Победить тяжелый недуг. Родители семилетнего Демида Храброва собирают средства на его обследование и лечение

Демиду Храброву семь лет и у него редкое заболевание — туберозный склероз. Недуг вызывает приступы эпилепсии, поразил почки и не дает ребенку нормально жить и развиваться. Мама и папа мальчика надеются в начале 2022 года отправиться в Санкт-Петербург, где врачи берутся сделать полное обследование Демида. Осталось собрать необходимую для этого сумму, поэтому родители обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи.

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Демид родился здоровым ребенком, рос и развивался, как и все дети, но уже в год и два месяца у него случился первый приступ эпилепсии. Мальчика срочно направили в Ригу, в детскую клиническую больницу, где поставили диагноз — туберозный склероз. После этого Демиду назначили медикаментозное лечение и выписали домой.

Развивался Демид нормально, но приступы эпилепсии становились все чаще и сильнее. В пять лет мальчику провели операцию на головном мозге для купирования участков мозга, вызывающих приступы эпилепсии. Операция прошла успешно, приступы стали происходить намного реже, но Демид утратил почти все навыки, которым научился к пяти годам своей жизни. Родителям пришлось учить ребенка всему заново: ходить, сидеть, есть, различать цвета, считать, разговаривать.

Сейчас Демид испытывает проблемы с обучением, не может сконцентрироваться, плохо усваивает материал. Родители замечают, что восстановление навыков идет, но очень медленно. И постоянные занятия, и реабилитации не приносят ощутимого результата.

Врачи из Института Мозга Человека (Санкт-Петербург) готовы провести полное обследование Демида, подобрать ему лекарство и план реабилитации для скорейшего восстановления и нормального развития.

Стоимость обследования и лечения в Институте Мозга Человека составляет 4200 евро. Благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь" и родители Демида обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Демида Храброва".