"Пивной живот": правда ли, что он может вырасти именно от пива?

Вы удивитесь, но "пивной живот" бывает не только у мужчин, но и у женщин, к тому же из-за неправильной диеты он нередко образуется и у сторонников активного образа жизни, говорит сертифицированный специалист по питанию Анита Баумане.
Она также предлагает подумать о том, сколько пива употреблять в будни или праздники, потому что в пиве скрываются жидкие калории. Бокал за бокалом, и количество ежедневно необходимых калорий превышено в несколько раз!
Пиво в культуре человечества было значимым уже тысячи лет. Неудивительно, что некоторые утверждают, что пиво благотворно влияет на здоровье. Действительно ли это так? Знаете ли вы, какие питательные вещества принимаете, когда пьете пиво? Сколько калорий? И почему винят пиво, если мы получаем объемный живот?
Что содержит одна банка пива (примерно 340 мл)?
- Калории: 153 ккал
- Белки: 2 грамма
- Жиры: менее 1 грамма
- Углеводы: 13 граммов
- Клетчатка: менее 1 грамма
- Сахар: менее 1 грамма
"Кажется, ничего невероятного, совершенно обычное описание продукта, которое мы можем прочитать для любого продукта питания, не так ли?" — задает риторический вопрос специалист по питанию Анита Баумане.
Прирост веса. В пиве много калорий, поэтому чрезмерное питье может вызвать значительный прирост веса. "В любой насыщенной сахарами жидкости калорий много, и, когда мы пьем, мы набираем их быстро (не зря специалисты по питанию начали использовать словосочетание "жидкие калории", обозначая вид калорий, принимаемых в процессе питья). К тому же они не дают ощущения сытости, а сам напиток потребляется в больших количествах", — говорит Анита Баумане.
Когда кубики на животе превращаются в бочку
На вопрос "Вызывает ли пиво "пивной живот"?" специалист по питанию отвечает: "И да, и нет. Не у всех любителей пива он есть, и наоборот — люди, которые занимаются спортом, нажили пивные животики. Хотя я из своей практики должна сказать, что последние обычно выбирают неподходящее питание или упражняются слишком мало". Почему пиво все-таки обвиняют в больших размерах живота? "Жидкие калории легко перебрать, — рассказывает эксперт. — Если выпить 340 мл пива, не возникает ощущение сытости, скорее даже наоборот, но этот стакан содержит 150 килокалорий, что немало, и обычно он и не единственный, особенно вечером Янова дня".
Если у вас "пивное пузо", вы такой не один, но это не должно становиться утешением. Кажется, что у любителей пива во всем мире есть тенденция выращивать животы, особенно с увеличением возраста и если вы мужчина.
Что вызывает "пивной живот"?
Любого вида калории — от алкоголя, сладких напитков или большой порции пищи — могут увеличить количество жира на животе. Однако, как оказалось, алкоголь имеет особую связь с жиром в средней части. "В медицинской литературе находим факт, что употребление алкоголя связано с более тучной талией, потому что, говоря простыми словами, печень "сжигает" алкоголь, а не жир", — поясняет Анита Баумане.
Если пить пиво, есть возможность быстро увлечься, потому что жидких калорий легко принять слишком много. В дополнение к упомянутым 150 килокалориям не забудьте прибавить полученные из закусок, которые чаще всего являются неотъемлемой частью питья пива. Алкоголь может увеличить аппетит. К тому же, когда пьешь пиво в баре или на вечеринке, пища под рукой обычно жирная, например пицца, куриные крылышки и другие жареные блюда.
Почему жир накапливается на животе?
Когда вы принимаете больше калорий, чем сжигаете, лишние калории накапливаются как жир. То, где ваше тело будет их хранить, частично определяют возраст, пол и гормоны.
Мальчики и девочки начинают с похожих моделей накопления жира, однако пубертат это меняет. У женщин больше подкожного жира, чем у мужчин, поэтому эти дополнительные калории обычно откладываются на руках, бедрах и ягодицах, а также, конечно, на животе. Так как у мужчин меньше подкожного жира, у них лишняя масса тела больше откладывается именно на животе.
