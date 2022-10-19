Опять насморк? Как правильно использовать средства для носа

Насморк осенью — для многих привычное дело. Однако он многим затрудняет жизнь, повторяясь из года в год именно в этом сезоне. Средств, которые можно призвать на помощь в таком случае, много, однако они могут не дать ожидаемого эффекта, если неправильно их использовать.

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"Перед использованием любого средства для носа нужно вымыть руки и высморкать нос, чтобы очистить его от слизи. При этом не надо сморкаться быстро и сильно. Сначала надо закрыть одну ноздрю и бережно высморкать нос в одноразовую салфетку, затем надо повторить то же действие со второй ноздрей", — рассказывает фармацевт Эрика Петерсоне, добавляя, что средства для носа от насморка доступны в разных формах и у каждого из них есть свои условия правильного использования.

Вот ценные рекомендации фармацевта, чтобы средства от насморка дали положительный результат.

Аэрозоль для носа

Начиная использовать новый аэрозоль для носа, сначала, направив наконечник аэрозоля от себя, нажмите несколько раз и убедись, что раствор распыляется.

Поместите наконечник аэрозоля в ноздрю на глубину около сантиметра. Наконечник должен быть слегка направлен на внешнюю стенку ноздри. Распылите аэрозоль один-два раза (или так, как указано в инструкции по применению). Повторите то же самое действие в другой ноздре.

После распыления медленно вдохните через нос, чтобы доза средства оптимально распределилась внутри носа.

После каждого использования наконечник аэрозоля надо прополоскать в теплой проточной воде.



Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о времени воздействия средства. Некоторые средства для достижения оптимального результата необходимо использовать до двух недель.

Если во время использования аэрозоля болит нос или начинается носовое кровотечение, дискомфорт, использование спрея надо прекратить и проконсультироваться с врачом о дальнейших действиях.

Перед использованием аэрозоля для ребенка необходимо убедиться, указано ли в инструкции к конкретному средству возрастное ограничение.

Капли для носа

Перед использованием капель для носа рекомендуется лечь на спину и немного повернуть голову в одну сторону, чтобы уменьшить проникновение средства в горло.

Поместите пипетку в ноздрю на глубину около одного сантиметра и капните одну-две капли или столько, сколько указано в инструкции по применению.

После каждого применения пипетку рекомендуется вытереть чистой салфеткой.



Если капли или аэрозоль для носа содержат ксилометазолин или оксиметазолин, медикамент нельзя использовать чаще двух-трех раз в день и продолжительность его применения не должна превышать 10–14 дней. Надо учитывать, что частое и длительное использование может вызвать зависимость, заложенность носа и хроническое воспаление слизистой оболочки носа (ринит) или изменение слизистой носа.



Мази

Небольшое количество мази нанесите на ватную палочку и легкими движениями вмассируйте внутри ноздри. Ватную палочку нельзя помещать глубоко в нос (особенно надо быть внимательным, если мазь для носа наносят ребенку).

Затем слегка надавите кончиком пальца на каждую ноздрю снаружи.

Ингаляционный карандаш

Ингаляционный карандаш, содержащий эфирные масла для облегчения дыхания, приложите к одной ноздре и глубоко втяните воздух один-два раза, затем приложите к другой.

В гигиенических целях ингаляционный карандаш рекомендуется использовать индивидуально.

Носовые аспираторы

Носовой аспиратор — это медицинское устройство, которое помогает очистить нос ребенка от слизи, так как малыш еще не умеет высмаркивать нос.

Доступны как мануальные, так и механические носовые аспираторы.

При уходе за младенцем "народными" методами от насморка увлекаться не стоит.

При заложенном носе можно использовать капли, содержащие морскую воду, и носовой аспиратор, который поможет избавиться от слизи.



Эрика Петерсоне подчеркивает: "Во время насморка слизистая оболочка носа чувствительна, раздражена, поэтому любое средство и ребенку, и взрослому следует использовать строго придерживаясь указаний в инструкции и, конечно, наблюдая за ощущениями. Если насморк является единственным симптомом и не вызывает других опасений, кроме дискомфорта, фармацевт обязательно может помочь выбрать то средство, которое в конкретном случае будет наиболее подходящим. Помните, что, прибегая к древним методам, например капая в нос сок чеснока или лука, можно только еще больше вызвать раздражение и без того чувствительной слизистой оболочки, поэтому лучше выбрать проверенные и безопасные доступные в аптеке средства, которые не могут нанести вред здоровью".

