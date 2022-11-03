Отправили к психологу, оказалось — болезнь Лайма. История Сандры Липарте

Я отправилась в Палайпе в Курземе, чтобы встретиться с садоводом Сандрой Липарте. Правда, говорить мы с ней будем не о цветах, а о тяжелом опыте с болезнью Лайма, последствия которой женщина ощущает до сих пор. Во время пандемии ей также не посчастливолось заболеть ковидом, возникли и другие проблемы со здоровьем. Конечно, сад — это хорошая терапия в трудный период.

Сначала я попадаю в своеобразный оазис — арочные ворота дома Сандры заросли зеленью. За ними очень ухоженный, красивый сад, в основном с зелеными растениями, чтобы, когда цветы отцветают, зелени все равно было много.

Этот сад высоко оценил и известный знаток латвийских садов, дендролог Андрейс Свиланс. Сандра ждет меня в гостиной, где можно найти много сувениров из дальних стран, ведь Сандра — заядлая путешественница. К сожалению, сейчас путешествовать не позволяет здоровье.

Мы идем пообщаться в саду. Несмотря на то, что болезнь сильно ослабила Сандру, она каждый день занимается садоводством. "Чем хуже мне становится, тем больше я работаю в саду", — говорит она. "Это что-то вроде терапии?", — спросила я. "Да. Это единственное, что меня спасает. Поэтому я живу здесь. Я могу спокойно быть на природе, ничего не делая. Я пролежала в больнице две недели, поэтому вся моя работа встала. Мне очень нравится сад, я люблю растения и музеи, такие как Рундальский замок. Я принимаю лекарства, и когда я чувствую себя плохо, то ложусь спать, а потом снова иду в сад", — рассказывает Сандра.

Все началось с болезни Лайма, к которой позже присоединились другие проблемы со здоровьем. Правда, сначала Сандра не знала, что у нее Лайма, потому что на теле не было характерного для болезни пятна: "Я была очень здоровым человеком — я редко встречалась с врачами! 10-12 лет назад я познакомилась с болезнями… Я не могла понять, что со мной происходит. Эта болезнь очень коварна. Я ветеринар, поэтому даже не знаю, когда именно я подцепила зараженного клеща. Я доставала тысячи клещей с животных. Видимо, так это и случилось. Мне становилось все хуже и хуже. Сил не было, я не могла встать с постели, я даже в сад не ходила. Я думала, почему так происходит? Прошло много времени, пока мне не диагностировали болезнь", — говорит Сандра.