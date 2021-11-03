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Очки
Очки, линзы или лазер? Плюсы и минусы видов коррекции зрения
Foto: Shutterstock

Чувствуете, что зрение ухудшилось, и без корректирующей оптики не обойтись? Возможно вы уже носите очки, но давно хотите что-то поменять? Рано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью коррекции зрения и ищет наиболее безопасный и удобный способ.

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Что выбрать: очки, контактные линзы или лазерную операцию? О плюсах и минусах разных видов коррекции зрения рассказывает врач-офтальмолог Андрей Соломатин.

Очки, линзы или лазер? Плюсы и минусы видов коррекции зрения
Foto: Publicitātes attēls

Сегодня, в век цифровых технологий, близорукость, астигматизм и дальнозоркость встречаются все чаще. При проблемах со зрением глаза быстро утомляются, нарушается четкость изображения, возникает боль в висках, и человек ежедневно испытывает дискомфорт — на работе, дома, за рулем, во время прогулок и занятий спортом.

Современная медицина предлагает ряд эффективных способов коррекции зрения, и сегодня речь пойдет о самых популярных из них.

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Очки

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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