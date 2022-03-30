Отсутствие средств — не отговорка: почему витамины чаще покупают люди с уровнем дохода до 550 евро

Проанализировав результаты опроса латвийцев — их возраст, место жительства, уровень образования и, наконец, сам уровень доходов, — мы четко видим, что в стремлении укрепить здоровье дороговизна препарата — не отговорка. Действительно, дальнейший вопрос о причинах, почему респонденты нерегулярно принимают витамины или не принимают их вовсе, показал, что лишь 7% ссылаются на их стоимость.

Каждый пятый принимает витамины только осенью и зимой, каждый четвертый (27%) — циклично, с небольшими перерывами, и столько же — только когда плохо себя чувствуют, чтобы укрепить иммунитет. Евгения Янсоне, специалист по питанию, комментирует эти результаты так: "Миф, что, когда заболел, нужно принимать витамин С, как и любой другой, чтобы укрепить иммунитет и быстрее поправиться, очень распространен. Но на самом деле, когда человек заболел, принимать витамины — любые — уже поздно. Действовать нужно профилактически. То же самое касается цикличности и сезонности приема витаминов: многие начинают заботиться о здоровье только осенью или зимой, уже когда заболевают — это неправильно.

Безусловно, очень важен здоровый образ жизни: прогулки на свежем воздухе, физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Но, увы, сейчас во всем мире мы можем видеть, что питание людей очень несбалансированное: мы едим мало овощей, фруктов, рыбы. Мало бываем на свежем воздухе, редко гуляем на солнце. Поэтому очень многим латвийцам не хватает витаминов в организме. От этого страдает иммунная система и мы начинаем болеть. Тут есть два варианта — либо приводить свое питание в порядок, либо компенсировать его недостатки витаминными комплексами. Этот вопрос каждый решает для себя сам, в идеальном варианте — посоветовавшись с семейным врачом".

Опрос также показал, что есть женщины, которые принимают витамины только во время беременности. "Серьезное отношение к своему здоровью во время вынашивания плода и кормления грудью — это очень правильно, поскольку в эти периоды женщине очень важно получить достаточное количество витаминов, ведь от этого зависит как нормальное развитие плода, так и здоровье самой женщины. К сожалению, часто не удается получить все необходимые витамины только с продуктами питания, поэтому беременным и кормящим матерям особенно рекомендуется принимать некоторые пищевые добавки, в особенности фолиевую кислоту (желательно еще на этапе планирования беременности), железо, витамин D, а также проактивно укреплять иммунитет", — поясняет Е. Янсоне.

"Еще я заметила, что нередко люди боятся принимать витаминные комплексы. Мол, стоят дорого, а толку нет, ведь в них один витамин конфликтует с другим — даже опрос показал, что с этим тезисом согласны 53% латвийцев. Но это мнение ошибочно: специалисты, работающие над витаминной формулой, отлично знают свое дело, поэтому точно можно не опасаться, что вы купите дорогие витамины, а пользы от них не будет никакой. В этой связи еще хочется добавить, что, между высокой ценой и качеством, увы, есть прямая взаимосвязь. Пищевые добавки — не тот продукт, который можно купить по цене "жигулей", получив при этом "мазератти". Если вы хотите "мазератти", то такие витамины и стоить будут подороже", — поясняет специалист по питанию.