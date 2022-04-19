Остановить глаукому. Как не пропустить "тихого убийцу зрения"?

По данным ВОЗ, число больных глаукомой за последние 40 лет выросло вдвое, и сегодня темпы роста только увеличиваются. Опасность в том, что каждый второй из этих людей не знает о том, что болен и без лечения может лишиться зрения.

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Как распознать глаукому на начальном этапе, кто в группе риска и возможно ли защититься от "тихого убийцы зрения", рассказал ассоциированный профессор Латвийского университета Игорь Соломатин.

Глаукома и катаракта — два серьезных заболевания глаз, которые развиваются после 40 лет как у мужчин, так и у женщин. При этом, катаракта эффективно лечится современными методами лазерной хирургии, а глаукома может нанести необратимый урон зрению, вплоть до слепоты.

Почему возникает глаукома?



Главная причина — повреждение зрительного нерва, который подает в головной мозг визуальную информацию. Повреждение происходит на фоне повышения внутриглазного давления, уровень которого, в свою очередь, зависит от баланса между выработкой и отводом внутриглазной жидкости.

При правильной циркуляции жидкости в глазу поддерживается оптимальное внутриглазное давление, в противном случае, повышение давления провоцирует развитие глаукомы.

Что происходит с глазами при глаукоме?



Коварство заболевания в том, что оно развивается незаметно — у пациентов практически нет симптомов, так как отмирание зрительного нерва происходит сравнительно медленно. В момент, когда зрение начинает ухудшаться и затуманиваться, чаще всего глаукома уже "съела" более 30% зрительного нерва.

На начальных стадиях заболевания центральное и боковое зрение ухудшаются постепенно. Если не обнаружить эти изменения своевременно, то вскоре происходит атрофия зрительного нерва — наступает слепота. При глаукоме может случиться и внезапная потеря зрения — в результате острого приступа заболевания.

Как распознать глаукому?



Необходимо внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотр у офтальмолога — раз в два года в возрасте до 40 лет и раз в год после. Люди с глаукомой могут ощущать симптомы заболевания по-разному. В срочном порядке следует обратиться к врачу, если у вас возникли следующие признаки:



Утрата периферического или бокового зрения — первый признак потери зрения из-за глаукомы.

Возникновение ореолов вокруг источника света — если появляются радужные круги вокруг источников света или возникает светобоязнь.

Ухудшение зрения, особенно если это произошло внезапно.

Покраснение глаз, которое сопровождается болью, и связано с травмой, инфекцией или острым приступом глаукомы.

Боль в глазу и в голове, которая может указывать на стремительное развитие глаукомы.

Тошнота или рвота, особенно, если они сопровождаются интенсивной болью в глазах.

Кто в зоне риска?



Риск развития глаукомы возрастает у людей после 40 лет с высокой степенью близорукости или дальнозоркости, при наличии травм глаз, сахарного диабета, гипертонии и эндокринных заболеваний в анамнезе, а также в случае генетической предрасположенности.



Глаукома неизбежна при высоком внутриглазном давлении?



Офтальмология знает разные случаи. Не у каждого человека с повышенным внутриглазным давлением может развиться глаукома, так как норма давления у каждого индивидуальна. Будет ли развиваться глаукома, зависит от уровня давления, которое без последствий выдерживает конкретный зрительный нерв.

Глаукома не исключается и при нормальном давлении, и именно поэтому важно посещать офтальмолога для контроля за изменениями, происходящими в зрительной системе.

Как сегодня лечат глаукому?



Нередко глаукому диагностируют уже на поздней стадии, когда лечение лишь замедляет прогрессирование заболевания. Тем не менее, у многих больных есть хорошие шансы сохранить зрение на долгие годы. По результатам обследования глаз врач принимает решение о медикаментозном, лазерном или хирургическом лечении.