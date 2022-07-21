Отдых без травм: чтобы детский лагерь принес только позитивные эмоции

Один из популярных и полезных способов времяпровождения детей летом — отдых в лагерях различной тематики и направленности. Чтобы дети вернулись из лагеря целыми и невредимыми, отдохнувшими и с хорошими воспоминаниями, а родители были спокойны, стоит обсудить с ребенком вопросы, связанные с безопасностью и возможными проблемами со здоровьем.

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Прежде чем выбрать лагерь для ребенка, специалисты рекомендуют собрать как можно больше информации: есть ли у лагеря аккредитация (зарегистрирован ли он), какие мероприятия в нем планируются и каковы требования к технике безопасности. Государство строго контролирует лагеря (соблюдение техники безопасности, гигиены и других требований), они должны подобрать персонал, способный оказать ребенку первую медицинскую помощь и вызвать экстренные службы. При подаче заявки в лагерь родители обязательно должны сообщить организаторам лагеря, есть ли у ребенка непереносимость какого-либо продукта питания, принимает ли он какие-либо лекарства, склонен ли к аллергии и умеет ли ребенок плавать.

Собирая рюкзак в лагерь, ребенку не нужно класть с собой специальную аптечку, так как ответственность за оказание первой медицинской помощи лежит на организаторах лагеря. У них обязательно должны быть пластыри, дезинфицирующий раствор для обработки ран, обезболивающие, противовоспалительные препараты, а также классический "уголь" на случай расстройства желудка.

"Вопросы безопасности необходимо обсудить с ребенком до лагеря. Родители лучше всех знают своего ребенка и его привычки. Если родители проинформировали ребенка о том, как вести себя в конкретной ситуации, возможно, в стрессовой ситуации, он вспомнит этот разговор и будет знать, как правильно себя вести", — говорит Янис Упениекс, хирург-травматолог, ортопед и вертебролог Детской больницы.

Вместе с ребенком можно изучить место расположения лагеря и карту окрестностей, узнать, какие объекты находятся рядом, например, такие как лес, река, железная дорога и правила поведения на них. Скорее всего, ребенок не останется один, но важно рассказать ему, что делать, если случится что-то непредвиденное.

Летние травмы





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Летом, по сравнению с другими сезонами, детский травматизм повышается в два раза — теплая погода манит на улицу: дети бегают, прыгают, играют с друзьями, часто забывая соблюдать технику безопасности. Врачи отмечают травмы от падений (с велосипеда, качелей, горки, батута и др.), вывихи или растяжения связок, в более тяжелых случаях — переломы ног, рук, ключиц, травмы головы, сотрясение мозга, а также травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, ожоги и травмы в воде (в том числе утопление). Бывают случаи, когда дети поступают в больницу с тем, что врачи называют "асфальтовой болезнью" — сильными ссадинами локтей и коленей, полученными при падении на асфальт или другие поверхности. Для летнего сезона также характерны перегревы и отравления, укусы животных и насекомых, различные раны.

На какие темы стоит поговорить с ребенком перед лагерем, чтобы избежать проблем?

Еда, употребление достаточного количества воды и гигиена рук



Предприятия общественного питания в лагерях обычно сертифицированы и имеют свои внутренние процедуры приготовления и хранения пищи даже в жаркую погоду, установлены определенные санитарно-гигиенические требования. Конечно, прежде чем сесть за стол и насладиться едой, следует вымыть руки. Ребенку необходимо напомнить о том, что едой можно подавиться: есть надо за столом, а не во время бега, смеха или игры. Также не следует жевать жвачку во время бега и занятий спортом.

Врач советует не оставлять на длительное время продукты и напитки под прямыми солнечными лучами, так как они могут испортиться. Употребляя такую пищу, ребенок может получить дисфункцию пищеварительного тракта. Также нельзя оставлять стакан сока или открытую упаковку сладкого напитка, привлекающего ос. Можно выпить сок, не заметив осу и получить укус в щеку или язык.

Солнце, перегрев, дегидратация



Собирая сумку в лагерь, нужно обязательно положить ребенку головной убор (панамку, платочек), попросив его носить, а также многоразовую бутылку с водой, которую можно взять с собой в поход или на экскурсию. Следует напомнить о том, что нельзя долго находиться на палящем солнце, потому что дети иногда заигрываются и теряют счет времени. В жаркую погоду вместо сладкого напитка стоит выбрать питьевую воду. Дети дошкольного возраста более чувствительны к теплу, чем взрослые, особенно при физической нагрузке. У них более активны обменные процессы, температура тела повышается быстрее, но меньше возможностей "вырабатывать" пот. В процентном отношении к массе тела воды в организме ребенка больше, чем у взрослого, поэтому потеря воды и обезвоживание (дегидратация) могут происходить намного быстрее. Время от времени необходимо напоминать: сейчас мы остановимся, не играем, все попьем и посидим в тени. Также следует защищаться от солнечных ожогов — пользоваться защитными кремами, не находиться под прямыми солнечными лучами длительное время, особенно когда воздействие ультрафиолета наиболее интенсивно (с 12 до 16 часов).

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Ребенку следует объяснить, что не только солнце может вызвать ожоги. В природе также есть растения, которые нельзя трогать, класть в рот и т. д. Перед выездом на природу детей следует познакомить, например, с борщевиком, к которому нельзя приближаться, поскольку он вызывает химические ожоги. "От контакта с борщевиком может слезть кожа. Если тщательно не смыть весь сок этого растения с кожи, то повреждение от первоначальных пяти сантиметров уже на следующий день может достичь 15 сантиметров, в отличие от термического или электрического ожога, который не увеличивается в размерах", — объясняет детский хирург Джеймс Розитис.

Безопасное купание



Перед поездкой в лагерь родители заполняют анкету, в которой часто бывает вопрос о том, умеет ли их ребенок плавать. Это важная информация для организаторов лагеря, ведь вне зависимости от типа лагеря детей летом обычно водят купаться. "Все дети должны уметь плавать, так же, как и все дети должны уметь кататься на велосипеде. Это убережет от опасных ситуаций, не говоря уже о том, что плавание очень полезно для здоровья: оно укрепляет организм, помогает сформировать правильную, хорошую осанку и т.д. Родители время от времени спрашивают меня: "Что хорошего мы можем сделать для нашего ребенка летом? Что можно сделать, чтобы у ребенка была хорошая осанка?" Если ребенок еще не умеет плавать, хорошим домашним заданием на лето будет научиться плавать", — говорит детский хирург Янис Упениекс.

Говоря об отдыхе на воде, врач неоднократно повторяет, насколько опасно прыгать в воду вниз головой, и призывает говорить об этом своим детям. "К сожалению, это происходит каждый год, и об этом приходится напоминать снова и снова. Обычно это не маленькие дети, а подростки и взрослые — они прыгают вниз головой, не зная, насколько глубока вода, не намыло ли течением песок и деревья, нет ли на дне камней. К сожалению, это заканчивается очень трагично — переломами черепа, сломанными позвоночниками. Подростки едут на велосипеде через мостик, и кому-то приходит в голову мысль спрыгнуть с мостика в воду, искупаться и поехать дальше".