"С возрастом снижается также уровень гормонов как у женщин, так и у мужчин, увеличивая вероятность того, что жир будет откладываться именно в районе живота. У женщин, которые при менопаузе используют заместительную гормональную терапию, меньше вероятность увеличения жира на животе, чем у тех, которые не используют. Исследования показывают, что и у курильщиков может отложиться больше жира в зоне живота", — дополняет пояснение фармацевт Эрика Петерсоне.
Что плохого в "пивном животе"?
Это не только косметическая проблема, она связана с разными проблемами со здоровьем, от диабета 2-го типа до высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, носить дополнительные килограммы на бедрах или ягодицах менее рискованно, чем носить их в районе живота. То есть подкожный жир вокруг талии, бедер и ягодиц не настолько опасен, как висцеральный жир, который находится глубоко в брюшной полости вокруг ваших внутренних органов.
Анита Баумане объясняет, что висцеральный жир измеряют с помощью анализатора массы тела или биоимпеданса, а измерение окружности талии также является отличным инструментом. Знание окружности талии говорит достаточно о нашем здоровье и связанных с ним рисках: "Если обхват талии превышает 89 см у женщин и 102 см у мужчин, повышается риск сердечных заболеваний, метаболического синдрома и общий риск смертности". Специалист также предупреждает, что эти числа являются только направляющими, и рекомендует сохранять меньший размер талии.
"Сброс" живота
"Нет волшебного способа борьбы с жиром на животе, кроме проверенного метода — уменьшить калории и увеличить физическую активность", — убеждена Анита Баумане, которая является также тренером по фитнесу.
Поскольку есть связь между алкогольными калориями и жиром на животе, лучшее, с чего начать, — уменьшить потребление алкоголя до уже упомянутого одного стакана в день для женщин и двух стаканов для мужчин. Заядлым любителям пива надо выбирать светлое пиво, в котором содержится 100 килокалорий или меньше. Еще одна возможность — употреблять алкоголь только по выходным и заменить алкогольные напитки малокалорийными безалкогольными.
Могут ли упражнения помочь избавиться от "пивного живота"?
Делая приседания, упражнения для брюшного пресса или другие упражнения, вы определенно укрепите, например, мышцы "корсета" и поможете сдержать жир на животе, однако не избавитесь от него. Единственный способ потерять жир — уменьшить вес. Аэробная нагрузка, например — быстрая ходьба в сочетании с cандинавской ходьбой, плавание, велосипед и теннис, являются одними из лучших способов, которые помогают уменьшить лишнюю массу тела. "Но любые упражнения помогут вам сдержать вес более эффективно, чем просто диета", — говорит эксперт, добавляя, что есть и хорошая новость, потому что, когда начинаешь "сбрасывать" вес, прежде всего он будет уходить именно в средней части. Висцеральные жиры метаболически более активны и могут расщепляться быстрее, и поэтому стоит стараться, так как старание будет вознаграждено лучшей осанкой и здоровьем.
Приготовление и состав пива
Пиво обычно готовят из воды, зерна, хмеля и дрожжей. Солодовый ячмень используют чаще всего. Обычно его ароматизируют хмелем, чтобы получить характерную для пива горечь и уравновесить сладость солода. Хмель работает также как консервант. Наконец, при брожении пива дрожжи превращают сахара в спирт.
Содержание алкоголя в пиве колеблется от менее 3 % до 40 % в зависимости от вида и рецепта пива. В светлом пиве чаще всего содержится около 4–6 % алкоголя.
Что мы знаем о пиве?
Пиво — один из старейших напитков в мире. Рецепты пива можно найти в египетских гробницах, на археологических раскопках Месопотамии и в вавилонских текстах. Сегодня пиво можно приобрести в продуктовых магазинах и на пивоварнях по всему миру. Люди даже открывают радость приготовления пива дома, так как этот напиток достаточно легко приготовить. Это продукт ферментации зерна в спирте. Возможно, оно даже было одним из первых изобретений сразу после так называемой сельскохозяйственной революции в истории развития человечества.