"Плохой" и "хороший" холестерин: все, что вы хотели об этом знать

Большинство людей уверено, что холестерин мы получаем с пищей. Однако это не совсем так: около 80% холестерина в крови синтезирует наша собственная печень и только оставшиеся 20% организм получает с едой.

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Печень — наш помощник

Холестерин — это липид (жир). Воскообразное вещество, которое наша печень производит естественным путем. Он жизненно необходим для образования клеточных мембран, определенных гормонов и витамина D. Холестерин не растворяется в воде, поэтому он не может проходить через нашу кровь самостоятельно. Чтобы помочь его транспортировать, печень вырабатывает липопротеины.

Липопротеины — это частицы, которые состоят из жира и белка. Они переносят холестерин и триглицериды (другой тип липидов) через кровоток. Две их основные формы — это липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

"Плохой холестерин" может вызвать инсульт и инфаркт

Если ваша кровь содержит слишком много холестерина ЛПНП, это называется высоким холестерином. При отсутствии лечения высокий уровень холестерина может привести ко многим проблемам со здоровьем, включая сердечный приступ или инсульт. Повышенный уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов. Вот почему так важно регулярно проверять его уровень.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) называют "плохим холестерином". Если у нас слишком высокий уровень холестерина ЛПНП, он может накапливаться на стенках артерий, образуя налет. Налет способен сужать артерии, ограничивать кровоток и повышать риск образования тромбов. Если сгусток крови блокирует артерию в сердце или головном мозге, это может привести к сердечному приступу или инсульту.

"Хороший холестерин" снижает риск заболеваний

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) часто называют "хорошим холестерином". Он помогает вернуть холестерин ЛПНП в печень, чтобы вывести его из организма. Это предотвращает накопление холестериновых бляшек в артериях. Если у нас здоровый уровень холестерина ЛПВП, это снижает риск образования тромбов, сердечных заболеваний и инсульта.

Контроль и еще раз контроль

Американская ассоциация кардиологов рекомендует проверять уровень холестерина не реже одного раза в четыре-шесть лет. Однако, если в анамнезе есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, лечащий врач может посоветовать делать это чаще — например, раз в год.

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