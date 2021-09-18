Онкология побеждена: как преодолеть страх рецидива

Что делать, если рак побежден и лечение окончилось, но чувство спокойствия не появилось, а тревога и страх возврата болезни усиливаются?

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Совсем недавно я проходила очередное ежегодное обследование, результаты обследований подтвердили, что у меня начался четвертый год ремиссии. Практически в эти же даты проходил свое первое обследование один из участников нашей группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить". Мы переживали это совершенно по-разному. У меня — ожидание результата, у него — зашкаливающие эмоции. Эти эмоции мой одногруппник выразил фразой — "меня накрыло медным тазом".

Тревога перед очередным обследованием, страх возврата болезни — частые переживания онкологического пациента в ремиссии.

Я хочу сегодня поговорить об этом.

Эволюционно страх и тревога помогали выжить человечеству. В первобытном обществе активное шевеление кустов в темноте у тревожного человека запускало механизм "бей или беги", выделявшийся гормон кортизол заставлял весь организм работать на высоких оборотах — ноги убегали в разы быстрее, рука била сильнее, нервная система чутко реагировала на все происходящее вокруг. Получается, выживали именно тревожные люди, у которых нервная система реагировала на звуки, шевеление и заставляла их действовать, опережая нападение врага или хищника.

У тревожных предков рождались тревожные дети, и вот сейчас мы, благодаря естественному отбору, — высокотревожное поколение 21 века. Мы боимся не только шевеления в кустах, но и выдумываем себе будущие страшные ситуации. Гормон кортизол, который помогает в реальных стрессовых ситуациях, вырабатываясь в постоянном режиме, заставляет весь организм функционировать на пределе возможностей длительное время и это вредно. Есть данные, что долговременно испытываемый стресс ухудшает работу иммунитета, смутировавшие клетки перестают улавливаться и обезвреживаться клетками иммунной системы. Такой сбой считается одной из причин возникновения опухолей.

В современном мире тревожность человека подпитывается его способностью перерабатывать переизбыток окружающей информации. Психолог Уильям Джеймс сравнил нашу систему визуального внимания с прожектором, "сканирующим" мир вокруг. Иначе говоря, мозг выхватывает из огромного потока информации то, что нам актуально в настоящее время. Ищет подходящие картинки, вспоминает прошлую информацию, истории, слова. Если в настоящее время нас занимает вопрос онкологических заболеваний, случаи неизлечимости рака, рецидивов болезни, то мы будем находить необходимую нам информацию в потоке новостей, вылавливать в лентах соцсетей, фиксироваться на ней в окружающем пространстве.

Я помню, что когда у меня выпали все волосы от химиотерапии и я надела шапочку, то сразу начала видеть вокруг себя людей без волос — лечащихся от онкологического заболевания и скрывающих их отсутствие. Я начала их узнавать и выхватывать взглядом из толпы. Мне было удивительно, и казалось, что таких людей немало. Будучи беременной, я обращала внимание на беременных женщин, и мне казалось, что все вокруг внезапно начали рожать детей. Наш внутренний прожектор фиксируется на занимающие мысли картинки. Кроме того, соцсети, автоматически анализируя информацию, которой вы заинтересовались, будут вбрасывать в ленту все по волнующей вас теме. Просматривая свою ленту, вы скоро будете уверены, что все вокруг больны раком, умирают от него или собирают деньги на лечение.

Жить "здесь и сейчас"



Тема разговора про тревогу и страх была самая частая тема в беседах с моим психотерапевтом. Я боялась, что мой рак это однозначно приговор для моих дочерей, а значит и они будут лечить свой рак. А вдруг у них это начнется уже скоро, а вдруг, когда они совсем маленькие? В следующей беседе я спрашивала у него с надеждой — то, что я пережила, такой трудный путь, такие страдания, означают ли, что потом у меня все будет хорошо, безо всяких сложностей и преград? Я страшилась, что не вынесу новых испытаний. Очень сильно переживала из-за возможного повторения болезни, была уверена, что второй раз я не смогу справиться.

