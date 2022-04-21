Почему болит шея? Когда пора бежать к врачу, а когда поможет мазь

Чаще всего весной в случае стянутой задней части шеи обвиняют ветер, сквозняк, совокупность проблем, вызванных первыми работами в саду, или сидячий и малоподвижный образ жизни. Но это не единственные причины.

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Боль в области шеи ощущается также в том случае, если началась инфекция (менингизм), которая, если ее не лечить или лечить неправильно, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как различить причины боли и как по возможности лучше помочь себе, рассказывают невролог Даце Берзиня и фармацевт Вадим Брижань.

Наблюдение: четыре наиболее частые причины болей

Тех, кто жалуется на боль и скованность в шее, условно можно разделить на четыре большие группы, делится своими наблюдениями фармацевт Вадим Брижань.

Те, у кого дискомфорт в районе шеи вызывает малоподвижный образ жизни. У этих людей чаще всего сидячая работа за компьютером или за рулем машины. Если долго сидеть и не делать ежедневно специальных упражнений для зоны шеи, ее задняя часть сжимается и вскоре становится скованной и стянутой.

Вторая — это те, кто чувствительно реагирует на ветер, сквозняк или кондиционеры. Если зона шеи недостаточно защищена одеждой, то сквозняк или система кондиционирования могут спровоцировать воспаление.

Третьи на проблемы в зоне шеи жалуются после изменений в привычках ночного сна. Они поменяли подушку или матрас кровати. Возможно, недавно были в путешествии, но в гостинице не было такого удобного и эргономичного сна, как дома.

Четвертая группа — это те, у кого при естественном старении возникают проблемы с позвоночником и кровеносными сосудами, в результате чего появляются также боли в шее и задней части шеи.

Важно отличить дискомфорт, вызванный инфекцией

Мучиться от болей в области шеи и задней части шеи плохо и если они вызваны каким-то внешним фактором, и если это инфекция. Но очень важно своевременно обнаружить инфекцию и быстро начать ее лечить, чтобы в случае запущенной инфекции не пришлось страдать еще больше.

Если шея и загривок стянуты из-за инфекции, то чувствуется боль, наблюдается опухоль, покраснение, повышенная температура и ограниченность движений в месте инфекции. Таким образом организм сам пытается остановить инфекцию. "Обычно задняя часть шеи болит в случае серьезной инфекции. Это называется менингизмом, для которого также характерны вышеупомянутые проявления во всем теле, в том числе и в оболочке спинного и головного мозга. Если из-за инфекции есть скованность в загривке, то надо как можно быстрее идти к врачу, чтобы начать терапию", — рекомендует невролог Даце Берзиня. Иногда инфекция находится внутри шеи. Тогда боль ощущается сначала в горле, а при увеличении лимфатических узлов боль может появиться и в задней части шеи. В этой ситуации обязательно рекомендуется консультироваться у врача.

Как самому различить, когда шея стянута из-за каких-то внешних факторов, а когда началась инфекция? "В случае инфекции повышена температура, также в анализе крови видна характерная для воспаления картина. Если загривок болит без инфекции, то начало боли очень часто можно связать с ранее зафиксированными или незамеченными внешними обстоятельствами — подушка была неудобной, человек побыл на сквозняке или у окна с потоком ветра вдоль плеча. Обычно в этих случаях ограничение движений в загривке с одной стороны более выражено, чем с другой. Если есть менингизм, то ограничения движений с обеих сторон симметричны", — поясняет Даце Берзиня.

Для каждой ситуации свое лечение

"Если причина дискомфорта в загривке и районе шеи — сидячий образ жизни, то возможно, лучшим лекарством будет массаж или рекомендованные физиотерапевтом упражнения, которые после этого надо регулярно повторять и дома. Прежде всего я бы порекомендовал обойтись без фармакологических препаратов. Помимо массажа и специальных упражнений можно попробовать также специальный воротник вокруг шеи или надувную подушку для путешествий. Тейпы также помогают мышцам шеи расслабиться, и возможно, что этого будет достаточно, чтобы дискомфорт исчез. Если нет, то надо искать другие методы", — рекомендует фармацевт.