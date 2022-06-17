Отекают ноги: как решать одну из самых актуальных летних проблем

Независимо от того, как люди проводят летом значительную часть дня — активно или малоподвижно, каждый человек может столкнуться с одной из самых актуальных проблем лета — отеками ног. К тому же иногда отекшие ноги могут быть первым признаком какой-нибудь болезни. Что провоцирует образование отеков ног летом и как это предотвратить, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

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Летом отеки ног происходят чаще, так как в жаркую погоду стенки сосудов расширяются — меняется ритм и объем кровотока от ног к верхней части тела. В результате жидкая часть крови переходит в окружающие ткани, что в свою очередь провоцирует образование отеков. Задержка жидкости в организме, более выраженная летом из-за жаркой погоды, повышает риск образования отеков. Задержка воды возникает и тогда, когда с пищей поступает слишком много соли или в чрезмерных количествах употребляется алкоголь. Кроме этих факторов, на появление отеков может влиять и то, сколько времени приходится проводить стоя на ногах или неподвижно сидя, например, за рабочим столом. С отеками ног чаще могут сталкиваться сениоры — у них более малоподвижный образ жизни, а также они обычно принимают дополнительные медикаменты. У людей, которые обычно активны, также могут наблюдаться отеки ног, но они будут не столь выраженными.

"Прием определенных медикаментов также может провоцировать образование отеков. Это обычно указано в инструкции по применению в разделе о побочном действии медикаментов. В таких случаях отек можно предотвратить, если прервать употребление медикаментов, однако прежде чем принять такое решение, надо проконсультироваться с врачом", — объясняет фармацевт.

Как уменьшить отеки ног?

Позаботьтесь об организме изнутри. Если организм загрязнен токсинами, это может оказать неблагоприятное действие на здоровье почек и других органов, что в свою очередь будет способствовать образованию отеков ног. Очистить организм от токсинов можно, соблюдая некоторые основные принципы детокса, например:

уменьшить количество соли и сахара в своем рационе;

не употреблять алкоголь и не курить;

утром выпивать стакан теплой воды с лимоном;

избегать переработанных продуктов питания;

включать в меню свежие овощи и фрукты;

для улучшения работы и здоровья пищеварительного тракта употреблять продукты, в составе которых есть пробиотики, например, кефир или пахту.

В жаркую погоду мы больше потеем, в результате чего жидкость выходит из организма и кровь загустевает, что способствует образованию отеков. Поэтому летом особенно не следует забывать об употреблении достаточного количества жидкости, желательно воды, которое для взрослых составляет в среднем два литра в сутки.

Важны движения и отдых. Если вы сидя начинаете ощущать дискомфорт в ногах и наблюдаете образование отеков, поднимите ноги настолько высоко, чтобы они находились выше вашего сердца, например, на спинку другого стула. Между тем, если вы лежите, подложите подушку под лодыжки. Образование отеков можно предотвратить также, если регулярно, каждые 45 минут, разминать стопы, выполняя круговые движения стопами в каждую сторону в течение одной-двух минут. Важно также носить удобную и свободную обувь — слишком тесная обувь может провоцировать образование отеков. Между тем женщинам не рекомендуется слишком часто носить туфли на каблуках выше 10–12 сантиметров, так как это создает дополнительную нагрузку для ног.

Ванночки для ног с соленой водой могут помочь улучшить кровообращение, успокоить и уменьшить образование отеков.