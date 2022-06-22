Осторожно, пчела! Чтобы укусы насекомых не испортили праздник Лиго

Стремительно приближаются праздник Лиго и выходные, но уже сейчас активизировались не только комары и мухи, но и пчелы, слепни, осы, шершни и другие насекомые, которые могут испортить праздники в саду или на природе, сделав их не только болезненными, но иногда даже опасным для жизни. Поэтому о том, как защитить себя от укусов насекомых и что делать, если они укусили, рассказывают семейный врач Зане Зитмане и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Чувствительные зоны — лицо, горло, дыхательные пути и голова
Хотя большинство укусов пчел, ос и шершней не опасны для жизни, последствия аллергической реакции могут быть очень серьезными, поэтому важно соблюдать меры предосторожности и знать, как оказать первую помощь, если ужалило одно из этих насекомых. Это особенно важно, учитывая, что ситуации, в которых люди получают укусы, очень обыденны — когда косят траву, ходят босиком, находятся на природе, убирают двор или занимаются другими делами. Семейный врач Зане Зитмане подчеркивает, что в теплую погоду следует уделять повышенное внимание таре для напитков, куда могут упасть насекомые, особенно жестяным банкам и темным бутылкам, в которых насекомых не видно. Если пчела, оса или шершень укусит в голову, лицо, горло или дыхательные пути, может возникнуть опасный для жизни отек. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь, уложить больного в постель, дать прохладную воду маленькими глотками или кубики льда, чтобы уменьшить отек, и принять противоаллергические препараты. Если известно, что у пациента была анафилактическая реакция — потеря сознания, низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение, холодный, липкий пот и отек дыхательных путей, губ и языка — необходимо немедленно сделать внутримышечную инъекцию адреналина. Он должен быть всегда под рукой, а родственники, друзья и коллеги должны быть проинформированы о его использовании в чрезвычайной ситуации.
Возникновение аллергической реакции
Токсины, против которых организм борется с помощью различных реакций, на самом деле являются слюной кусающих и жалящих насекомых. У мелких кровососов — мошек и комаров — слюны меньше, у крупных — ос, пчел и шершней — гораздо больше, поэтому их яд намного сильнее. Доктор З. Зитмане объясняет, что аллергия возникает, когда организм принимает обычно безвредное вещество — антиген — за опасного "захватчика" и выделяет слишком много антител, или "борцов", что приводит к причинению вреда пациенту. Это определяется различными факторами, такими как генетическая наследственность и иммунитет.
Если человек впервые обнаружил, что у него аллергическая реакция на укус насекомого, он должен обязательно обратиться к своему семейному врачу, чтобы обсудить дальнейшие действия. Семейный врач выпишет рецепт на противоаллергические препараты и, если необходимо, направит пациента к аллергологу.
Что делать после укуса?
Сначала следует уйти в безопасное место, чтобы избежать повторных укусов. После укуса пчелы необходимо как можно скорее удалить жало, тщательно промыть место укуса и обработать его спиртом или дезинфицирующим средством. Рекомендуется приложить к месту укуса холодный компресс и регулярно менять его. Если насекомое ужалило ребенка, нужно немедленно дать ему обезболивающее, что в случае сильной боли могут сделать и взрослые. На место укуса можно нанести противовоспалительные гели, а при сильном отеке и зуде необходимо принимать антигистаминные препараты. И последнее, но не менее важное: нужно пить много жидкости для выведения токсичных веществ из организма. Если пчела, оса или шершень укусили вас в голову, лицо, горло или дыхательные пути, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
Места укусов насекомых не следует расчесывать, так как это травмирует кожу и способствует развитию инфекций. Взрослые и дети должны обрабатывать места укусов дезинфицирующим спреем. Антигистаминные препараты, как наружные, так и пероральные, помогут предотвратить зуд и отек. Также необходимо использовать гели, содержащие дифенгидрамин и диметинден. Их нужно наносить на место укуса несколько раз в день, чтобы уменьшить аллергическую реакцию. Существуют также натуральные средства от укусов насекомых, например, ромашка, подорожник и тысячелистник. О подходящем средстве от насекомых для детей необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Как отпугнуть насекомых?
Чтобы защитить себя от укусов насекомых, перед выходом на улицу рекомендуется использовать репелленты. Фармацевт Илзе Приедниеце объясняет, что они делятся на синтетические и натуральные. Синтетические репелленты содержат диэтилтолуамид (DEET) или икаридин. В продаже также имеются браслеты, которые отпугивают как комаров, так и клещей. Удобны ультразвуковые отпугивающие устройства для детей, взрослых и домашних животных, излучающие пульсирующие ультразвуковые импульсы для отпугивания клещей. О выборе подходящего репеллента для детей и взрослых, а также о правильном его использовании можно проконсультироваться с фармацевтом. В натуральных средствах используются экстракты растений, эфирные масла или их компоненты. Комарам и клещам не понравится запах эфирных масел гвоздики, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, розмарина, тимьяна, герани и мяты. Рекомендации специалистов по отпугиванию насекомых:
- Пользуйтесь репеллентами от насекомых
- Пользуйтесь специальными защитными сетками, чтобы не допустить проникновения насекомых в жилые помещения
- Летом пользуйтесь соломинками для напитков и чашками с крышкой и соломинкой для детей
- Убедитесь, что ни одно насекомое не "прикрепилось" к куску еды, прежде чем положить его в рот
- Не пользуйтесь духами со сладким запахом и не надевайте яркую одежду, когда выходите на улицу
- Не ходите босиком, особенно под фруктовыми деревьями, где часто встречаются осы
- Никогда не пытайтесь самостоятельно ликвидировать осиное или шершневое гнездо, доверьте это специалистам
- Избегайте резких движений вблизи гнезд насекомых, чтобы не спровоцировать их нападение
- Позаботьтесь также о своих домашних питомцах, снабдив их специальными ошейниками или каплями, наносимыми на холку.