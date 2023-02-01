Пандемия уходит, проблемы остаются. В Латвии растет число детей с ожирением и диабетом

Несмотря на то, что жесткие ограничения во время пандемии Covid-19 позади, специалисты Детской клинической университетской больницы (BKUS) по-прежнему наблюдают рост ожирения у детей и подростков. Самому маленькому пациенту с избыточным весом, у которого выявлен диабет 2-го типа, было всего семь лет.

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Как отмечает эндокринолог BKUS Ивета Дзивите-Кришане, избыточный вес и ожирение — не только вопрос эстетики, но и хроническое заболевание, комплексная проблема, затрагивающая все системы организма. Диабет 2-го типа, проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами и пищеварением, желчные камни, нарушения менструального цикла у девочек, гормональные изменения, расстройства пищевого поведения — это лишь некоторые из проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются дети и взрослые с избыточным весом.

"В последние годы растет число случаев заболевания диабетом и снижается возраст, когда диагностируется это заболевание. В моей практике самому маленькому пациенту с избыточным весом, у которого был выявлен диабет 2-го типа, было всего семь лет", — рассказала Ивета Дзивите-Кришане.

Исследования в разных странах мира свидетельствуют о значительном увеличении веса детей в последние годы. Проведенное в США исследование, в котором участвовало 432 302 ребенка в возрасте от 2 до 19 лет, показало, что в августе 2019 года ожирение имели 19,3%, а в августе 2020 года — уже 22,4%. Исследование проблемы детского ожирения в Словении показывает, что в период с 2019 по 2020 год распространенность ожирения увеличилась на 22,7% среди мальчиков в возрасте 6-14 лет и на 19,7% среди девочек того же возраста. В Великобритании распространенность ожирения среди детей в возрасте 4-5 лет в 2019 году составила 9,9% и выросла за год до 14,4%, а среди детей в возрасте 10-11 лет — с 21% до 25,5%.