Подозрение на рак: как перестать волноваться и научиться спокойно ждать результатов обследований

Анализы, исследования и ожидание результата — неотъемлемая часть жизни онкопациентов. При лечении онкологических заболеваний, исследований приходится делать очень много.

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Есть разница между ожиданием результатов обследований до постановки диагноза и последующими обследованиями. Это эмоциональная разница — в том, как ты ждешь результат в первый раз и в другие, что при этом чувствуешь и как справляешься с ежедневными жизненными задачами.

Прозвучавший вердикт доктора, когда объявляют "рак" и объясняют его стадию, для всех онкопациентов звучит, по их словам практически одинаково, — как гром среди ясного неба, как падение вниз со скалы, как полоса, которая разделила твою жизнь на "до и после". Но потом терапия заканчивается, из-под крыла заботливого врача, пациент возвращается в обычную жизнь и появляется особенная рутина — регулярные проверки. Вот тут и начинается тестирование нервной системы на устойчивость. После лечения проверки назначают, чтобы контролировать состояние ремиссии или стабилизацию состояния (если речь о пациентах при 4 стадии рака). Каждый онкопациент, с назначенной врачом регулярностью, проходит обследования конкретного органа или всего тела, сдает анализы с онкомаркерами и, волнуясь, ждет результатов.

Небольшая зарисовка из жизни. Одна из участниц нашего общества "Про Жить" недавно проходила очередную сцинтографию. У онкологических пациентов сцинтография проводится, чтобы узнать, есть ли метастазы в костях, а как метод применяется, чтобы узнать есть ли воспаления или изменения травматического и метаболического характера в тканях или костях. При этом исследовании в вену вводится радиоактивный препарат, накапливающийся в местах с усиленным обменом веществ — чем более активны ткани, тем больше вещества в них накапливается.

Во время обследования медсестра спросила — а был ли у вас ушиб в правом плече? Была ли травма? Выяснили, что не было. Но это было именно то плечо, которое болело периодически, и оно с той стороны, в которой нашли опухоль в груди. Разумеется, медсестра на уточняющие вопросы ничего не ответила, и сказала, что доктор вам все объяснит во время приема. После расспросов медсестры и направления за разъяснениями к доктору, сразу появилась тревога. Наша участница боялась, что у нее увидели метастазы в костях, что все, в принципе, сходится — и сторона, где опухоль появилась, и боль, и вопрос. Естественно, залезла в интернет и стала гуглить, а там тоже все сходится — метастазы накапливают радиацию и светятся на экране. До приема доктора осталась неделя, и мы с ней стали разбирать, почему тревога такая сильная, мешающая нормальной жизни и что делать, чтобы не сойти с ума от нервного ожидания.

Что делать, чтобы ждать результаты спокойно?

1. Успокоить ум

Не ищите в интернете варианты. Доктора учатся много лет для того, чтобы ставить диагнозы, расшифровывать данные медицинского оборудования, разбираться в анализах. 30 минутное самообучение вряд ли будет эффективным. И даже есть шутка о том, что в медицинской энциклопедии все диагнозы странным образом совпадают с симптомами, которые есть у меня.

Повстречайтесь с приятными людьми — родственниками или друзьями.

Отвлекитесь — на работу или на приятную увлекательную деятельность.

"Верь в чудо, надейся на лучшее, готовь себя к худшему". Эта фраза поможет занять мозг и попробовать занять себя планированием. Можно осмыслить весь план действий, если опасения худшего сценария, к несчастью, станут реальностью.

2. Уменьшить напряжение в теле

Результаты многих исследований показали, что физическая активность помогает снизить уровень стресса и тревоги. Поэтому, если есть физическая возможность, выходите на бодрящую прогулку, пробежку, сделайте несколько стряхивающих упражнений на ноги.

Специалисты по массажу утверждают, что в моменты стресса у нас застывают мышцы шеи и верхней части спины, кроме этого, получают импульс икроножные мышцы. Мы сохранили первобытные рефлексы — во время стрессовой ситуации нужно бить или бежать, поэтому мышцы ног приводятся в состояние готовности для бега, а плечевого пояса — чтобы ударить. Мы можем действительно побежать, сделать расслабляющие упражнения или помочь себе методиками релаксации.

Для релаксации можно попробовать глубокое дыхание, прослушивание расслабляющей музыки, визуализацию, йогу, медитацию, самомассаж или гимнастику тайцзи.

3. Понизить градус эмоций

Осознание и принятие чувства тревоги, как обоснованного факта, зачастую помогает справиться со шквалом эмоций.