Паническая атака: страх, отсутствие воздуха, сердцебиение. Что с этим делать?

Внезапная паническая атака может застать врасплох, напугать и заставить испытать чрезвычайно неприятные ощущения, к тому же она может начаться в любом месте и в любое время. Однажды пережитая, она зачастую не забывается и вызывает страх почувствовать что-то подобное снова.
Как распознать приступ паники?
Возможные симптомы:
- Сильная тревога, необъяснимое чувство опасности.
- Ощущение нереальности происходящего.
- Страх потерять контроль над своим поведением.
- Безосновательный страх умереть или сойти с ума.
- Учащенное сердцебиение, сердце колотится.
- Нехватка дыхания, затрудненное или учащенное дыхание.
- Ощущение удушья или комка в горле.
- Дискомфорт, ощущение давления или боли в груди.
- Головокружение.
- Боль в животе, тошнота.
- В тяжелых случаях — рвота или диарея.
- Тремор, дрожь в руках и/или ногах.
- Ощущение нечувствительности или онемения в руках и ногах.
- Усиленное потоотделение.
- Мутное зрение, мигающие мушки перед глазами.
"В отличие от других заболеваний и состояний, сопровождающихся похожими симптомами, признаки панической атаки исчезают в течение 10–30 минут и не оставляют последствий для здоровья. В зависимости от нервной системы человека, сопутствующих заболеваний и внешних факторов панические атаки могут повторяться от одного или двух раз в месяц до нескольких раз в день", — поясняет клинический психолог Екатерина Винтер.
Портрет пациента с приступами паники
Психолог встречается с пациентами с приступами паники почти ежедневно и, наблюдая их в своей практике, пришла к выводу, каков средний портрет человека, обращающегося с этой проблемой за помощью.
"Данные статистики свидетельствуют, что на разных этапах жизни панические атаки испытывают до 5 % людей. У молодых людей в возрасте 20–30 лет панические атаки возникают чаще, чем у пожилых людей, и у женщин чаще, чем у мужчин. Анализируя опыт своей клинической практики психолога, могу сказать, что за помощью обращаются как мужчины, так и женщины, поскольку панические атаки могут в равной степени негативно влиять на способность функционировать у обоих полов. Например, если мужчина является водителем автомобиля и его в процессе работы поражает приступ паники, это может существенно повлиять на способность работать — человек в таком состоянии на дороге может создать опасную ситуацию. Я заметила, что средний пациент все-таки женщина в возрасте от 25 до 40 лет (возможно, потому, что женщины чаще ищут помощи). В большинстве случаев она состоит в партнерских отношениях, у нее есть дети, она работает по найму, заботится о своей внешности и ей важно всегда и везде быть хорошей и для партнера, и для детей, и для коллег.
Положение усугубило время пандемии — жизнь требовала одновременного исполнения нескольких важных ролей, причем во многих случаях — из дома, заставляя испытывать постоянный повышенный стресс. Если у женщины есть также склонность к перфекционизму, возникает совсем угрожающая комбинация", — говорит Екатерина Винтер и добавляет, что важную роль может сыграть и врожденная предрасположенность — если в семье у кого-то уже есть тревожные расстройства, депрессия или другое ментальное заболевание, риски возрастают. Больше риску панических атак подвержены и те, кто более чувствителен, эмоционально лабилен. Если еще за последние годы случилось какое-то травмирующее событие, риск пережить панические атаки становится весьма реальным.
Простого "Успокойся!" недостаточно
Это просто так кажется, что любое состояние, которое "возникает в голове" (все равно — тревогу или приступ паники), каждый должен уметь контролировать. Все не так просто. Психолог поясняет: "Граница между тревогой и приступом паники такая же, как между страхом и ужасом. Каждый из нас когда-то испытывал страх, но не все испытывали ужас. Те, кто испытывал, знают, что "прыжок" между этими двумя состояниями может быть мгновенным — время остановилось, тело перестало слушаться, а жизнь как бы распадается на два этапа — до и после приступа паники. Паническая атака — это сильный приступ тревоги, проявление пика страха, который возникает внезапно и также внезапно исчезает".
