По женской части. Симптомы гинекологического рака: когда бежать к врачу?

Сентябрь — месяц, посвященный гинекологическому раку. Каждый месяц в развитых странах мира СМИ публикуют статьи, посвященные тому или иному типу рака. Настойчиво повторяют о необходимости профилактических проверок и развенчивают миф о 100% смертности от этой болезни. Присоединимся и мы к этой традиции.

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Когда идти к врачу срочно?

Для некоторых гинекологических видов рака существуют скрининговые тесты, для других пока нет проверенного метода скрининга. Это означает, что женщинам важно знать о возможных признаках и симптомах гинекологического рака и хорошо понимать свое тело, чтобы при любых изменениях в собственном организме, можно было бы быстро обратиться к доктору. Часто встречающимися симптомами при опухолях женских органов могут быть:

кровотечения между менструациями или после секса;

боль во время секса, более длительные или тяжелые менструации, чем обычно;

необычные выделения из влагалища;

сложности в мочеиспускании;

вздутие или увеличение размеров живота;

боль в животе или тазу;

вагинальные кровотечения после менопаузы.

Если эти симптомы присутствуют, их не нужно игнорировать и заниматься самолечением или лечением симптомов, а стоит посетить врача и обследоваться на предмет возможного развития гинекологического рака.

Если это оно, то как будут лечить?

На ранней стадии заболевания, как правило, проводят только операцию — хирургическое удаление пораженного органа. Может потребоваться удаление матки, яичников, фаллопиевых труб, одного или нескольких лимфатических узлов.

Если раковые клетки проникли в лимфатическую систему или в другой орган, то могут проводить химиотерапию, лучевую терапию, гормональную терапию и/или иммунотерапию.

Важно спросить врача о заморозке яйцеклеток, если будет проводиться химиотерапия или полное удаление яичников. В некоторых случаях при химиотерапии нарушается фертильная функция и будет невозможно забеременеть после успешного лечения онкологического заболевания.

Как предотвратить?

Сделать прививку от вируса папилломы человека. Прививку можно делать девочкам с 12 до 16 лет. В этом возрасте она будет наиболее эффективна. Но и женщинам до 45 лет можно и нужно привиться, если это не было осуществлено ранее. Это защитит от тех подтипов гинекологического рака, которые возникают вследствии заражения вирусом папилломы.

Регулярно сдавать цитологию и проходить осмотры у гинеколога. Необходимую периодичность обозначит доктор.

История из жизни

В период с 25 лет и до 35 лет Ольга активно старалась стать матерью, но попытки были тщетны. Первая ее беременность закончилась выкидышем. Гинеколог, к которому она обратилась после, сказал, что это результат гормонального сбоя, и выписал ей гормональные таблетки. Принимая их, она стала часто испытывать сильное чувство голода, ела много, и стала быстро набирать вес. Пожаловалась доктору. Но он сказал, что она сознательная женщина и, если она хочет иметь детей, то нужно пить это лекарство. Ольга терпела. Потом к увеличению веса стали добавляться головные боли, но доктор все равно не отменяла выписанные таблетки. Появилась мысль о необходимости второго мнения. Другой доктор, сравнив анализы до лечения и после, сказал, что никакого сбоя после первого выкидыша не было, а вот теперь есть.

Наступила вторая беременность, увы, снова выкидыш. Слезы, переживания, чувства зашкаливали. Потом третья беременность, плод удалось выносить до 4 месяцев, но эта история тоже прервалась преждевременно. Снова много слез, отчаянья и переживаний. К эмоциональным проблемам добавились проблемы с женским здоровьем — менструации были обильнейшими, и постоянно возникала гиперплазия эндометрия, которую лечили выскабливанием.

Ольга стала постоянным клиентом гинекологов и больниц. Результаты последней гистологии выскобленного материала эндометрия показал в нем атипичные клетки. Ей поставили диагноз — предраковое состояние эндометрия матки. Онколог, к которому она, наконец, попала, сказал ей, что она — результат неудачных экспериментов гинекологов. Он же посоветовал ей не ждать развития болезни и разрастания атипичных клеток дальше, а сделать операцию по удалению матки. Это был сложное решение, принятое вместе с мужем, с которым онколог тоже поговорил и объяснил, почему он рекомендует удалить орган превентивно. Операция была не сложной, однако восстановление не было легким. Сейчас Ольга чувствует себя отлично, рада, что смогла вылечиться и не проходить путь лечения уже онкологического заболевания, проходя чрез сложнейшие этапы лечения — химиотерапию, лучевую, возможно, облучение.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в общество взаимопомощи онкологических пациентов "Par Dzīvot/Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)