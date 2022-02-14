От нарушения сна до острого психоза: какие неврологические нарушения вызывает Covid-19 и как их лечить?

Боль, онемение в ладонях и стопах, потеря обоняния, нарушения сна и другие проблемы неврологического характера все чаще следуют за перенесенным Covid-19.
Амбулаторно доступны как диагностические возможности, так и терапии, которые могут помочь в такой ситуации, поясняет Янис Медниекс, невролог, руководитель Неврологической службы Объединения центров здоровья.
Не просто ухудшение настроения
"Неврологические осложнения можно разделить на две группы — те, которые затрагивают центральную нервную систему (ЦНС), и те, которые затрагивают периферическую, в том числе вегетативную нервную систему. В случае ЦНС затрагивается головной мозг, характерны нарушения вкуса, обоняния, наблюдаются когнитивные, психические нарушения, которые могут проявляться как изменение настроения, его ухудшение, даже как эпизоды острого психоза", — поясняет невролог.
Врач подчеркивает, что Covid-19 может значительно обострить любую аутоиммунную болезнь, поскольку реакция организма на вирус, выражающаяся увеличением иммунного ответа, может вызывать проявление других симптомов. "В результате аутоиммунной реакции может развиваться полинейропатия, или повреждение периферических нервов, затрагивая тонкие нервные волокна, не имеющие нервной оболочки, — чувствуется онемение в ладонях и стопах, бывает ощущение жжения".
Иногда люди считают, что последствия Covid-19 невозможно уменьшить или устранить. "Да, во многих случаях состояние действительно невозможно улучшить или улучшение минимальное, но прежде чем принять, что ничто не может помочь, желательно сходить к неврологу. Возможности есть", — говорит врач.
Что дает определенный вид тестирования?
Этот метод помогает определить системные повреждения периферических нервов, то есть понять, почему немеют и болят кисти и стопы. Такие последствия не всегда прямо связаны с тем, насколько тяжело переносился Covid-19. Иногда ход болезни был сравнительно легким.
"Во время количественного сенсорного тестирования создается ощущение тепла или холода в ладонях и стопах, и пациент должен отметить, на каком уровне тепла и холода ощущения меняются. Анализируя полученные данные, мы можем судить о том, является ли порог восприятия температуры адекватным, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод, есть повреждение в тонких нервных волокнах или нет".
Обследование на наклонном столе
Только проведя обследования, можно определить, какой вред вегетативной нервной системе нанес коронавирус. Тест на наклонном столе создан для определения вегетативных нарушений сердечно-сосудистой системы. "Во время обследования пациент находится в горизонтальном положении, к нему подсоединяют измеритель кровяного давления и пульса. Эти устройства позволяют измерять кровяное давление при каждой волне пульса, получая непрерывные данные о кровяном давлении. При вертикальном подъеме давление может немного снизиться. Если снижается значительно, возможно, это свидетельствует об ортостатической гипотензии", — говорит невролог.
Еще одна проблема, которую можно констатировать в вертикальном положении, — сильно повышенный пульс без существенного понижения давления, или постуральная ортостатическая тахикардия.
"Из этого можно сделать вывод, что часть вегетативной нервной системы, ответственная за давление и контроль пульса, не работает как надо. Подобные жалобы нередко бывают у переболевших Covid-19 молодых людей, у которых нет остаточных повреждений легких, но есть нарушения толерантности к физической нагрузке. Иногда единственное, что исследования показывают, это насколько выраженно ритм сердца меняется под влиянием вегетативной нервной системы".
У части переболевших жалобы могут сохраняться полгода и дольше. Часто такое качество жизни теряют молодые люди, потому что именно у них иммунная реакция на раздражитель более активна, чем у людей постарше, к тому же типичные аутоиммунные болезни развиваются на этапе от 20 до 40 лет.
"Проблему усугубляет то, что у молодых людей более требовательное отношение к качеству жизни — они были трудоспособными, активными и теперь не только физически, но и психологически остро ощущают потерю своих способностей", — говорит невролог.