Нередко именно так и происходит — страх провоцирует новый приступ. "Это так же, как взволнованному человеку сказать: "Не волнуйся!" Он начинает переживать еще больше", — говорит психолог и подчеркивает, что своевременная помощь специалистов позволяет если не полностью избавиться от приступов, то хотя бы снизить частоту их возникновения, а также освоить навыки самопомощи для уменьшения панической атаки.
Тревога и паника — родственницы
Для тревоги характерно чувство напряжения, навязчивые мысли, а также физические симптомы, например, повышенное давление. Тревога похожа на стресс, но в отличие от стресса, который обычно вызывает какой-то внешний стрессор, например, ссора, ожидаемое неприятное событие, срок, в который нужно уложиться, тревога может возникнуть даже при отсутствии стрессора.
"О повышенной тревожности можно говорить в случаях, когда она не проходит даже тогда, когда для беспокойства, казалось бы, нет никаких оснований. В международной классификации болезней и проблем со здоровьем выделяется несколько тревожных расстройств, одно из которых — генерализованная, или спонтанно меняющаяся, тревога, которая не связывается и не возникает под влиянием каких-либо определенных внешних обстоятельств. Главные симптомы переменчивы, однако есть жалобы на постоянную нервозность, дрожь, напряжение мускулатуры, потоотделение, помутнение сознания, сердцебиение, головокружение, неприятное ощущение под ложечкой. Часто человек испытывает страх, что заболеет кто-то из близких или с ним случится какое-то несчастье", — поясняет психолог.
Паника, или эпизодическая пароксизмальная тревожность, — одно из тревожных расстройств, однако в данном случае ключевое слово — "эпизодическая". "То есть паника не постоянная. Ее главный признак — приступ тяжелой тревоги (паники), которая не связана с какой-либо особой ситуацией или обстоятельствами и поэтому непредсказуема. Если панические атаки наблюдаются с определенной частотой — от нескольких раз в год до нескольких раз в день, у человека могут быть диагностированы панические расстройства", — отмечает клинический психолог Екатерина Винтер.
Психолог рассказывает, что приступы паники от других проблем с ментальным здоровьем отличаются еще одним нюансом — человеку, у которого он возник, сразу трудно представить, что приступ паники связан с психикой. Это потому что симптомы в основном соматические — давление в груди, ощущение удушья, учащенное сердцебиение, головокружение, тошнота. "Например, один пациент с симптомом тошноты неоднократно посещал гастроэнтеролога, проводил соответствующие обследования, но причину не нашли. Посещения разных специалистов продолжались до тех пор, пока невролог не пришел к выводу, что симптом может носить психосоматический характер, и не выписал успокоительные препараты, и при приеме лекарств симптом прошел. Таким образом, ментальные трудности вызвали физические проблемы со здоровьем".
Механизм возникновения панической атаки
Точные причины приступов паники неизвестны, и механизм возникновения панического состояния не установлен. Большинство специалистов связывают симптомы паники с резким выделением в кровь гормонов стресса — адреналина и норэпинефрина. В результате тело включает режим борьбы или бегства и мобилизует все свои силы — повышается пульс и артериальное давление, учащается дыхание, появляется сильное чувство беспокойства, которое нельзя подавить усилием воли.
Психолог называет факторы, способствующие панической атаке:
- различные травматические события — потеря близкого человека, развод, сексуальное насилие;
- перенесена психоэмоциональная травма в детстве или подростковом возрасте;
- продолжительный стресс;
- физическая травма, операция;
- история семьи — у кого-то из близких были панические атаки или тревожные расстройства.
