От бессонницы до обморока: в чем причины гипотонии и как с ней бороться

У сонливости, апатии, чувства хронической усталости и звона в ушах может быть много причин, но часто эти симптомы — признаки артериальной гипотензии. Как отличать низкое давление от других состояний, когда может возникнуть гипотензия и как повысить артериальное давление, если чувствуете себя неважно?

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Артериальная гипотензия — состояние, при котором артериальное давление человека снижается более чем на 20% от нормального или ниже показателей 90/60 мм рт. ст. Низкое давление чаще всего сопровождается такими неприятными симптомами, как сонливость, головокружение и шум в ушах, обмороки, чувство необъяснимой усталости, отсутствие тонуса, ноющая головная боль. Известно также, что к гипотензии больше склонны женщины и люди с дефицитом массы тела. Что еще нужно знать о низком артериальном давлении и как с ним бороться?

Предвестник депрессии



Артериальная гипотензия связана с повышенным риском возникновения тревожных расстройств и депрессии. К таким выводам пришли исследователи из Норвегии, изучившие данные более 60 тысяч человек от 20 до 89 лет. Причем пол, возраст и наличие или, напротив, отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний на эту связь никак не влияют.



Часто причина — в инфекционных заболеваниях



Постельный режим, который необходимо соблюдать при тяжелых инфекционных заболеваниях, связан с изменением многих физиологических процессов в организме. В частности, уменьшается объем циркулирующей крови, может возникать обезвоживание, что в итоге приводит к артериальной гипотензии.



Опять виноват Covid-19!



Падение артериального давления также может беспокоить пожилых людей, переболевших Covid-19. Было установлено, что пациенты, которые до заболевания коронавирусной инфекцией страдали от гипертонии, по мере выздоровления чаще жаловались на низкое артериальное давление. Исходя из этих данных, врачи рекомендуют контролировать давление минимум дважды в сутки на протяжении нескольких месяцев после выздоровления от Covid-19, с осторожностью принимать лекарства для снижения давления, если вы недавно переболели коронавирусом, и уж тем более не назначать себе препараты для нормализации артериального давления самостоятельно.



Важно скорректировать питание

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Рацион, при котором человек получает недостаточно витамина B12, фолиевой кислоты и железа, грозит развитием анемии и часто сопровождается низким кровяным давлением. В группе риска — вегетарианцы, приверженцы монодиет и отказа от больших групп продуктов, а также люди, вынужденные соблюдать строгую диету по медицинским показаниям. Всем им нужно контролировать биохимические показатели крови и восполнять дефицит элементов с помощью биологически активных добавок и лекарственных средств — но только после консультации с врачом.



Не следует резко вставать с постели



Синдром, при котором артериальное давление резко падает вследствие изменения положения тела — обычно из горизонтального в вертикальное — называется ортостатической гипотензией и встречается у 20% людей старше 65 лет и у 30–50% пожилых мужчин и женщин старше 75 лет.



Синдром хронической усталости



Быстрая утомляемость, головокружение, снижение концентрации внимания, тремор и тошнота — все это характерные симптомы как для синдрома хронической усталости, так и для низкого кровяного давления. Однако исследователи полагают, что первична все же артериальная гипотензия — она запускает механизмы, которые ведут к возникновению синдрома хронической усталости.



Бессонница, тревога и тахикардия



Исследования показывают, что люди с артериальной гипотензией часто испытывают проблемы со сном. Для описания этой связи есть даже специальный термин: гипотоническая бессонница. Типичные симптомы состояния: невозможность заснуть в течение получаса и более, частые ночные пробуждения, чувство тревоги и тахикардия ночью, сонливость и навязчивая зевота днем.



Помогут кофе и женьшень

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Низкое артериальное давление — неприятное состояние, если оно сопровождается апатией, упадком сил, сонливостью и пониженной работоспособностью. Помочь организму в таком случае можно без помощи лекарственных средств. Первым делом нужно выпить обычной воды — гипотония может наступить из-за банального обезвоживания. Довольно эффективно повышают кровяное давление кофе и зеленый чай, продукты с высоким содержанием натрия (соленые закуски, помидоры, сыр, минеральная вода), шоколад. Из аптечных средств можно воспользоваться настойкой женьшеня или элеутерококка — но покупать их желательно после консультации с фармацевтом.

