Паническая атака: страх, отсутствие воздуха, сердцебиение. Что с этим делать?

Внезапная паническая атака может застать врасплох, напугать и заставить испытать чрезвычайно неприятные ощущения, к тому же она может начаться в любом месте и в любое время. Однажды пережитая, она зачастую не забывается и вызывает страх почувствовать что-то подобное снова.

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Как распознать приступ паники?



Возможные симптомы:



Сильная тревога, необъяснимое чувство опасности.

Ощущение нереальности происходящего.

Страх потерять контроль над своим поведением.

Безосновательный страх умереть или сойти с ума.

Учащенное сердцебиение, сердце колотится.

Нехватка дыхания, затрудненное или учащенное дыхание.

Ощущение удушья или комка в горле.

Дискомфорт, ощущение давления или боли в груди.

Головокружение.

Боль в животе, тошнота.

В тяжелых случаях — рвота или диарея.

Тремор, дрожь в руках и/или ногах.

Ощущение нечувствительности или онемения в руках и ногах.

Усиленное потоотделение.

Мутное зрение, мигающие мушки перед глазами.



"В отличие от других заболеваний и состояний, сопровождающихся похожими симптомами, признаки панической атаки исчезают в течение 10–30 минут и не оставляют последствий для здоровья. В зависимости от нервной системы человека, сопутствующих заболеваний и внешних факторов панические атаки могут повторяться от одного или двух раз в месяц до нескольких раз в день", — поясняет клинический психолог Екатерина Винтер.



Портрет пациента с приступами паники



Психолог встречается с пациентами с приступами паники почти ежедневно и, наблюдая их в своей практике, пришла к выводу, каков средний портрет человека, обращающегося с этой проблемой за помощью.

"Данные статистики свидетельствуют, что на разных этапах жизни панические атаки испытывают до 5 % людей. У молодых людей в возрасте 20–30 лет панические атаки возникают чаще, чем у пожилых людей, и у женщин чаще, чем у мужчин. Анализируя опыт своей клинической практики психолога, могу сказать, что за помощью обращаются как мужчины, так и женщины, поскольку панические атаки могут в равной степени негативно влиять на способность функционировать у обоих полов. Например, если мужчина является водителем автомобиля и его в процессе работы поражает приступ паники, это может существенно повлиять на способность работать — человек в таком состоянии на дороге может создать опасную ситуацию. Я заметила, что средний пациент все-таки женщина в возрасте от 25 до 40 лет (возможно, потому, что женщины чаще ищут помощи). В большинстве случаев она состоит в партнерских отношениях, у нее есть дети, она работает по найму, заботится о своей внешности и ей важно всегда и везде быть хорошей и для партнера, и для детей, и для коллег.

Положение усугубило время пандемии — жизнь требовала одновременного исполнения нескольких важных ролей, причем во многих случаях — из дома, заставляя испытывать постоянный повышенный стресс. Если у женщины есть также склонность к перфекционизму, возникает совсем угрожающая комбинация", — говорит Екатерина Винтер и добавляет, что важную роль может сыграть и врожденная предрасположенность — если в семье у кого-то уже есть тревожные расстройства, депрессия или другое ментальное заболевание, риски возрастают. Больше риску панических атак подвержены и те, кто более чувствителен, эмоционально лабилен. Если еще за последние годы случилось какое-то травмирующее событие, риск пережить панические атаки становится весьма реальным.

Простого "Успокойся!" недостаточно



Это просто так кажется, что любое состояние, которое "возникает в голове" (все равно — тревогу или приступ паники), каждый должен уметь контролировать. Все не так просто. Психолог поясняет: "Граница между тревогой и приступом паники такая же, как между страхом и ужасом. Каждый из нас когда-то испытывал страх, но не все испытывали ужас. Те, кто испытывал, знают, что "прыжок" между этими двумя состояниями может быть мгновенным — время остановилось, тело перестало слушаться, а жизнь как бы распадается на два этапа — до и после приступа паники. Паническая атака — это сильный приступ тревоги, проявление пика страха, который возникает внезапно и также внезапно исчезает".