Тогда мне помогла рекомендация психотерапевта, которой я и сейчас пользуюсь, когда жду результаты своих очередных обследований. Он мне сказал, что все мои переживания связаны с будущим, я страшусь событий, которые лишь возможно произойдут. Сильными негативными эмоциями тревоги о будущем я отнимаю у себя жизнь в настоящем. Сегодня, непосредственно сейчас, ничего не происходит. Я и мои дети здоровы. До момента получения обратного результата в обследовании — все в порядке.

Не надо пытаться угадать и предсказать будущее, оно туманно и неопределенно. Даже мой собственный пример показывает, что я совсем не знала, не могла предугадать 10 лет тому назад, какой я буду, какие события у меня произойдут. Тогда в чем смысл тратить время в настоящем, в сегодняшнем дне на переживания о непредсказуемом будущем.

Каждый раз я возвращаю себя в состояние "здесь и сейчас", смотрю на детей, оглядываюсь вокруг, концентрируюсь на окружающих меня запахах, звуках и тактильных ощущениях. Такой способ помог мне, но психологи советуют подобрать каждому индивидуальный рецепт для того, чтобы справится с чрезмерной тревогой и всепоглощающим страхом, ведь в разумном количестве эти чувства полезны и необходимы человеку для выживания. Деструктивно отрицать их или гнать от себя. Зачастую, если стараешься о чем-то не думать, то получается что думаешь об этом постоянно. И человек начинает бороться с этими навязчивыми мыслями. Однако задача в другом — не изгонять тревожащие мысли, а выдерживать или справляться с ними.

"Переключать внимание"

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Некоторые психологи советуют в момент тревоги занимать себя по максимуму работой или хобби. Мозг не может концентрироваться сразу на двух вещах, и переключится на ту активность, которой вы увлечены больше. Домашние дела, зачастую автоматически выполняемые, не подходят для переключения внимания. Мозг должен быть занят полностью. Увлеченное погружение в процесс работы или хобби позволит избавиться от тревоги на некоторое время или ощутимо снизить ее уровень.

"Научиться расслабляться"



Чувство страха и тревожности часто сопровождается ощущением напряжения мышц. Часто страх ощущается парализующим спазмом. Можно научиться расслаблять тело самостоятельно, используя методики, публикуемые в соцсетях или под руководством тренера. Можно практиковать медитацию, йогу, осознанное дыхание, любую другую практику расслабления.

"Заботиться о теле"



Считаю, что существует взаимосвязь между состоянием нашего тела и состоянием наших мыслей. Если заботится о теле — высыпаться, полноценно питаться, заниматься умеренной физической нагрузкой, достаточно отдыхать, то количество тревожащих мыслей существенно уменьшится.

"Проговаривайте свои страхи"



Найдите тех, кто пережил то же, что и вы, участвуйте в группах взаимопомощи. Общайтесь и делитесь волнующими и тревожащими мыслями, не оставайтесь в одиночестве наедине с собственным страхом. Непроговоренный страх существенно больше, чем высказанный. Есть данные, что участие в пациентских сообществах повышает продолжительность и качество жизни, такое исследование проводилось среди женщин с раком молочной железы.

"Пожалейте себя"



Прекрасный способ обратиться к маленькому испуганному ребенку, который находится внутри нас, на которого мы, взрослые и как будто сильные люди, давно не обращаем внимания. Пожалейте себя так, как жалели нас наши мамы, представьте, что вы обнимаете себя, гладите по голове и скажите себе, что вы сейчас напуганы, но, если будет страшная ситуация, то вы с ней непременно справитесь.

Пройти курс лечения рака — это очень сложное испытание, но и жизнь в ремиссии не так проста, как хотелось бы. Страх рецидива способен забрать всю радость жизни. Я смогла справиться со своей тревожностью и снизить чувство страха до состояния не мешающего мне наслаждаться жизнью, уверена, справитесь и вы.

Всех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить".

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь.