Осенние хроники: почему старые хвори напоминают о себе в холодное время года и как действовать?

Часто со сменой сезона или с наступлением более холодной и влажной погоды мы испытываем боли в разных частях тела, например, в мышцах, суставах и других местах, или в местах старых травм. Почему со сменой времени года люди могут чувствовать боль в определенных частях тела и как действовать в таких случаях, объясняют врач-травматолог, ортопед Эдгар Сволакс и фармацевт Зане Мелберга.
"Осень — время года, когда чаще всего на практике можно услышать жалобы пациентов на боль, которая может быть связана с изменениями погоды. Есть некоторые пациенты, у которых эта проблематика повторяется каждую осень, и это не доставляет слишком больших хлопот, но есть и такие пациенты, которые не обращаются к врачу и не мотивированы на решение проблем. Очень важно обратиться к врачу, так как необдуманные действия могут продлить процесс лечения", — объясняет врач-травматолог и ортопед.
Почему мы чувствуем боль при смене времен года?
Основная причина — изменение атмосферного давления, которое чаще всего наблюдается тогда, когда меняется время года и становится холоднее. В это время организм человека старается больше централизовать кровообращение, это значит, что больше всего насыщается кровью и обогревается центральная часть организма — сердце, легкие, печень, почки. В результате в различных суставах, мышечных тканях и других частях тела кровообращение замедляется, что в свою очередь может вызывать боль. Она возникает из-за того, что в результате медленного кровообращения соответствующие части тела не снабжаются в достаточном количестве кровью, кислородом и питательными веществами, необходимыми для их полноценного функционирования.
Чаще всего такие боли можно испытывать в тазобедренных суставах, лодыжках, плечах и в ранее травмированных местах. Это могут быть, к примеру, переломы костей или разрыв связок, так как в этих местах кровообращение и так изменилось, а в результате перемены погоды боль усиливается. Если боль длительная и не проходит после стабилизации погоды и температуры, то это, возможно, не является основной причиной боли. Она может быть связана, например, с износом суставов, что является одной из наиболее распространенных причин длительных болей. Износ суставов констатирует врач. Длительная боль также может быть связана также с воспалением суставов.
Это затрагивает всех людей?
Боль в холодное время года может обостриться не только у людей, у которых были какие-либо травмы или есть хронические заболевания, например, артрит, но и тех, у которых подобных проблем прежде не было. Чаще всего такую проблематику можно наблюдать у людей старше сорока лет, так как в этом возрасте появляются первые признаки износа костей, такие как чувство скованности, затруднение движений, а также хруст.
Как действовать, чтобы избежать этих болей?
- Больше двигайтесь
Каждый человек может профилактически улучшить свое кровообращение, например, больше двигаясь. Это могут быть бег или активные прогулки на свежем воздухе, гимнастика, а также езда на велосипеде. Все эти действия подойдут, так как они усиливают сердцебиение, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на циркуляцию крови.
- Принимайте витамины и минеральные вещества
Одним из самых важных минералов является магний, способствующий нормальной работе мышечной и нервной системы, таким образом расслабляя мышцы и помогая уменьшить боль. Он также помогает поддерживать здоровье костей, что может замедлить начало их преждевременного износа. В сутки взрослым рекомендуется принимать от 300 до 400 мг магния, больше всего магния содержится в таких продуктах как цельнозерновой хлеб, каши, например, овсяная, а также в шпинате, картофеле, сухофруктах и бананах. Если не удается получить магний с пищей, то его можно принимать в виде пищевых добавок. В аптеках они доступны в разной форме — в виде шипучих таблеток, капсул или жидкости. Главным отличием является способ приема — кому-то легче проглотить капсулы, в то время как другим удобнее принимать его в жидком виде. Часто в пищевые добавки с магнием входят также витамины группы В, например, В6 и В12, которые благотворно влияют на нервную систему и расслабляют мышцы.
- Употребляйте глюкозамин и коллаген
В организме человека глюкозамин находится во всех тканях, но больше всего он содержится в суставном хряще. Он синтезируется естественным образом, но, когда человек становится старше, глюкозамин уже не образуется в таком количестве как раньше, поэтому его необходимо принимать дополнительно. В аптеках доступны комплексные пищевые добавки, в состав которых входят как глюкозамин, так и коллаген, а также витамин С, способствующий нормальному производству коллагена в организме, что необходимо для нормального функционирования костей и хрящей. О наиболее подходящем способе приема рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом.
Как действовать в случае болей?
- Ограничьте подвижность
Движения могут помочь во время боли, однако специалист рекомендует делать упражнения, если они не причиняют еще большую боль, а план упражнений надо предварительно согласовать с врачом. В свою очередь людям с более низким болевым порогом в это время не рекомендуется выполнять слишком резкие движения или перегружать соответствующие части тела, например, занимаясь переноской тяжелых предметов или активным спортом.
- Используйте согревающие средства
В это время может пригодиться применение согревающих средств в тех местах, в которых ощущается боль. Они улучшают кровообращение, согревают и поддерживают температуру мускулатуры, что может уменьшить боль. В их состав обычно входят скипидарное масло, экстракты паприки и перца чили, а также активное вещество капсаицин. В аптеках такие средства доступны как в виде мази, так и в форме геля. Фармацевт обращает внимание на то, что с использованием согревающих средств надо быть осторожными, так как они могут вызывать побочные эффекты. Если нанести слишком много мази, она может вызвать раздражение и зуд. О выборе и использовании наиболее подходящей мази или геля рекомендуется проконсультироваться в аптеке.
- Проконсультируйтесь с врачом
Если боль длительная и мешает выполнению повседневных действий, например, учебе или работе, то важно провести обследование и установить причину болей. Когда причина боли будет установлена, врач составит соответствующий план лечения. Иногда это могут быть рецептурные медикаменты, а иногда — специальные процедуры, например, физиотерапия или тейпирование.