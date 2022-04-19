Остановить глаукому. Как не пропустить "тихого убийцу зрения"?
Foto: Instagram/dr.andreisolomatin

По данным ВОЗ, число больных глаукомой за последние 40 лет выросло вдвое, и сегодня темпы роста только увеличиваются. Опасность в том, что каждый второй из этих людей не знает о том, что болен и без лечения может лишиться зрения.

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Как распознать глаукому на начальном этапе, кто в группе риска и возможно ли защититься от "тихого убийцы зрения", рассказал ассоциированный профессор Латвийского университета Игорь Соломатин.

Глаукома и катаракта — два серьезных заболевания глаз, которые развиваются после 40 лет как у мужчин, так и у женщин. При этом, катаракта эффективно лечится современными методами лазерной хирургии, а глаукома может нанести необратимый урон зрению, вплоть до слепоты.

Почему возникает глаукома?


Главная причина — повреждение зрительного нерва, который подает в головной мозг визуальную информацию. Повреждение происходит на фоне повышения внутриглазного давления, уровень которого, в свою очередь, зависит от баланса между выработкой и отводом внутриглазной жидкости.

При правильной циркуляции жидкости в глазу поддерживается оптимальное внутриглазное давление, в противном случае, повышение давления провоцирует развитие глаукомы.

Что происходит с глазами при глаукоме?


Коварство заболевания в том, что оно развивается незаметно — у пациентов практически нет симптомов, так как отмирание зрительного нерва происходит сравнительно медленно. В момент, когда зрение начинает ухудшаться и затуманиваться, чаще всего глаукома уже "съела" более 30% зрительного нерва.

На начальных стадиях заболевания центральное и боковое зрение ухудшаются постепенно. Если не обнаружить эти изменения своевременно, то вскоре происходит атрофия зрительного нерва — наступает слепота. При глаукоме может случиться и внезапная потеря зрения — в результате острого приступа заболевания.

Как распознать глаукому?


Необходимо внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотр у офтальмолога — раз в два года в возрасте до 40 лет и раз в год после. Люди с глаукомой могут ощущать симптомы заболевания по-разному. В срочном порядке следует обратиться к врачу, если у вас возникли следующие признаки:

  • Утрата периферического или бокового зрения — первый признак потери зрения из-за глаукомы.
  • Возникновение ореолов вокруг источника света — если появляются радужные круги вокруг источников света или возникает светобоязнь.
  • Ухудшение зрения, особенно если это произошло внезапно.
  • Покраснение глаз, которое сопровождается болью, и связано с травмой, инфекцией или острым приступом глаукомы.
  • Боль в глазу и в голове, которая может указывать на стремительное развитие глаукомы.
  • Тошнота или рвота, особенно, если они сопровождаются интенсивной болью в глазах.

Кто в зоне риска?


Риск развития глаукомы возрастает у людей после 40 лет с высокой степенью близорукости или дальнозоркости, при наличии травм глаз, сахарного диабета, гипертонии и эндокринных заболеваний в анамнезе, а также в случае генетической предрасположенности.

Глаукома неизбежна при высоком внутриглазном давлении?


Офтальмология знает разные случаи. Не у каждого человека с повышенным внутриглазным давлением может развиться глаукома, так как норма давления у каждого индивидуальна. Будет ли развиваться глаукома, зависит от уровня давления, которое без последствий выдерживает конкретный зрительный нерв.

Глаукома не исключается и при нормальном давлении, и именно поэтому важно посещать офтальмолога для контроля за изменениями, происходящими в зрительной системе.

Как сегодня лечат глаукому?


Нередко глаукому диагностируют уже на поздней стадии, когда лечение лишь замедляет прогрессирование заболевания. Тем не менее, у многих больных есть хорошие шансы сохранить зрение на долгие годы. По результатам обследования глаз врач принимает решение о медикаментозном, лазерном или хирургическом лечении.

Сегодня лечить глаукому возможно бережно, бесконтактно и безопасно новейшим методом — селективно-лазерной трабекулопластикой (SLT), которая понижает внутриглазное давление, улучшает показатели гидродинамики глаза при глаукоме и позволяет сохранить зрение.

Для проведения SLT используется особый "холодный" лазер, обеспечивая малоинвазивность процедуры, которая проходит безболезненно и длится всего несколько минут. После такого лечения пациент быстро возвращается к привычной повседневной активности, в том числе может водить автомобиль. Эффект от процедуры сохраняется на протяжении нескольких лет, но при этом важно проходить профилактические осмотры у офтальмолога.

Когда нужна операция?


Решение принимает врач, основываясь на наблюдения за динамикой развития заболевания, формы и стадии глаукомы, уровня внутриглазного давления и других индивидуальных факторов.

Главное правило успешного лечения глаукомы — регулярное прохождение контрольных проверок у офтальмолога и соблюдение рекомендаций. Вне зависимости от того, какой тип лечения глаукомы назначает врач, все они направлены на нормализацию внутриглазного давления, налаживание достаточного питания глаза и зрительного нерва, а также нормализацию зрительных функций.

Как не упустить время?


Регулярная диагностика и профессиональная консультация офтальмолога особенно важны для людей в возрасте старше 40 лет. Обнаружение глаукомы на начальной стадии увеличивает шансы сохранить зрение и здоровье глаз.

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