременности, но и после родов, когда, казалось бы, все страшное позади. Однако нужно проявить осторожность, чтобы не попасть в объятия послеродовой депрессии.

Уровень гормонов после родов стремительно меняется и перепады настроения не редкость. "Третий день — день плача", так врачи и акушерки называют этот гормональный шторм. 95% женщин испытывают послеродовую грусть и только 5% невосприимчивы к этому. Очень важно знать этот побочный эффект и не бояться своих слез по малейшему поводу.

Послеродовое горе обычно уходит так же быстро, как и началось, но куда более серьезным врагом для женщины является послеродовая депрессия.

К сожалению, это тема, которая до сих пор деликатно замалчивается, потому что молодая мама должна быть радостна, счастлива и восхищена новорожденным. Ведь роды закончились, ребенок родился!

Послеродовая депрессия может быть связана как с насилием в семье, так и с большой кровопотерей во время родов и истощением запасов железа в организме.

Невозможно заранее предугадать, затронет ли будущую маму послеродовая депрессия, но крайне важно, чтобы окружающие обращали больше внимания именно на мать, а не на ребенка.