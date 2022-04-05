От цветочной пыльцы до пылевого клеща: почему появляется аллергия и как с ней жить

Если есть подозрения на аллергию

Эксперт подчеркивает, что первый специалист, с которым следует проконсультироваться при подозрениях на аллергию, это фармацевт или семейный врач. Если симптомы легкие, то первые анализы и лечение может назначить семейный врач. Если же симптомы не слишком хорошо поддаются контролю или изначально назначенное лечение не приносит результатов, желательно обратиться к аллергологу. Причем анализы и исследования нужно проводить, когда симптомы аллергии не находятся в активной фазе, например, при аллергии на цветочную пыльцу — не во время сезонного обострения этого вида аллергии.

Из результатов Мониторинга здоровья видно, что 30% респондентов не делали ничего для уменьшения аллергии. Аллерголог объясняет, что нужно обязательно обращать внимание на симптомы аллергии, особенно на аллергический насморк. Исследования качества жизни показывают, что аллергический насморк может сильно повлиять на повседневную жизнь. Доказано, что из-за вызванного аллергией насморка у людей отсутствует качественный сон — нос заложен, возможен храп, уменьшается продуктивность в дневное время. Длительный аллергический насморк может также привести к астме, при которой воспаляются не только верхние, но и нижние дыхательные пути. Люди, у которых есть аллергический насморк, чаще подвержены различным вирусным инфекциям, и здесь не действует совет "укрепляйте иммунитет", так как в этом случае нужно лечить аллергический насморк.

Аллергический насморк может снизить продуктивность как взрослых, так и детей, например, повлиять на качество учебы, выполнение повседневных обязанностей и т. д. Кроме того, воспаление глаз (резь, слезоточивость, затуманенность) может существенно повлиять на работоспособность и повседневную жизнь. Конечно, бывают также очень легкие и эпизодические аллергические симптомы — тогда достаточно лишь посоветоваться с фармацевтом и приобрести в аптеке средства для уменьшения симптомов.

Советы по уменьшению симптомов аллергии

В целом люди, у которых есть какая-нибудь аллергия, отмечают, что ее проявления не влияют на их повседневную жизнь (57% оценили их в 1 и 2 балла по 5-балльной шкале). У 18% респондентов проявления аллергии влияют на повседневную жизнь (оценка 4 или 5). Проявления аллергии больше влияют на повседневную жизнь пожилых респондентов и женщин, свидетельствуют результаты Мониторинга здоровья.

Немногим более половины респондентов (51%), у которых имеется какая-нибудь аллергия, в течение последнего года для ее уменьшения старались избегать аллергенов, 25% респондентов принимали антигистамины, 8% обратились к врачу, 6% обратились к аллергологу, а 1% проводил иммунотерапию. Аллерголог С. Пуриня подчеркивает, что с марта по сентябрь актуальны аллергии на пыльцу растений. Хотя избежать контакта с пыльцой почти невозможно — в воздухе она есть везде, можно принять ряд профилактических мер.

Не сушите на улице белье, чтобы оно не пропитывалось пыльцой.

Оборудуйте автомашину противопыльцовым фильтром.

Выходя на улицу, надевайте солнечные очки, чтобы избежать попадания пыльцы на слизистую глаз.

Для защиты носа можно применять средства (аэрозоли, мази), которые создают защитный барьер для слизистой носа.

Выполняйте рекомендации врача по лечению, основанном на приеме антигистаминных препаратов.

Обратитесь за консультацией к аллергологу.



Врач может порекомендовать аллерген-специфическую иммунотерапию, которая по сути является привыканием к аллергену и изменением хода заболевания. В некоторых случаях, когда проблемы вызваны одним аллергеном, с помощью иммунотерапии аллергию можно вылечить почти полностью, однако в случаях, когда аллергию вызывают несколько аллергенов, можно бороться с главным из них, уменьшая тем самым симптоматику. Нужно учитывать, что иммунотерапия — это трудоемкий и дорогостоящий процесс, который может занять даже 3-5 лет, однако в долгосрочной перспективе она окупается. Главное, что аллерген-специфическая иммунотерапия позволяет остановить процесс дальнейшего развития аллергий и устранить риск астмы в будущем.

