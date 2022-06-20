"Пивной живот": правда ли, что он может вырасти именно от пива?

Вы удивитесь, но "пивной живот" бывает не только у мужчин, но и у женщин, к тому же из-за неправильной диеты он нередко образуется и у сторонников активного образа жизни, говорит сертифицированный специалист по питанию Анита Баумане.

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Она также предлагает подумать о том, сколько пива употреблять в будни или праздники, потому что в пиве скрываются жидкие калории. Бокал за бокалом, и количество ежедневно необходимых калорий превышено в несколько раз!

Пиво в культуре человечества было значимым уже тысячи лет. Неудивительно, что некоторые утверждают, что пиво благотворно влияет на здоровье. Действительно ли это так? Знаете ли вы, какие питательные вещества принимаете, когда пьете пиво? Сколько калорий? И почему винят пиво, если мы получаем объемный живот?

Что содержит одна банка пива (примерно 340 мл)?

Калории: 153 ккал

Белки: 2 грамма

Жиры: менее 1 грамма

Углеводы: 13 граммов

Клетчатка: менее 1 грамма

Сахар: менее 1 грамма

"Кажется, ничего невероятного, совершенно обычное описание продукта, которое мы можем прочитать для любого продукта питания, не так ли?" — задает риторический вопрос специалист по питанию Анита Баумане.

Прирост веса. В пиве много калорий, поэтому чрезмерное питье может вызвать значительный прирост веса. "В любой насыщенной сахарами жидкости калорий много, и, когда мы пьем, мы набираем их быстро (не зря специалисты по питанию начали использовать словосочетание "жидкие калории", обозначая вид калорий, принимаемых в процессе питья). К тому же они не дают ощущения сытости, а сам напиток потребляется в больших количествах", — говорит Анита Баумане.