Опять насморк? Как правильно использовать средства для носа

Насморк осенью — для многих привычное дело. Однако он многим затрудняет жизнь, повторяясь из года в год именно в этом сезоне. Средств, которые можно призвать на помощь в таком случае, много, однако они могут не дать ожидаемого эффекта, если неправильно их использовать.
"Перед использованием любого средства для носа нужно вымыть руки и высморкать нос, чтобы очистить его от слизи. При этом не надо сморкаться быстро и сильно. Сначала надо закрыть одну ноздрю и бережно высморкать нос в одноразовую салфетку, затем надо повторить то же действие со второй ноздрей", — рассказывает фармацевт Эрика Петерсоне, добавляя, что средства для носа от насморка доступны в разных формах и у каждого из них есть свои условия правильного использования.
Вот ценные рекомендации фармацевта, чтобы средства от насморка дали положительный результат.
Аэрозоль для носа
- Начиная использовать новый аэрозоль для носа, сначала, направив наконечник аэрозоля от себя, нажмите несколько раз и убедись, что раствор распыляется.
- Поместите наконечник аэрозоля в ноздрю на глубину около сантиметра. Наконечник должен быть слегка направлен на внешнюю стенку ноздри. Распылите аэрозоль один-два раза (или так, как указано в инструкции по применению). Повторите то же самое действие в другой ноздре.
- После распыления медленно вдохните через нос, чтобы доза средства оптимально распределилась внутри носа.
- После каждого использования наконечник аэрозоля надо прополоскать в теплой проточной воде.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о времени воздействия средства. Некоторые средства для достижения оптимального результата необходимо использовать до двух недель.
Если во время использования аэрозоля болит нос или начинается носовое кровотечение, дискомфорт, использование спрея надо прекратить и проконсультироваться с врачом о дальнейших действиях.
Перед использованием аэрозоля для ребенка необходимо убедиться, указано ли в инструкции к конкретному средству возрастное ограничение.
Капли для носа
- Перед использованием капель для носа рекомендуется лечь на спину и немного повернуть голову в одну сторону, чтобы уменьшить проникновение средства в горло.
- Поместите пипетку в ноздрю на глубину около одного сантиметра и капните одну-две капли или столько, сколько указано в инструкции по применению.
- После каждого применения пипетку рекомендуется вытереть чистой салфеткой.
Если капли или аэрозоль для носа содержат ксилометазолин или оксиметазолин, медикамент нельзя использовать чаще двух-трех раз в день и продолжительность его применения не должна превышать 10–14 дней. Надо учитывать, что частое и длительное использование может вызвать зависимость, заложенность носа и хроническое воспаление слизистой оболочки носа (ринит) или изменение слизистой носа.
Мази
- Небольшое количество мази нанесите на ватную палочку и легкими движениями вмассируйте внутри ноздри. Ватную палочку нельзя помещать глубоко в нос (особенно надо быть внимательным, если мазь для носа наносят ребенку).
- Затем слегка надавите кончиком пальца на каждую ноздрю снаружи.
Ингаляционный карандаш
- Ингаляционный карандаш, содержащий эфирные масла для облегчения дыхания, приложите к одной ноздре и глубоко втяните воздух один-два раза, затем приложите к другой.
- В гигиенических целях ингаляционный карандаш рекомендуется использовать индивидуально.
Носовые аспираторы
- Носовой аспиратор — это медицинское устройство, которое помогает очистить нос ребенка от слизи, так как малыш еще не умеет высмаркивать нос.
- Доступны как мануальные, так и механические носовые аспираторы.
- При уходе за младенцем "народными" методами от насморка увлекаться не стоит.
- При заложенном носе можно использовать капли, содержащие морскую воду, и носовой аспиратор, который поможет избавиться от слизи.
Эрика Петерсоне подчеркивает: "Во время насморка слизистая оболочка носа чувствительна, раздражена, поэтому любое средство и ребенку, и взрослому следует использовать строго придерживаясь указаний в инструкции и, конечно, наблюдая за ощущениями. Если насморк является единственным симптомом и не вызывает других опасений, кроме дискомфорта, фармацевт обязательно может помочь выбрать то средство, которое в конкретном случае будет наиболее подходящим. Помните, что, прибегая к древним методам, например капая в нос сок чеснока или лука, можно только еще больше вызвать раздражение и без того чувствительной слизистой оболочки, поэтому лучше выбрать проверенные и безопасные доступные в аптеке средства, которые не могут нанести вред здоровью".