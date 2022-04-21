Почему болит шея? Когда пора бежать к врачу, а когда поможет мазь
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Чаще всего весной в случае стянутой задней части шеи обвиняют ветер, сквозняк, совокупность проблем, вызванных первыми работами в саду, или сидячий и малоподвижный образ жизни. Но это не единственные причины.

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Боль в области шеи ощущается также в том случае, если началась инфекция (менингизм), которая, если ее не лечить или лечить неправильно, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как различить причины боли и как по возможности лучше помочь себе, рассказывают невролог Даце Берзиня и фармацевт Вадим Брижань.

Наблюдение: четыре наиболее частые причины болей

Тех, кто жалуется на боль и скованность в шее, условно можно разделить на четыре большие группы, делится своими наблюдениями фармацевт Вадим Брижань.

  • Те, у кого дискомфорт в районе шеи вызывает малоподвижный образ жизни. У этих людей чаще всего сидячая работа за компьютером или за рулем машины. Если долго сидеть и не делать ежедневно специальных упражнений для зоны шеи, ее задняя часть сжимается и вскоре становится скованной и стянутой.
  • Вторая — это те, кто чувствительно реагирует на ветер, сквозняк или кондиционеры. Если зона шеи недостаточно защищена одеждой, то сквозняк или система кондиционирования могут спровоцировать воспаление.
  • Третьи на проблемы в зоне шеи жалуются после изменений в привычках ночного сна. Они поменяли подушку или матрас кровати. Возможно, недавно были в путешествии, но в гостинице не было такого удобного и эргономичного сна, как дома.
  • Четвертая группа — это те, у кого при естественном старении возникают проблемы с позвоночником и кровеносными сосудами, в результате чего появляются также боли в шее и задней части шеи.

Важно отличить дискомфорт, вызванный инфекцией

Мучиться от болей в области шеи и задней части шеи плохо и если они вызваны каким-то внешним фактором, и если это инфекция. Но очень важно своевременно обнаружить инфекцию и быстро начать ее лечить, чтобы в случае запущенной инфекции не пришлось страдать еще больше.

Если шея и загривок стянуты из-за инфекции, то чувствуется боль, наблюдается опухоль, покраснение, повышенная температура и ограниченность движений в месте инфекции. Таким образом организм сам пытается остановить инфекцию. "Обычно задняя часть шеи болит в случае серьезной инфекции. Это называется менингизмом, для которого также характерны вышеупомянутые проявления во всем теле, в том числе и в оболочке спинного и головного мозга. Если из-за инфекции есть скованность в загривке, то надо как можно быстрее идти к врачу, чтобы начать терапию", — рекомендует невролог Даце Берзиня. Иногда инфекция находится внутри шеи. Тогда боль ощущается сначала в горле, а при увеличении лимфатических узлов боль может появиться и в задней части шеи. В этой ситуации обязательно рекомендуется консультироваться у врача.

Как самому различить, когда шея стянута из-за каких-то внешних факторов, а когда началась инфекция? "В случае инфекции повышена температура, также в анализе крови видна характерная для воспаления картина. Если загривок болит без инфекции, то начало боли очень часто можно связать с ранее зафиксированными или незамеченными внешними обстоятельствами — подушка была неудобной, человек побыл на сквозняке или у окна с потоком ветра вдоль плеча. Обычно в этих случаях ограничение движений в загривке с одной стороны более выражено, чем с другой. Если есть менингизм, то ограничения движений с обеих сторон симметричны", — поясняет Даце Берзиня.

Для каждой ситуации свое лечение

"Если причина дискомфорта в загривке и районе шеи — сидячий образ жизни, то возможно, лучшим лекарством будет массаж или рекомендованные физиотерапевтом упражнения, которые после этого надо регулярно повторять и дома. Прежде всего я бы порекомендовал обойтись без фармакологических препаратов. Помимо массажа и специальных упражнений можно попробовать также специальный воротник вокруг шеи или надувную подушку для путешествий. Тейпы также помогают мышцам шеи расслабиться, и возможно, что этого будет достаточно, чтобы дискомфорт исчез. Если нет, то надо искать другие методы", — рекомендует фармацевт.

Например, если стянутость загривка и шеи сопровождают спазматические боли, которые иногда ощущаются и в других местах тела, то это может быть признак, который свидетельствует о том, что организму не хватает магния. Тогда дополнительно к обезболивающим медикаментам надо употреблять магний.

В случае острой боли фармацевт порекомендует противовоспалительные и обезболивающие средства, которые можно пить в виде таблеток. В их составе будет одно из этих активных веществ: ибупрофен, диклофенак (рецептурный медикамент), напроксен, декскетопрофен. Здесь важно каждому самому оценить, насколько действительно сильна боль, потому что у всех обезболивающих и противовоспалительных препаратов одинаковые побочные эффекты — они могут вызывать нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта.

Согревающая мазь или обычная?

От стянутости шеи могут помочь также локально наносимые на кожу средства. "Если боль в шее вызвана инфекцией, то лучше подойдут средства, в состав которых входит активное вещество диклофенак. Диклофенак накапливается в коже, которая действует как резервуар, из которого лекарства длительно попадают в более глубокие воспаленные ткани. Второй вариант — выбрать пластыри с диклофенаком, которые наклеиваются на больную зону. Если гель надо будет намазывать на больные места раз в четыре-пять часов, то пластырь действует весь день. Он постепенно выделяет свое активное вещество, и человек на протяжении всего дня получает лечение", — поясняет фармацевт.

Также если человек выбирает гель или пластырь, в состав которых входит это активное вещество, то, используя их, не стоит находиться на солнце. Солнечные лучи являются катализатором, который может вызвать аллергические реакции, например выраженную эритему или кожный зуд.

Если загривок и шея стянуты из-за внешних факторов, то можно использовать согревающие мази. Например, такие, в состав которых входят эвкалипт, камфорное масло, арника, пчелиный яд. Эти активные вещества улучшают микроциркуляцию в коже, и боль быстро уменьшается и проходит. "С согревающими мазями надо быть осторожным. Если они будут использоваться для уменьшения болей, вызванных инфекцией, возникнет обратный эффект. Согревающие вещества, активизируя кровообращение, активизируют воспаление, и оно не уменьшится, а увеличится. Поэтому, прежде чем выбирать наиболее подходящий для себя метод лечения, нужно максимально точно объяснить фармацевту свои ощущения в стянутой шее и плече, а также поделиться своими наблюдениями, когда боль появилась", — еще раз подчеркивает фармацевт.

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