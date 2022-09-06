Ошибки кофеманов: как пить кофе и не заработать воспаление в организме?

Споры о том, вреден кофе или полезен, не утихают до сих пор. Ясно одно: кофеманы без утренней чашки ароматного напитка могут просто не "включиться" в грядущий день. Задумывается ли кто-то из них о влиянии кофе на организм? Сегодня, например, ученые обсуждают "воспалительный ответ" иммунитета на кофе. Так пить или не пить? Рассказывает 7sisters.ru
Кофе никогда не был простым и однозначным продуктом. И вот новые противоречия в фокусе: этот напиток способен вызывать воспаление в организме, и он же обладает противовоспалительным эффектом. Как такое может быть?
Влияет ли кофе на воспалительную реакцию?
Кофе содержит сотни полезных веществ, в первую очередь, полифенолы — богатые антиоксидантами растительные соединения. "Исследования показывают, что кофе может оказывать воспалительное или противовоспалительное действие, в зависимости от дозы и чувствительности конкретного человека", — говорит Винсент М. Педре, доктор медицинских наук, сертифицированный терапевт, специализирующийся на интегративном здоровье. Анализ большого объема данных в одном исследовании обнаружил, что полифенолы влияют на циркуляцию воспалительных маркеров, включая цитокины, хемокины и основной фактор роста фибробластов (FGF-2). Более того, чем больше кофе, тем значительнее эффект.
Один из основных полифенолов кофе — хлорогеновая кислота. Это вяжущее соединение во многом отвечает за вкус напитка, и оно способствует регуляции воспалительных процессов.
Важный нюанс: в исследованиях речь идет о чистом кофе без добавок — молока и сахара. Если ваш кофе нуждается в добавках, выберите коллаген — как правило, порошки коллагена имеют сладковатый вкус, при этом не содержат сахара.
Что насчет кофеина?
Конечно, важно "заметить слона" — влияние кофеина. Он содержится не только в кофе, но этот напиток традиционно один из главных источников фитостимулятора. И хотя кофе содержит противовоспалительные соединения, его влияние на воспалительные реакции может зависеть от концентрации кофеина, реакции на него вашего организма, генетики и возраста. "Все люди разные, и у всех разные установки относительно того, сколько кофеина они могут переносить и потреблять ежедневно", — говорит интегративный гастроэнтеролог, доктор медицины Марвин Сингх.
Кофеин может вызвать реакцию на стресс, высвобождая кортизол. Хотя кортизол по своей природе обладает противовоспалительным действием, его хронически повышенный уровень имеет противоположный эффект.
"Важно отметить, что норма у всех своя", — говорит Сингх. "Каждый из нас усваивает кофеин по-своему, в зависимости от скорости метаболизма, так что передозировка наступает от разного количества кофеина".
Стресс
Если вы чувствительны к растительным стимуляторам или обладаете медленным метаболизмом — это означает, что благодаря вашей генетике кофеину требуется больше времени, чтобы пройти через ваш организм. В этом случае стимулятор может усугубить реакцию на стресс, а также вызвать нервозность, учащенное сердцебиение, беспокойство и другие признаки повышенного стресса. Одно исследование, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации, даже связывало влияние кофеина и сердечно-сосудистых заболеваний (но не у людей, усваивающих кофеин с нормальной скоростью), хотя и не совсем ясно, можно ли это объяснить влиянием кофе на воспалительную реакцию.
Инсулин
Педре также отмечает, что слишком много кофеина, или более 150 миллиграммов (две полных чашки кофе), может увеличить секрецию инсулина, что приводит к тяге к сахару и рафинированным углеводам — продуктам, которые негативно влияют на здоровье и способствуют воспалению.
Жидкость
Кроме того, кофеин влияет на потребление жидкости и способен вызвать обезвоживание, что также провоцирует воспаление в организме. "Я призываю пациентов следить за гидратацией, — говорит Педре. — потребителям кофеина особенно важно выпивать от 2 литров воды ежедневно".
Сон
Наконец, слишком много кофеина нарушает сон. Ворочаться всю ночь не просто раздражает, а вредит здоровью. Хороший ночной сон необходим для здоровой воспалительной реакций иммунной системы.
Так как пить кофе правильно?
Соблюдать меру. Одной-двух чашек в день достаточно, чтобы напиток помогал справляться с воспалением и поддерживал иммунитет. Большее количество кофе сработает наоборот: вызовет состояния, способствующие развитию хронических воспалительных процессов в организме.
Кофе без кофеина вызывает воспаление?
Итак, решим ли мы проблему воспалительных реакций, перейдя на кофе без кофеина? Возможно. Кофе без кофеина содержит те же противовоспалительные соединения, что и кофе с кофеином, поэтому вполне вероятно, что вы получите пользу от полифенолов без негативного воздействия кофеина. Однако, на этот счет необходимы дополнительные исследования. Также стоит отметить, что кофе без кофеина иногда все же содержит некоторое количество кофеина, обычно от 0 до 15 миллиграммов на чашку. Для сравнения, чашка обычного кофе содержит около 96 миллиграммов кофеина.