Осенние хроники: почему старые хвори напоминают о себе в холодное время года и как действовать?

Часто со сменой сезона или с наступлением более холодной и влажной погоды мы испытываем боли в разных частях тела, например, в мышцах, суставах и других местах, или в местах старых травм. Почему со сменой времени года люди могут чувствовать боль в определенных частях тела и как действовать в таких случаях, объясняют врач-травматолог, ортопед Эдгар Сволакс и фармацевт Зане Мелберга.

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"Осень — время года, когда чаще всего на практике можно услышать жалобы пациентов на боль, которая может быть связана с изменениями погоды. Есть некоторые пациенты, у которых эта проблематика повторяется каждую осень, и это не доставляет слишком больших хлопот, но есть и такие пациенты, которые не обращаются к врачу и не мотивированы на решение проблем. Очень важно обратиться к врачу, так как необдуманные действия могут продлить процесс лечения", — объясняет врач-травматолог и ортопед.

Почему мы чувствуем боль при смене времен года?

Основная причина — изменение атмосферного давления, которое чаще всего наблюдается тогда, когда меняется время года и становится холоднее. В это время организм человека старается больше централизовать кровообращение, это значит, что больше всего насыщается кровью и обогревается центральная часть организма — сердце, легкие, печень, почки. В результате в различных суставах, мышечных тканях и других частях тела кровообращение замедляется, что в свою очередь может вызывать боль. Она возникает из-за того, что в результате медленного кровообращения соответствующие части тела не снабжаются в достаточном количестве кровью, кислородом и питательными веществами, необходимыми для их полноценного функционирования.

Чаще всего такие боли можно испытывать в тазобедренных суставах, лодыжках, плечах и в ранее травмированных местах. Это могут быть, к примеру, переломы костей или разрыв связок, так как в этих местах кровообращение и так изменилось, а в результате перемены погоды боль усиливается. Если боль длительная и не проходит после стабилизации погоды и температуры, то это, возможно, не является основной причиной боли. Она может быть связана, например, с износом суставов, что является одной из наиболее распространенных причин длительных болей. Износ суставов констатирует врач. Длительная боль также может быть связана также с воспалением суставов.

Это затрагивает всех людей?

Боль в холодное время года может обостриться не только у людей, у которых были какие-либо травмы или есть хронические заболевания, например, артрит, но и тех, у которых подобных проблем прежде не было. Чаще всего такую проблематику можно наблюдать у людей старше сорока лет, так как в этом возрасте появляются первые признаки износа костей, такие как чувство скованности, затруднение движений, а также хруст.

Как действовать, чтобы избежать этих болей?

Больше двигайтесь

Каждый человек может профилактически улучшить свое кровообращение, например, больше двигаясь. Это могут быть бег или активные прогулки на свежем воздухе, гимнастика, а также езда на велосипеде. Все эти действия подойдут, так как они усиливают сердцебиение, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на циркуляцию крови.

Принимайте витамины и минеральные вещества

Одним из самых важных минералов является магний, способствующий нормальной работе мышечной и нервной системы, таким образом расслабляя мышцы и помогая уменьшить боль. Он также помогает поддерживать здоровье костей, что может замедлить начало их преждевременного износа. В сутки взрослым рекомендуется принимать от 300 до 400 мг магния, больше всего магния содержится в таких продуктах как цельнозерновой хлеб, каши, например, овсяная, а также в шпинате, картофеле, сухофруктах и бананах. Если не удается получить магний с пищей, то его можно принимать в виде пищевых добавок. В аптеках они доступны в разной форме — в виде шипучих таблеток, капсул или жидкости. Главным отличием является способ приема — кому-то легче проглотить капсулы, в то время как другим удобнее принимать его в жидком виде. Часто в пищевые добавки с магнием входят также витамины группы В, например, В6 и В12, которые благотворно влияют на нервную систему и расслабляют мышцы.

Употребляйте глюкозамин и коллаген

В организме человека глюкозамин находится во всех тканях, но больше всего он содержится в суставном хряще. Он синтезируется естественным образом, но, когда человек становится старше, глюкозамин уже не образуется в таком количестве как раньше, поэтому его необходимо принимать дополнительно. В аптеках доступны комплексные пищевые добавки, в состав которых входят как глюкозамин, так и коллаген, а также витамин С, способствующий нормальному производству коллагена в организме, что необходимо для нормального функционирования костей и хрящей. О наиболее подходящем способе приема рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом.

Как действовать в случае болей?

Ограничьте подвижность

Движения могут помочь во время боли, однако специалист рекомендует делать упражнения, если они не причиняют еще большую боль, а план упражнений надо предварительно согласовать с врачом. В свою очередь людям с более низким болевым порогом в это время не рекомендуется выполнять слишком резкие движения или перегружать соответствующие части тела, например, занимаясь переноской тяжелых предметов или активным спортом.

Используйте согревающие средства

В это время может пригодиться применение согревающих средств в тех местах, в которых ощущается боль. Они улучшают кровообращение, согревают и поддерживают температуру мускулатуры, что может уменьшить боль. В их состав обычно входят скипидарное масло, экстракты паприки и перца чили, а также активное вещество капсаицин. В аптеках такие средства доступны как в виде мази, так и в форме геля. Фармацевт обращает внимание на то, что с использованием согревающих средств надо быть осторожными, так как они могут вызывать побочные эффекты. Если нанести слишком много мази, она может вызвать раздражение и зуд. О выборе и использовании наиболее подходящей мази или геля рекомендуется проконсультироваться в аптеке.

Проконсультируйтесь с врачом

Если боль длительная и мешает выполнению повседневных действий, например, учебе или работе, то важно провести обследование и установить причину болей. Когда причина боли будет установлена, врач составит соответствующий план лечения. Иногда это могут быть рецептурные медикаменты, а иногда — специальные процедуры, например, физиотерапия или тейпирование.