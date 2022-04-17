Первое, что нужно иметь в виду, наполняя бокал любым спиртным напитком: ни по стандартам ВОЗ, ни по данным специальных исследований, безопасной дозы алкоголя нет. Есть лишь верхний порог, после которого вы гарантированно почувствуете негативные последствия для здоровья. Это не больше 30 граммов спирта в день. Столько алкоголя содержится в рюмке водки, паре бокалов вина или бутылке пива. Но зависит ли вред алкоголя от состава жидкости, с которой он попадает в организм?

Что больше пьянит? Многие думают: чем крепче напиток, тем сильнее и быстрее проявится его эффект. И наоборот: чем больше алкоголь разбавлен водой, тем медленнее он усваивается и быстрее выводится. Но не все так просто. На самом деле спирт из водки усваивается так же медленно, как из вина и пива. Гораздо быстрее алкоголь всасывается в кровь из ликеров, крепленого вина и коктейлей крепостью 15–20 градусов. Дело в том, что 40-градусный алкоголь слишком сильно раздражает стенки желудка.