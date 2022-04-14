Осторожно, клещи! Как выбрать репеллент и уберечь себя от опасных насекомых

С наступлением теплой, солнечной погоды просыпаются также и клещи, которые могут преподнести нам неприятные сюрпризы и причинить серьезный вред нашему здоровью. Фармацевт Синтия Юревича советует, как правильно выбрать защитные средства — репелленты, чтобы клещи не доставили хлопот на Пасху.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Латвии из переносимых клещами инфекционных заболеваний наиболее распространенными являются клещевой энцефалит и болезнь Лайма. От клещевого энцефалита можно защититься с помощью вакцины, а от болезни Лайма — только соблюдая меры предосторожности. Отправляясь на природу, желательно одеваться в светлую, облегающую одежду с гладкой структурой, чтобы у клеща было меньше возможностей присосаться. Нужно регулярно проверять, не присосался ли клещ, а по возвращении домой необходимо осмотреть тело, принять душ и переодеться.

Выбор репеллентов



Важным средством защиты от клещей являются репелленты. Синтия Юревича отмечает, что в продаже имеются различные виды репеллентов:

синтетические, которые содержат такие вещества, как DEET, IR-3535, пикаридин или перметрин. Эти вещества парализуют обонятельные рецепторы клещей и оглушают их, но нужно учитывать, что они могут вызывать раздражение чувствительной кожи. Эти репелленты нужно наносить, когда вы находитесь вне помещений, и смывать сразу же по возвращении домой, длительность их действия составляет в среднем от 3 до 8 часов.

натуральные — на основе эфирных масел растений, например, цитронеллы, перечной мяты, лаванды, базилика, чайного дерева и других. Они действуют в течение 6–9 часов. В продаже имеются также содержащие эфирные масла браслеты, эффект от которых сохраняется до 1 месяца. Эти репелленты подавляют естественный человеческий запах и отпугивают насекомых.

механические — устройства, отпугивающие клещей с помощью ультразвука. Ультразвуковой импульс не вреден для людей и животных. Радиус их действия — 1,5-3 метра.



При использовании репеллентов в виде аэрозолей нужно помнить, что:

репелленты начинают действовать сразу после применения;

их необходимо наносить, когда вы находитесь вне помещений;

нельзя наносить репелленты на поврежденную или раздраженную кожу;

после нанесения репеллентов необходимо тщательно вымыть руки;

придя домой, репелленты необходимо смыть — постирать одежду и принять душ.



Кроме того, перед применением репеллентов следует ознакомиться с их составом и проконсультироваться с фармацевтом о выборе наиболее подходящего средства.

Если клещ все-таки присосался



Присосавшегося клеща нужно попытаться правильно и как можно скорее вытащить:

место, где присосался клещ, нужно продезинфицировать спиртом или водкой;

чтобы вытащить клеща, нужно взять тонкий пинцет (его можно купить в аптеке), обхватить им хоботок клеща как можно ближе к коже и круговым движением вытащить клеща, не сдавливая ему живот;

если нет пинцета, вокруг хоботка обматывают две петли из прочной нитки и, потянув за ее концы, вытаскивают клеща;

вынув клеща, место укуса необходимо продезинфицировать спиртом и тщательно вымыть руки.



Фармацевт напоминает, что для того, чтобы проверить, не инфицирован ли клещ, его нужно сдать в лабораторию. До получения результатов исследования желательно следить за температурой тела, местом укуса и самочувствием. В случае изменений в состоянии здоровья немедленно обращайтесь к врачу.

У людей, которые после укуса клеща заразились вирусом клещевого энцефалита, в течение 1–3 недель могут появиться симптомы, напоминающие грипп: повышенная температура, головная боль, боли в теле, которые сохраняются приблизительно одну неделю. В то же время наиболее распространенным симптомом болезни Лайма являются покраснение кожи, которое появляется в месте, где присосался клещ через 1–4 недели и достигает диаметра 3–5 сантиметров, но через некоторое время исчезает. Реже появляются симптомы, указывающие на то, что пострадала:

нервная система (усталость, головная боль, тошнота, потеря веса, небольшая температура);

суставы (периодические приступы боли и отеки).



Уже при первых симптомах нужно немедленно обращаться к врачу.

Помните, что клещей в дом могут принести также домашние животные, поэтому рекомендуется регулярно осматривать своих домашних питомцев, а также пользоваться средствами от клещей, предназначенными для животных (выдавливаемые на холку капли или специальные ошейники).