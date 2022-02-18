Пик заболеваемости: как могут помочь горячие витаминные напитки?

Количество заболевших Covid-19 людей сейчас стремительно растет, распространены также характерные для холодного сезона заболевания верхних дыхательных путей и простуды. Как во время болезни, так и в профилактических целях необходимо заботиться об укреплении своего иммунитета.

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Сейчас наблюдается значительный спрос на различные горячие напитки. В каких случаях было бы желательно их использовать, а когда следовало бы от них отказаться, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

Вкус и польза в одной чашке

Как для профилактики, так и при появлении первых симптомов простуды рекомендуется применять чаи и горячие напитки. Из натуральных горячих напитков это могут быть ягоды, которые мы с лета держим замороженными в холодильнике, — черная смородина, малина, облепиха. Можно использовать также настои из сосновых почек, липового цвета и тысячелистника, а также любые травяные чаи с медом. В аптеках доступны также витаминные смеси для приготовления горячих напитков, в состав которых входят витамин С, цинк и витамин D3. Витамин С — единственный, по поводу которого не стоит волноваться, что он поступит в слишком большой дозе, так как ненужный организму витамин С в течение суток будет выведен из организма.

Многим нравится и то, что горячие витаминные смеси доступны с разным вкусом — лимонным, грейпфрутовым, имбирным, медовым и вкусом ягод бузины, и их употребление является отличным способом для приема витаминов, для нормального функционирования иммунной системы и для улучшения самочувствия как в обычное время, так и в случае простуды.

Для уменьшения симптомов, но не для лечения

В случаях, когда простуда сопровождается повышенной температурой, превышающей 37,8°C, для ее снижения можно применять горячие напитки, в состав которых входит парацетамол. Фармацевт обращает внимание на то, что поскольку напитки являются безрецептурными лекарствами, следует быть осторожными с их применением: "Если одновременно принимать несколько средств от простуды, в состав которых входит одно и то же активное вещество, например, парацетамол, возможна передозировка лекарств, поэтому перед их использованием необходимо проконсультироваться с семейным врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, не входит ли это активное вещество в какое-то другое лекарство. Следует также помнить, что эти средства предназначены не для лечения простуды, а для уменьшения симптомов".

Помните о необходимости приема жидкости

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Повседневное употребление достаточного количества жидкости является важным условием поддержания хорошего здоровья и скорейшего улучшения самочувствия, в том числе для улучшения иммунитета и обмена веществ, выведения из организма токсинов и для увлажнения кожи. Фармацевт отмечает, что во время болезни необходимо употреблять большое количество жидкости — по крайней мере 2 литра в день, чтобы вывести из организма токсины, вырабатываемые бактериями и вирусами. Лучше, чтобы жидкость для этих целей была теплой.

Для получения во время болезни достаточного количества жидкости медики предлагают всегда держать под рукой бутылку с водой, чтобы в течение дня можно было пить чаще, не дожидаясь появления жажды. В свою очередь для того, чтобы регулярно пить теплую воду, чай или травяные настои, пригодятся термобутылки или термосы. Они смогут в течение длительного времени сохранять желательную для вас температуру, таким образом экономя время, которое пришлось бы потратить на приготовление очередного напитка.

Меньше стресса и больше сна

Фармацевт отмечает, что, с расширением объемов заболевания Covid-19, понятно беспокойство людей о своем здоровье. Одновременно медики призывают людей сохранять спокойствие, заботиться об укреплении иммунитета, регулярно отдыхать, высыпаться и, по мере возможности, не подвергать себя стрессу, так как неполноценный сон и стресс являются первыми факторами, оказывающими негативное влияние на иммунитет.