Вреден ли кофе? Чем полезно и вредно мясо? Можно ли взрослому человеку пить молоко? Правда ли, что ужинать после шести вечера нежелательно? На эти и другие популярные вопросы порталу Delfi отвечает известный врач-диетолог и директор программ по питанию Рижского университета им. Страдиня Лолита Неймане.

Правда ли, что после 20 лет не стоит есть молочные продукты и пить молоко, так как они полезны только для детей и подростков — то есть, для растущих организмов?

Однозначно нет. Для начала стоит разделить молоко как таковое и молочные продукты. Есть определенный процент людей, у которых лактоза из молока не очень хорошо усваивается, и поэтому после употребления продукта у них может возникнуть вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

А вообще молоко — полезный продукт, ведь в нем содержится много белка и кальция. Это важно и для детей, и для подростков, пока они растут, и для пожилых людей — для крепости их костей. Особенно молоко полезно женщинам после менопаузы, когда кости становятся хрупкими — и здесь кальций очень важен. Другие молочные продукты также очень полезны.

Ферментированные молочные продукты, например, содержат полезные бактерии, которые необходимы для нашего желудочно-кишечного тракта.

Есть молочные продукты, в которых лактозы вообще нет — например, твердые сорта сыров. Кроме того, сейчас выпускают большую группу продуктов, которая производится вообще без лактозы, — к ним относятся в том числе йогурты.

Поэтому то, что после 20 лет нельзя употреблять молоко — миф. Молочные продукты, если нет непереносимости лактозы и аллергии на молочный белок, полезны в любом возрасте: для костей, для зубов, для ногтей.