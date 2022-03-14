От пластыря до обезболивающего. Что обязательно должно быть в домашней аптечке: объясняют специалисты

Весна традиционно является временем чистоты и уборки, поэтому сейчас самое время пересмотреть и привести в порядок содержимое своей домашней аптечки. Какие в ней должны быть медикаменты, чтобы заболевание не застало врасплох? Должны ли быть в ней медикаменты, содержащие йод? На эти и другие вопросы отвечают семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Байба Приндуле.

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Содержимое домашней аптечки



Проблемы со здоровьем чаще всего возникают тогда, когда люди меньше всего их ждут, поэтому домашняя аптечка может особенно пригодиться в случаях, когда немедленный визит в аптеку невозможен, например, ночью или в выходные дни. Семейный врач напоминает, что следует держать в домашней аптечке.



Обезболивающие и противовоспалительные средства (ибупрофен, парацетамол). Если в семье есть дети — то эти средства применяются в форме сиропа или свечек.

Средства против нарушений пищеварения, например, активированный уголь в капсулах для взрослых, гель Silicea или smecta для младенцев и детей.

Дезинфицирующие средства для обработки ран, например, раствор betadin.

Пластыри, бинты для оказания помощи при бытовых травмах.

Противоаллергические медикаменты (антигистамины).

Средства от ожогов — например, пенка pantenol.

У пациентов с хроническими заболеваниями дома должен быть по крайней мере двухнедельный запас медикаментов, принимаемых регулярно или в случае обострения заболевания.

Если в семье есть дети, необходимо проверить наличие дома медикаментов, соответствующих их возрасту.

Термометр.

Тонометр — если имеются проблемы с давлением и врач посоветовал его измерять.



В домашней аптечке также желательно иметь какое-нибудь успокоительное средство. Фармацевт поясняет, что это может быть растительный сироп, капсулы, таблетки или соответствующий возрасту сироп для детей. Хотя эти средства можно приобрести без рецепта, перед их применением желательно проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Специалист добавляет, что также желательно иметь дома какой-нибудь успокоительный чай, например, валерианы, или готовые успокоительные сборы, которые продаются как в пакетиках, так и в рассыпном виде.



Как насчет препаратов йода?



З. Зитмане подчеркивает, что йод в организме человека является важным микроэлементом, который необходим для функционирования нервной системы, выработки гормонов щитовидной железы и здоровья кожи, однако слишком увлекаться содержащими йод пищевыми добавки не следует, поскольку большинство людей ежедневно потребляют достаточное количество йода вместе с пищей. Основными источниками йода являются рыба, молочные продукты и йодированная соль. Рыбу (предпочтительно белую, такую как треска, пикша, судак) следует употреблять не менее двух раз в неделю, а молочные продукты — ежедневно. Йодированная соль также является хорошим источником йода, но помните, что переусердствовать не стоит — употребляйте ее не более 5 г (1 чайная ложка) в день, объясняет семейный врач.

При приеме препаратов йода "хороший" йод заполняет щитовидную железу и препятствует накоплению в ней радиоактивного йода. Однако йод не защитит от других радионуклидов и не предотвратит попадание радиоактивного йода в остальной организм, а неоправданное применение препаратов йода может принести гораздо больше вреда, чем пользы, добавляет эксперт. Если бы прием йода в профилактических целях действительно был необходим (это относится к жителям регионов, расположенных вблизи АЭС, Латвия же таковым не является), содержащие йод пищевые добавки были бы бесполезны, так как в них содержится слишком мало йода. В таких случаях следует использовать таблетки йода более высокой концентрации