Они живут в нашей постели: как избавиться от пылевых клещей и обеспечить гигиену?

Постель — это место, где мы проводим значительную часть нашей жизни. Обычный, бывший в употреблении матрас может содержать от 100 000 до 10 миллионов пылевых клещей. Таким образом примерно 65% всех пылевых клещей, которые можно обнаружить в доме, "живут" в нашей постели.
Симптомами, наблюдаемыми при аллергии на пылевых клещей, могут быть зудящая сыпь, атопический дерматит, насморк, покраснение глаз, кашель, чиханье и другие признаки. По мнению аллерголога, несмотря на то, что полностью избежать появления пылевых клещей в доме невозможно, все же существуют способы предотвратить или уменьшить их присутствие.
Пылевые клещи наиболее активно размножаются осенью и ранней весной. Благоприятные условия для их размножения — влажность воздуха в помещении выше 65%, температура воздуха выше 25°C, плохая вентиляция и образование конденсата.
В связи с ростом цен на электроэнергию температуру воздуха в помещении часто понижают, пытаясь уменьшить плату по счетам. И в то же время, когда при реновации домов обычные деревянные окна заменяют новыми стеклопакетами из двух и более стекол, чтобы повысить теплоизоляцию, циркуляция воздуха в доме ухудшается. В результате относительная влажность воздуха в доме повышается, что создает благоприятные условия для появления пылевых клещей.
"В нашей климатической зоне домашние пылевые клещи являются основной причиной возникновения астмы и аллергического ринита. Исключить присутствие пылевых клещей невозможно, поскольку они живут круглый год, и симптомы аллергии могут проявиться в любое время. Особенно часто это происходит в период времени, когда помещения недостаточно проветриваются, имеют высокую температуру и повышенную влажность. Частое проветривание спальни, поддержание в ней температуры воздуха в пределах 15°-18°C и оптимальной влажности воздуха не более 50% помогут улучшить качество сна и среду обитания", — отмечает аллерголог Даце Карклиня.
Сократите количество пылевых клещей в принадлежностях для сна
Пылевые клещи в больших количествах селятся в матрасах и подушках, так как на их поверхностях скапливается много отмерших клеток кожи. В процессе уничтожения пылевых клещей важную роль играет личная гигиена и регулярная уборка дома. Выбирайте простыни, наволочки, пододеяльники, которые можно стирать при температуре не менее 60 градусов.
При такой температуре пылевые клещи погибают, поэтому стирка — единственный способ устранить как можно больше аллергенов.
"Если возможно, сушите постельное белье в сушилке, а не на балконе или в помещении. При сушке на улице белье может собирать из воздуха миллионы аллергенов, поэтому лучше использовать сушильную машину. Приобретите специальные антиаллергенные чехлы для подушек или меняйте подушки каждые шесть месяцев. Пылевые клещи не любят синтетические материалы (например, полиэстер), поэтому предпочтительнее выбирать подушки и одеяла из подобных материалов или регулярно стирать одеяла и подушки с перьевыми и пуховыми наполнителями", — советует Д. Карклиня.
Аллерголог также рекомендует каждые две недели обрабатывать пылесосом наматрасник, а также мягкую мебель, шторы, пол и ковры. Рекомендуется использовать пылесос с высокоэффективным фильтром, улавливающим из воздуха мельчайшие частицы. Белок пылевых клещей имеет размер всего в несколько микрометров, поэтому обычный пылесос с фильтром грубой очистки не собирает белок пылевого клеща, а распыляет его в воздухе, тем самым ухудшая состояние аллергика. Благоприятное воздействие оказывают также домашние очистители воздуха.
Дополнительные меры защиты
В свою очередь дизайнер интерьера советует: чтобы еще больше обеспечить гигиену постельного белья, используйте наматрасники, например, гипоаллергенные.
"Наматрасники защищают матрас от пота и предотвращают появление пятен, но не мешают матрасу дышать. И что не менее важно, их можно стирать. Наматрасники также используются не только для дополнительного комфорта или сглаживания неровностей кровати — даже самые тонкие из них выполняют гигиенические функции. Не говоря уже о том, что они помогают замедлить износ матраса", — отмечает Дариус Римкус, дизайнер интерьеров.
По мнению дизайнера интерьеров, для страдающих аллергией наиболее подходящими являются подушки из микрофибры с наполнителем из сверхтонких, плотно переплетенных нитей полиэстера и нейлона, так как они обладают естественными антимикробными свойствами. Кроме того, синтетические материалы устойчивы к влаге, их легко стирать и содержать в чистоте.
"Рекомендуется использовать также чехлы для подушек — для защиты их от пятен и грязи, а также для обеспечения их гигиены. По мере необходимости их можно стирать в стиральной машине. Некоторые чехлы для подушек даже создают дополнительный комфорт", — заключает свой рассказ дизайнер интерьеров.