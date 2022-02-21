Парацетамол не такой уж безвредный препарат? Мнение ученых

Парацетамол часто принимают от головной или зубной боли. Однако этот препарат может иметь весьма неприятные побочные действия.

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Парацетамол назначается врачами не только при кратковременных и острых, но и при хронических болях. Однако этот медицинский препарат имеет и противопоказания, которые следует учитывать пациентам. В ходе исследования, проведенного Эдинбургским университетом, были изучены побочные действия, которые могут возникнуть при длительном употреблении этого препарата. В течение двух недель добровольцы принимали по одному грамму парацетамола четыре раза в день. Согласно исследованию, это максимальная суточная доза, которую принимают люди, страдающие от хронических болей. После этого участники исследования еще в течение двух недель получали плацебо. При этом две трети участников регулярно принимали лекарства от повышенного артериального давления.

Исследование показало, что при длительном приеме парацетамола у людей, имеющих проблемы с артериальным давлением, увеличивается риск инсульта и заболеваний сердца. Результаты были опубликованы в кардиологическом журнале Circulation, который издается в США. Однако ученые пока не смогли найти однозначных ответов, какая взаимосвязь существует между приемом обезболивающего и повышением артериального давления. Авторы исследования советует не принимать парацетамол слишком длительное время.

Многие не знают о побочных действиях

Foto: RIA Novosti/Scanpix

В зависимости от дозировки обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, аспирин или парацетамол, во многих странах можно купить без рецепта: без назначения врача отпускаются таблетки с невысокой дозировкой. Если желаемая доза должна быть выше, то люди часто принимают сразу несколько таблеток.

Многие из тех, кто принимают этот препарат в высоких дозах без предписания врача, обычно и не подозревают о возможных побочных эффектах и ​​последствиях. Препарат обладает жаропонижающим действием, поэтому его часто дают и маленьким детям.