Как это можно лечить?
Если повреждена периферическая нервная система
Проблемы периферических нервов, полинейропатии лечат иммуносупрессивными медикаментами, подавляющими чрезмерную иммунную реакцию и уменьшающими ее проявления. "Обычно назначают активный, но короткий курс глюкокортикостероидной терапии, чтобы лекарства не вызывали побочных эффектов. В отдельных случаях может быть принято решение об иммунной терапии, которую можно получить амбулаторно.
Например, женщина с болезненными проявлениями в руках, ладонях, стопах употребляла глюкокортикостероиды параллельно с медикаментами для лечения боли, но реакция была слабая. Врачебный консилиум назначил ей интравенозно инъецируемый иммуноглобулин. Пациентка амбулаторно получила пятидневный курс и ее состояние улучшилось".
Если обнаружены нарушения ЦНС
Наиболее типичные нарушения центральной нервной системы после перенесенного Covid-19 — это нарушения сна, обоняния и вкуса.
Сон
"Если последствия Covid-19 выражаются как нарушения сна, в амбулаторной практике невролога доступны различные виды исследования сна и дыхания — полисомнография, полиграфия, измерение уровня CO2 при бодрствовании или во сне через кожу. Это тоже важно — часто сатурация кислорода в крови хорошая, однако в легких накапливается углекислый газ, потому что воздух не меняется".
"Если нарушения сна мучительны, снижают качество жизни, определенно необходима консультация специалиста. В легком случае понять, какие безрецептурные лекарства выбрать, может помочь фармацевт. Например, если трудно уснуть, можно попробовать использовать средство, содержащее мелатонин, или какой-либо фитопрепарат, предназначенный для улучшения качества сна", — напоминает фармацевт Вадим Брижань.
Обоняние
Доказано, что при лечении потери обоняния эффективной является интенсивная обонятельная тренировка — подготовленные продукты с разного рода интенсивными запахами один за другим нюхают примерно минуту. Обонятельную тренировку проводят несколько раз в день.
У Covid-19 могут быть также такие последствия, как краткосрочные приступы обоняния. Тогда нужно сделать электроэнцефалограмму и искать эпилептическую активность в головном мозге, которая может подтвердить диагноз. Для терапии используют противоэпилептические средства, которые в таких случаях являются эффективными".
Эпилептическая активность в мозге
Данные научных публикаций свидетельствуют, что Covid-19 может вызывать эпилептическую активность в мозге или даже эпилептическое состояние, в котором патологическая активность мозга непрерывна. Невролог указывает: "Если острая ситуация вылечена, то обычно уменьшаются и приступы. В свою очередь, если у пациента до заболевания Covid-19 была эпилепсия, то вирус ухудшает состояние — может быть рост числа приступов. Не исключено также, что Covid-19 может вызвать изменения в головном мозге, вызвав эпилепсию, которой раньше не было".
Можно ли избежать последствий?
Янис Медниекс считает, что активный образ жизни до болезни является эффективным средством для уменьшения возможных последствий Covid-19: "Да, физическая активность может повлиять на то, какими будут последствия болезни. У физически активного человека менее выражено чувство боли, физическая активность улучшает настроение. Новейшие исследования свидетельствуют, что физическая активность увеличивает выделение эндогенных опиоидов в головном мозге".
"Когда врач выписал лекарство, компетентность фармацевта — убедиться, что нет риска для неблагоприятного взаимодействия с другими, уже употребляемыми пациентом медикаментами, объяснить, как их правильно употреблять, чтобы получить максимальную пользу", — добавляет Вадим Брижань.
Если перенесенный Covid-19 все же вызвал неврологические последствия, надо учитывать, что период восстановления здоровья может быть длительным. Однако опыт врачей растет, методы обследований совершенствуются, к тому же их можно сделать амбулаторно, и для медикаментозной терапии подбираются уже известные, проверенные лекарства, с помощью которых во многих случаях можно достичь действительно хороших результатов.