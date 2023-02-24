Почему я много ем: психологические причины переедания

Переедание — наиболее частая причина того, почему вопреки всем диетам и изнурительным фитнес-тренировкам, мы никак не можем похудеть, пишет woman.ru Наверняка вы не раз задавали себе вопрос: почему я много ем? Возможно, пришла наконец пора узнать истинный ответ.
Проблема переедания почти всегда носит психологический характер. Мы едим слишком много пищи потому, что нам на постоянной основе нам остро не хватает тех или иных чувств, эмоций, переживаний… Какие же психологические проблемы мы чаще всего замещаем обжорством?
Причина переедания №1. Еда — замена любви
Когда желудок наполняется пищей, другие потребности неосознанно блокируются, отходят на второй план. Этим способом, как утверждают психологи, крайне часто пользуются люди, которым не хватает ласки, внимания (и особенно — телесных проявлений этих теплых чувств!) в семье. Для людей, лишенных психологической и физической нежности, еда становится своего рода заменой любви и ее проявлений. В итоге они не могут отличить подлинный аппетит от переедания и превращаются в рабов желудка.
Как правило, привычка к перееданию закладывается еще в раннем детстве. Часто родители стремятся удовлетворить потребности ребенка в любви, ласке, внимании с помощью пищи (что-то сладенькое, что-то "вредное и нездоровое" и т. п.), а не с помощью душевного разговора, развивающей игры и т. д.
Постепенно еда начинает заменять в подсознании ребенка общение с близкими, и эта "схема" переедания взрослеет вместе с ним. И в итоге во взрослой жизни человеку комфортно контактировать с окружающими только при наличии ощущения наполненности желудка едой.
Причина переедания №2. Еда как антидепрессант
Стресс и нервное напряжение нередко становятся причиной систематического переедания. В стрессовых ситуациях мы испытываем внутреннее напряжение. Наша жизнь несет много негативных эмоций. Если дома не все в порядке или мы загружены работой, и у нас "вечные" проблемы, в этот трудный период легко поддаться искушению успокоить себя едой. Она превращается в лучшее лекарство от душевных невзгод.
Причина переедания №3. Еда "на бегу"
В повседневной жизни мы часто не едим дома, перекусываем впопыхах, употребляем еду между основными приемами пищи. Перекусы на работе за чашкой чая, поедание сладостей перед телевизором — очень распространенное явление. Зачастую мы вообще не способны контролировать количество (и качество) съедаемой пищи. Ежедневное переедание просто становится нормой, складываясь из бесчисленных перекусов, которые мы зачастую вообще не считаем за еду.
Привычка есть "на бегу" нередко формирует еще один вредный стереотип — халатное отношение к еде в течение дня. Слишком много дел, чтобы сделать нормальный перерыв на обед? И вот уже даже на перекусы времени не остается? А в итоге это приводит к ночным обжорствам: приходя домой с работы уставшими и голодными "как волки", мы буквально набрасываемся на еду, не в силах контролировать съеденный объем.
Причина переедания №4. Упитанный — значит, здоровый
По сей день можно услышать мнение, что если в семье все полные и упитанные, то это результат материнской заботы и любви. И как ни странно — признак здоровья. Даже само слово "здоровый, здоровяк" имеет два значения — "здоровый, значит, ничем не болеет" и "здоровый — значит, больших размеров, толстый, дородный".
В представлении многих взрослых та еда хорошая и правильная, что "пожирнее да погуще", а такие продукты, как йогурт, фрукты, сырые овощи, орехи и тому подобное вообще не считаются за полноценную еду. Впоследствии такое же "однобокое" отношение к еде формируется и у подрастающего ребенка.
Кроме того, родители нередко делают культ из еды в отношении своих детей: ребенка часто заставляют есть, даже когда он не хочет (а значит — сыт), ребенка поощряют едой ("Съешь котлеты — получишь тортик") и тому подобное. В итоге ребенок вырастает, уже приученный своими родителями к систематическому перееданию.
Переедание — нехороший признак
Первыми признаками переедания нельзя пренебрегать. Пока они невелики, можно легко исправить положение. Со временем будет все труднее. Потребность в еде начнет возникать автоматически, переедание станет привычным. Так вырабатывается психологическая зависимость от еды. Нужно помнить, что поправляемся мы не за один день. Лишний вес подкрадывается к нам незаметно и постепенно. Уже сейчас нужно следить за тем, что вы едите, где вы едите и как вы едите.
Как есть?
- Ешьте регулярно, часто и понемногу. Правильное пищевое поведение заключается в 5-6 разовом питании в день, чтобы не чувствовать голода и не перекусывать. При этом количество съеденной пищи должно быть не больше, чем уместится в вашей ладони.
- Ешьте не спеша, медленно и тщательно пережевывая пищу.
- Ешьте только за столом. Когда вы едите стоя или на ходу, то съедаете больше.
- Ешьте с удовольствием. Еда должна приносить радость в жизни. Наслаждайтесь тем, что едите. Превращайте прием пищи в небольшой праздник.
- За едой не печальтесь. Хорошее настроение, приятная атмосфера во время еды очень важны. Не воспитывайте друг друга за столом.
- Ешьте легкие, "живые", натуральные продукты. Помните о правильном, рациональном питании.
- Когда едите, не делайте ничего другого. Не смотрите телевизор, не читайте, не работайте. А вот неторопливый разговор за едой с приятным вам человеком не повредит. Он поможет делать паузы между приемами пищи.
Если переедание уже стало серьезной проблемой
Если проблема лишнего веса и бесконтрольного переедания уже укоренилась, то, прежде всего, нужно понять ее причину и только потом применять наиболее подходящий метод избавления от зависимости.
Часто отрицательные эмоции, вызываемые сознанием своей полноты, побуждают людей искать разные способы похудеть, в том числе провоцируют сесть на жесткую диету. Которая, в большинстве случаев, оказывается полным провалом (ведь если психологическая причина переедания не устранена, оно рано или поздно снова возьмет над вами "верх"). Все это, в свою очередь, может спровоцировать новые негативные эмоции, ведущие к усилению переедания, а неспособность справиться с этой проблемой порождает очередные отрицательные эмоции… В итоге создается заколдованный круг.
Чтобы выйти из этого порочного круга, важно понять, что худеть нужно только для себя, медленно и постепенно, меняя пищевые привычки и приучая себя к здоровому стилю питания.
Вспомните, что согласно законам природы, пища существует для того, чтобы поддерживать жизненные силы и тонус организма. Но не зря же в ходу есть выражение "Кормят словно на убой!"… Так и переедание убивает организм, делая его малоподвижным и больным.
Только питаясь умеренно и здоровыми продуктами, мы способны без вреда для здоровья сбросить накопленные жиры и килограммы. Тогда организм сможет привыкнуть к новому весу и закрепить его.
Наблюдайте за собой и анализируйте все то, что происходит с вами. Мало похудеть, чтобы избавиться от привычки к перееданию. Важно разобраться в себе и в причинах избыточного веса. Часто сделать самому это сложно. И здесь вам помогут опытные психотерапевты и психологи, занимающиеся проблемой переедания и психологической коррекции избыточного веса.