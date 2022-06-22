Осторожно, пчела! Чтобы укусы насекомых не испортили праздник Лиго

Стремительно приближаются праздник Лиго и выходные, но уже сейчас активизировались не только комары и мухи, но и пчелы, слепни, осы, шершни и другие насекомые, которые могут испортить праздники в саду или на природе, сделав их не только болезненными, но иногда даже опасным для жизни. Поэтому о том, как защитить себя от укусов насекомых и что делать, если они укусили, рассказывают семейный врач Зане Зитмане и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чувствительные зоны — лицо, горло, дыхательные пути и голова



Хотя большинство укусов пчел, ос и шершней не опасны для жизни, последствия аллергической реакции могут быть очень серьезными, поэтому важно соблюдать меры предосторожности и знать, как оказать первую помощь, если ужалило одно из этих насекомых. Это особенно важно, учитывая, что ситуации, в которых люди получают укусы, очень обыденны — когда косят траву, ходят босиком, находятся на природе, убирают двор или занимаются другими делами. Семейный врач Зане Зитмане подчеркивает, что в теплую погоду следует уделять повышенное внимание таре для напитков, куда могут упасть насекомые, особенно жестяным банкам и темным бутылкам, в которых насекомых не видно. Если пчела, оса или шершень укусит в голову, лицо, горло или дыхательные пути, может возникнуть опасный для жизни отек. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь, уложить больного в постель, дать прохладную воду маленькими глотками или кубики льда, чтобы уменьшить отек, и принять противоаллергические препараты. Если известно, что у пациента была анафилактическая реакция — потеря сознания, низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение, холодный, липкий пот и отек дыхательных путей, губ и языка — необходимо немедленно сделать внутримышечную инъекцию адреналина. Он должен быть всегда под рукой, а родственники, друзья и коллеги должны быть проинформированы о его использовании в чрезвычайной ситуации.



Возникновение аллергической реакции



Токсины, против которых организм борется с помощью различных реакций, на самом деле являются слюной кусающих и жалящих насекомых. У мелких кровососов — мошек и комаров — слюны меньше, у крупных — ос, пчел и шершней — гораздо больше, поэтому их яд намного сильнее. Доктор З. Зитмане объясняет, что аллергия возникает, когда организм принимает обычно безвредное вещество — антиген — за опасного "захватчика" и выделяет слишком много антител, или "борцов", что приводит к причинению вреда пациенту. Это определяется различными факторами, такими как генетическая наследственность и иммунитет.