"Я заметила, что панические атаки возникают через какое-то время после какого-то драматического события или череды событий, если человек не переживает эмоции, подавляя их. Через какое-то время — год, два или более — внезапно могут возникнуть панические атаки, которые не приходит в голову связывать с прошлыми событиями. Только во время консультации психолога приходит осознание, что между пережитым травматическим событием и приступами паники есть связь".
Вероятнее всего, на организм влияют сразу несколько неблагоприятных факторов, которые, суммируясь, вызывают такую сильную реакцию на внешние или внутренние стимулы.
Как уменьшить влияние внешних условий на ментальное здоровье?
В последние годы мы переживаем два сложных события — пандемию Covid-19 и войну на Украине. "Они полностью изменили нашу повседневность. Длительный стресс и осознание того, что на эти события нельзя ни влиять, ни контролировать, вызывали у многих страх или обостряли тревогу. В жизни всегда будут неизвестные — обстоятельства, события, к которым мы не можем подготовиться, и ситуации, в которых мы не можем помочь. Однако это не означает, что невозможно уменьшить удар, который наносят такие события. Уделяя должное внимание своему ментальному здоровью, научившись распознавать сигналы, указывающие на скорое исчерпание эмоциональных резервов, важно найти способы, которые именно мне помогают лучше справляться со стрессом, тревогой и депрессией. Так мы определенно можем пережить сложные кризисные ситуации", — подбадривает психолог Екатерина Винтер.
Слова клинического психолога дополняет фармацевт Эрика Петерсоне: "Людям, у которых бывают панические атаки, я посоветовала бы также обратить внимание на ежедневные пищевые привычки и вместе со специалистом оценить, получает ли организм необходимые питательные вещества. Например, витамин В6 благоприятно влияет на центральную нервную систему и метаболизм, между тем его значительный недостаток в организме может способствовать тревоге, раздражительности, а возможно, и паническим атакам и даже депрессии". Фармацевт напоминает, что и при дефиците железа наблюдается появление симптомов тревоги, депрессии. Поэтому после консультации со своим врачом можно принять решение о корректировке питания или приеме какого-либо конкретного витамина или минерала с пищевой добавкой. "Есть ситуации, когда кому-то может помочь и успокаивающий чай, который содержит, например, корень валерианы, ромашку или мяту", — говорит фармацевт.
Насколько опасны панические атаки?
Паническая атака не опасна для организма, однако во время приступа можно потерять связь с реальностью и вести себя неадекватно. Головокружение и потеря ориентации в помещении может спровоцировать падение и травму, паника за рулем автомобиля может стать причиной аварии.
"Панические атаки вызывают такой сильный страх, что человек начинает жить в ожидании следующих приступов паники. Периодически повторяясь, они нарушают повседневный ритм, возникают мысли о том, что с ним что-то не так, что он отличается от других, что тело подводит и предает. Такие мысли могут привести к чувству неполноценности и ментальным расстройствам — депрессии, апатии. Опасаясь повторения панического приступа, человек начинает избегать ситуаций, которые, по его мнению, могли бы привести к приступу, а значит, снижать качество своей жизни", — отмечает Екатерина Винтер.
Панические атаки могут произойти в любой момент, и с ними трудно справиться своими силами. Чтобы в результате не прийти к еще более серьезным проблемам с ментальным здоровьем, надо искать помощи у специалиста.
"Если приступ паники очень сильный, обычно вызывают неотложную медицинскую помощь, и сделав некоторые обследования, скорее всего, медики введут пациенту успокоительные лекарства. Если приступы повторяются, человек постепенно понимает, что нужно идти к врачу. Многие ходят по разным специалистам, пока не приходят к психиатру или клиническому психологу. Важно признать: у меня бывают приступы паники — состояние, связанное с моей психикой, а не с тем, что происходит в организме. Как правило в результате семи-десяти консультаций количество и интенсивность панических атак можно снизить. Иногда они исчезают навсегда".