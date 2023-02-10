От микротравм до ожогов: чем опасны ушные свечи и что о них говорят врачи

Иногда мы прибегаем к необычным методам лечения в попытке улучшить наше здоровье. Стоит быть осторожным, ведь некоторые из них могут быть даже опасными. Терапия ушными свечами — один из таких методов, который пугает даже до того, как вы решитесь его попробовать.

На различных форумах можно найти обсуждения ушных свечей. Одни пользователи делятся опытом использования, другие ищут варианты покупки, а кто-то называет этот метод обманом. Что же представляют собой так называемые ушные свечи и какие чудесные преимущества обещают их продавцы?

Ушные свечи — это трубчатые предметы с полым центром, сделанные из ткани и покрытые парафином, пчелиным или соевым воском. Одна свеча имеет длину около 30 сантиметров. Узким концом ее вводят в слуховой проход человека, лежащего на боку, а широкий поджигают. Сторонники этого метода утверждают, что тепло пламени создает вакуум, который помогает "высосать" из уха серу, а также другие загрязнения, скопившиеся в ушной полости.

Однако на этом обещания чудес не заканчиваются. Продавцы ушных свечей говорят, что такое "лечение" помогает избавиться не только от так называемой серной пробки, но и предотвратить хронические проблемы с ушами, облегчить симптомы простуды и гриппа, боли в шее, а также уменьшить стресс и головные боли. Неужели горящая трубочка может помочь в решении таких сложных проблем и является ли это чудодейственным средством? Наука отвергает такое смелое предположение.

Закупорка, воспаление, ухудшение слуха

Отоларингологи Инесе Дайне-Ложа и Рудите Пивненко объясняют, что ушные свечи — это метод с непонятной функцией. Его сторонники утверждают, что при горении создается отрицательное давление, которое вытягивает серу из наружного слухового прохода, но наукой эта версия не подтверждена. Специалисты говорят, что вторая версия — якобы сера при горении свечи разжижается и ее можно легче удалить из слухового прохода - тоже не подтверждается.