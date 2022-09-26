Они живут в нашей постели: как избавиться от пылевых клещей и обеспечить гигиену?

Постель — это место, где мы проводим значительную часть нашей жизни. Обычный, бывший в употреблении матрас может содержать от 100 000 до 10 миллионов пылевых клещей. Таким образом примерно 65% всех пылевых клещей, которые можно обнаружить в доме, "живут" в нашей постели.

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Симптомами, наблюдаемыми при аллергии на пылевых клещей, могут быть зудящая сыпь, атопический дерматит, насморк, покраснение глаз, кашель, чиханье и другие признаки. По мнению аллерголога, несмотря на то, что полностью избежать появления пылевых клещей в доме невозможно, все же существуют способы предотвратить или уменьшить их присутствие.

Пылевые клещи наиболее активно размножаются осенью и ранней весной. Благоприятные условия для их размножения — влажность воздуха в помещении выше 65%, температура воздуха выше 25°C, плохая вентиляция и образование конденсата.

В связи с ростом цен на электроэнергию температуру воздуха в помещении часто понижают, пытаясь уменьшить плату по счетам. И в то же время, когда при реновации домов обычные деревянные окна заменяют новыми стеклопакетами из двух и более стекол, чтобы повысить теплоизоляцию, циркуляция воздуха в доме ухудшается. В результате относительная влажность воздуха в доме повышается, что создает благоприятные условия для появления пылевых клещей.

"В нашей климатической зоне домашние пылевые клещи являются основной причиной возникновения астмы и аллергического ринита. Исключить присутствие пылевых клещей невозможно, поскольку они живут круглый год, и симптомы аллергии могут проявиться в любое время. Особенно часто это происходит в период времени, когда помещения недостаточно проветриваются, имеют высокую температуру и повышенную влажность. Частое проветривание спальни, поддержание в ней температуры воздуха в пределах 15°-18°C и оптимальной влажности воздуха не более 50% помогут улучшить качество сна и среду обитания", — отмечает аллерголог Даце Карклиня.

Сократите количество пылевых клещей в принадлежностях для сна

Пылевые клещи в больших количествах селятся в матрасах и подушках, так как на их поверхностях скапливается много отмерших клеток кожи. В процессе уничтожения пылевых клещей важную роль играет личная гигиена и регулярная уборка дома. Выбирайте простыни, наволочки, пододеяльники, которые можно стирать при температуре не менее 60 градусов.