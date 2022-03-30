Отсутствие средств — не отговорка: почему витамины чаще покупают люди с уровнем дохода до 550 евро

Каждый четвертый латвиец регулярно принимает витамины и пищевые добавки. Сколько этому "среднему" латвийцу лет, как он выглядит, где живет и чем занимается? "Недавно проведенное исследование показало много интересного. Пожалуй, самое главное — это отсутствие взаимосвязи между уровнем доходов и готовностью позаботиться о своем здоровье", — рассказывает специалист по питанию Евгения Янсоне.
Как же выглядит наш средний латвиец? Во-первых, это женщина: 44% женщин пьют витамины и пищевые добавки на регулярной основе. А среди мужчин это делает лишь каждый третий (32%). "Принято думать, что "сильному полу" все нипочем. Но это мнение ошибочно — не даром в среднем мужчины живут меньше женщин — даже в развитом мире, — комментирует специалист по питанию Евгения Янсоне, — Данные научных исследований последних лет говорят о том, что в мире у мужчин стремительно и очень существенно ухудшается репродуктивное здоровье, а также о том, что есть связь между мужским бесплодием и их общим состоянием здоровья. Образ жизни и несбалансированность питания, конечно же, являются важнейшими факторами, влияющими на здоровье в целом и на репродуктивные способности в частности. Это вызывает тревогу врачей и ученых, а также демографов, так как, опять же, по данным исследований, из года в год наши привычки в сфере питания становятся лишь хуже, мы все менее и менее физически активны, толстеем и едим все менее разнообразно — только сбалансированное и разнообразное питание может обеспечить всеми необходимыми питательными веществами, минералами и витаминами".
Что касается места жительства, то ответственнее всего к заботе о здоровье подходят в Риге и, как ни странно, в Латгалии. "И с этими данными тесно связан следующий фактор: 46% русскоговорящих принимают витамины и пищевые добавки, тогда как среди латышей таковых на целых 12% меньше — то есть 34% или каждый третий", — рассказывает Е. Янсоне.
А вот со следующим аспектом никаких сюрпризов — исследование показало, что, чем выше уровень образования, тем больше людей из данной группы поддерживают здоровье посредством витаминов: среди тех, у кого основное образование, пищевые добавки принимает почти каждый четвертый (24%), среднее специальное — каждый третий (31%), а среди тех, у кого высшее — уже почти каждый второй (45%).
Можно было бы подумать, что все просто: "у человека есть деньги — он покупаете себе витамины; нет денег — не покупает". "Однако исследование показало, что это не так: забота о здоровье совершенно не связана с уровнем доходов или родом деятельности", — комментирует специалист по питанию. Так, 39% получающих от 351 до 550 и 36% — от 551 до 750 евро в месяц принимают витамины на регулярной основе, несмотря на не очень большой достаток. И по 37% тех, кто зарабатывает от 1251–1500 евро и более 1500 евро имеют такую же привычку. "Получается, что это вопрос мотивации", — говорит Евгения.
Где же и кем работает наш "средний латвиец", регулярно принимающий витамины для поддержания здоровья? Это "белый воротничок": либо самозанятое лицо (44%), либо специалист или работник офиса (по 40%), или же отдельная категория — пенсионер (41%) или мама в декрете/домохозяйка (49%).
Проанализировав результаты опроса латвийцев — их возраст, место жительства, уровень образования и, наконец, сам уровень доходов, — мы четко видим, что в стремлении укрепить здоровье дороговизна препарата — не отговорка. Действительно, дальнейший вопрос о причинах, почему респонденты нерегулярно принимают витамины или не принимают их вовсе, показал, что лишь 7% ссылаются на их стоимость.
Каждый пятый принимает витамины только осенью и зимой, каждый четвертый (27%) — циклично, с небольшими перерывами, и столько же — только когда плохо себя чувствуют, чтобы укрепить иммунитет. Евгения Янсоне, специалист по питанию, комментирует эти результаты так: "Миф, что, когда заболел, нужно принимать витамин С, как и любой другой, чтобы укрепить иммунитет и быстрее поправиться, очень распространен. Но на самом деле, когда человек заболел, принимать витамины — любые — уже поздно. Действовать нужно профилактически. То же самое касается цикличности и сезонности приема витаминов: многие начинают заботиться о здоровье только осенью или зимой, уже когда заболевают — это неправильно.
Безусловно, очень важен здоровый образ жизни: прогулки на свежем воздухе, физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Но, увы, сейчас во всем мире мы можем видеть, что питание людей очень несбалансированное: мы едим мало овощей, фруктов, рыбы. Мало бываем на свежем воздухе, редко гуляем на солнце. Поэтому очень многим латвийцам не хватает витаминов в организме. От этого страдает иммунная система и мы начинаем болеть. Тут есть два варианта — либо приводить свое питание в порядок, либо компенсировать его недостатки витаминными комплексами. Этот вопрос каждый решает для себя сам, в идеальном варианте — посоветовавшись с семейным врачом".
Опрос также показал, что есть женщины, которые принимают витамины только во время беременности. "Серьезное отношение к своему здоровью во время вынашивания плода и кормления грудью — это очень правильно, поскольку в эти периоды женщине очень важно получить достаточное количество витаминов, ведь от этого зависит как нормальное развитие плода, так и здоровье самой женщины. К сожалению, часто не удается получить все необходимые витамины только с продуктами питания, поэтому беременным и кормящим матерям особенно рекомендуется принимать некоторые пищевые добавки, в особенности фолиевую кислоту (желательно еще на этапе планирования беременности), железо, витамин D, а также проактивно укреплять иммунитет", — поясняет Е. Янсоне.
"Еще я заметила, что нередко люди боятся принимать витаминные комплексы. Мол, стоят дорого, а толку нет, ведь в них один витамин конфликтует с другим — даже опрос показал, что с этим тезисом согласны 53% латвийцев. Но это мнение ошибочно: специалисты, работающие над витаминной формулой, отлично знают свое дело, поэтому точно можно не опасаться, что вы купите дорогие витамины, а пользы от них не будет никакой. В этой связи еще хочется добавить, что, между высокой ценой и качеством, увы, есть прямая взаимосвязь. Пищевые добавки — не тот продукт, который можно купить по цене "жигулей", получив при этом "мазератти". Если вы хотите "мазератти", то такие витамины и стоить будут подороже", — поясняет специалист по питанию.