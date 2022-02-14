От нарушения сна до острого психоза: какие неврологические нарушения вызывает Covid-19 и как их лечить?

Боль, онемение в ладонях и стопах, потеря обоняния, нарушения сна и другие проблемы неврологического характера все чаще следуют за перенесенным Covid-19.

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Амбулаторно доступны как диагностические возможности, так и терапии, которые могут помочь в такой ситуации, поясняет Янис Медниекс, невролог, руководитель Неврологической службы Объединения центров здоровья.

Не просто ухудшение настроения



"Неврологические осложнения можно разделить на две группы — те, которые затрагивают центральную нервную систему (ЦНС), и те, которые затрагивают периферическую, в том числе вегетативную нервную систему. В случае ЦНС затрагивается головной мозг, характерны нарушения вкуса, обоняния, наблюдаются когнитивные, психические нарушения, которые могут проявляться как изменение настроения, его ухудшение, даже как эпизоды острого психоза", — поясняет невролог.

Врач подчеркивает, что Covid-19 может значительно обострить любую аутоиммунную болезнь, поскольку реакция организма на вирус, выражающаяся увеличением иммунного ответа, может вызывать проявление других симптомов. "В результате аутоиммунной реакции может развиваться полинейропатия, или повреждение периферических нервов, затрагивая тонкие нервные волокна, не имеющие нервной оболочки, — чувствуется онемение в ладонях и стопах, бывает ощущение жжения".

Иногда люди считают, что последствия Covid-19 невозможно уменьшить или устранить. "Да, во многих случаях состояние действительно невозможно улучшить или улучшение минимальное, но прежде чем принять, что ничто не может помочь, желательно сходить к неврологу. Возможности есть", — говорит врач.

Что дает определенный вид тестирования?

Foto: Pixabay.com



Этот метод помогает определить системные повреждения периферических нервов, то есть понять, почему немеют и болят кисти и стопы. Такие последствия не всегда прямо связаны с тем, насколько тяжело переносился Covid-19. Иногда ход болезни был сравнительно легким.

"Во время количественного сенсорного тестирования создается ощущение тепла или холода в ладонях и стопах, и пациент должен отметить, на каком уровне тепла и холода ощущения меняются. Анализируя полученные данные, мы можем судить о том, является ли порог восприятия температуры адекватным, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод, есть повреждение в тонких нервных волокнах или нет".

Обследование на наклонном столе

Только проведя обследования, можно определить, какой вред вегетативной нервной системе нанес коронавирус. Тест на наклонном столе создан для определения вегетативных нарушений сердечно-сосудистой системы. "Во время обследования пациент находится в горизонтальном положении, к нему подсоединяют измеритель кровяного давления и пульса. Эти устройства позволяют измерять кровяное давление при каждой волне пульса, получая непрерывные данные о кровяном давлении. При вертикальном подъеме давление может немного снизиться. Если снижается значительно, возможно, это свидетельствует об ортостатической гипотензии", — говорит невролог.

Еще одна проблема, которую можно констатировать в вертикальном положении, — сильно повышенный пульс без существенного понижения давления, или постуральная ортостатическая тахикардия.