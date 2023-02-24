Почему я много ем: психологические причины переедания

Переедание — нехороший признак



Первыми признаками переедания нельзя пренебрегать. Пока они невелики, можно легко исправить положение. Со временем будет все труднее. Потребность в еде начнет возникать автоматически, переедание станет привычным. Так вырабатывается психологическая зависимость от еды. Нужно помнить, что поправляемся мы не за один день. Лишний вес подкрадывается к нам незаметно и постепенно. Уже сейчас нужно следить за тем, что вы едите, где вы едите и как вы едите.



Как есть?

Ешьте регулярно, часто и понемногу. Правильное пищевое поведение заключается в 5-6 разовом питании в день, чтобы не чувствовать голода и не перекусывать. При этом количество съеденной пищи должно быть не больше, чем уместится в вашей ладони.

Ешьте не спеша, медленно и тщательно пережевывая пищу.

Ешьте только за столом. Когда вы едите стоя или на ходу, то съедаете больше.

Ешьте с удовольствием. Еда должна приносить радость в жизни. Наслаждайтесь тем, что едите. Превращайте прием пищи в небольшой праздник.

За едой не печальтесь. Хорошее настроение, приятная атмосфера во время еды очень важны. Не воспитывайте друг друга за столом.

Ешьте легкие, "живые", натуральные продукты. Помните о правильном, рациональном питании.

Когда едите, не делайте ничего другого. Не смотрите телевизор, не читайте, не работайте. А вот неторопливый разговор за едой с приятным вам человеком не повредит. Он поможет делать паузы между приемами пищи.

Если переедание уже стало серьезной проблемой



Если проблема лишнего веса и бесконтрольного переедания уже укоренилась, то, прежде всего, нужно понять ее причину и только потом применять наиболее подходящий метод избавления от зависимости.

Часто отрицательные эмоции, вызываемые сознанием своей полноты, побуждают людей искать разные способы похудеть, в том числе провоцируют сесть на жесткую диету. Которая, в большинстве случаев, оказывается полным провалом (ведь если психологическая причина переедания не устранена, оно рано или поздно снова возьмет над вами "верх"). Все это, в свою очередь, может спровоцировать новые негативные эмоции, ведущие к усилению переедания, а неспособность справиться с этой проблемой порождает очередные отрицательные эмоции… В итоге создается заколдованный круг.

Чтобы выйти из этого порочного круга, важно понять, что худеть нужно только для себя, медленно и постепенно, меняя пищевые привычки и приучая себя к здоровому стилю питания.

Вспомните, что согласно законам природы, пища существует для того, чтобы поддерживать жизненные силы и тонус организма. Но не зря же в ходу есть выражение "Кормят словно на убой!"… Так и переедание убивает организм, делая его малоподвижным и больным.

Только питаясь умеренно и здоровыми продуктами, мы способны без вреда для здоровья сбросить накопленные жиры и килограммы. Тогда организм сможет привыкнуть к новому весу и закрепить его.

Наблюдайте за собой и анализируйте все то, что происходит с вами. Мало похудеть, чтобы избавиться от привычки к перееданию. Важно разобраться в себе и в причинах избыточного веса. Часто сделать самому это сложно. И здесь вам помогут опытные психотерапевты и психологи, занимающиеся проблемой переедания и психологической коррекции избыточного веса.