Подозрение на рак: как перестать волноваться и научиться спокойно ждать результатов обследований

Анализы, исследования и ожидание результата — неотъемлемая часть жизни онкопациентов. При лечении онкологических заболеваний, исследований приходится делать очень много.
Есть разница между ожиданием результатов обследований до постановки диагноза и последующими обследованиями. Это эмоциональная разница — в том, как ты ждешь результат в первый раз и в другие, что при этом чувствуешь и как справляешься с ежедневными жизненными задачами.
Прозвучавший вердикт доктора, когда объявляют "рак" и объясняют его стадию, для всех онкопациентов звучит, по их словам практически одинаково, — как гром среди ясного неба, как падение вниз со скалы, как полоса, которая разделила твою жизнь на "до и после". Но потом терапия заканчивается, из-под крыла заботливого врача, пациент возвращается в обычную жизнь и появляется особенная рутина — регулярные проверки. Вот тут и начинается тестирование нервной системы на устойчивость. После лечения проверки назначают, чтобы контролировать состояние ремиссии или стабилизацию состояния (если речь о пациентах при 4 стадии рака). Каждый онкопациент, с назначенной врачом регулярностью, проходит обследования конкретного органа или всего тела, сдает анализы с онкомаркерами и, волнуясь, ждет результатов.
Небольшая зарисовка из жизни. Одна из участниц нашего общества "Про Жить" недавно проходила очередную сцинтографию. У онкологических пациентов сцинтография проводится, чтобы узнать, есть ли метастазы в костях, а как метод применяется, чтобы узнать есть ли воспаления или изменения травматического и метаболического характера в тканях или костях. При этом исследовании в вену вводится радиоактивный препарат, накапливающийся в местах с усиленным обменом веществ — чем более активны ткани, тем больше вещества в них накапливается.
Во время обследования медсестра спросила — а был ли у вас ушиб в правом плече? Была ли травма? Выяснили, что не было. Но это было именно то плечо, которое болело периодически, и оно с той стороны, в которой нашли опухоль в груди. Разумеется, медсестра на уточняющие вопросы ничего не ответила, и сказала, что доктор вам все объяснит во время приема. После расспросов медсестры и направления за разъяснениями к доктору, сразу появилась тревога. Наша участница боялась, что у нее увидели метастазы в костях, что все, в принципе, сходится — и сторона, где опухоль появилась, и боль, и вопрос. Естественно, залезла в интернет и стала гуглить, а там тоже все сходится — метастазы накапливают радиацию и светятся на экране. До приема доктора осталась неделя, и мы с ней стали разбирать, почему тревога такая сильная, мешающая нормальной жизни и что делать, чтобы не сойти с ума от нервного ожидания.
Что делать, чтобы ждать результаты спокойно?
1. Успокоить ум
- Не ищите в интернете варианты. Доктора учатся много лет для того, чтобы ставить диагнозы, расшифровывать данные медицинского оборудования, разбираться в анализах. 30 минутное самообучение вряд ли будет эффективным. И даже есть шутка о том, что в медицинской энциклопедии все диагнозы странным образом совпадают с симптомами, которые есть у меня.
- Повстречайтесь с приятными людьми — родственниками или друзьями.
- Отвлекитесь — на работу или на приятную увлекательную деятельность.
- "Верь в чудо, надейся на лучшее, готовь себя к худшему". Эта фраза поможет занять мозг и попробовать занять себя планированием. Можно осмыслить весь план действий, если опасения худшего сценария, к несчастью, станут реальностью.
2. Уменьшить напряжение в теле
- Результаты многих исследований показали, что физическая активность помогает снизить уровень стресса и тревоги. Поэтому, если есть физическая возможность, выходите на бодрящую прогулку, пробежку, сделайте несколько стряхивающих упражнений на ноги.
- Специалисты по массажу утверждают, что в моменты стресса у нас застывают мышцы шеи и верхней части спины, кроме этого, получают импульс икроножные мышцы. Мы сохранили первобытные рефлексы — во время стрессовой ситуации нужно бить или бежать, поэтому мышцы ног приводятся в состояние готовности для бега, а плечевого пояса — чтобы ударить. Мы можем действительно побежать, сделать расслабляющие упражнения или помочь себе методиками релаксации.
- Для релаксации можно попробовать глубокое дыхание, прослушивание расслабляющей музыки, визуализацию, йогу, медитацию, самомассаж или гимнастику тайцзи.
3. Понизить градус эмоций
Осознание и принятие чувства тревоги, как обоснованного факта, зачастую помогает справиться со шквалом эмоций.
Наоборот, стоит только запретить себе волноваться, эмоциональный накал будет расти.
Почему возникает тревога и страх?
- Страшно, что произойдет ситуация, где мы будем бессильны перед болезнью.
- Страшно узнать, что ситуация ухудшилась и болезнь прогрессирует или началась повторно.
- Страшно, потому что нет твердой поддержки от врачей, что раковая опухоль точно будет побеждена.
- Страшно, что твоя, как-то уже налаженная после лечения, жизнь снова рухнет.
- Страшно, потому что лечение было трудным и проходить его снова очень не хочется.
- Тревожно, потому что шок, единожды испытанный перед объявлением диагноза "рак" оставляет след и мозг всегда будет отражать картинки первого узнавания диагноза, как очень яркие и эмоционально окрашенные.
Что с нашей историей?
Результат оказался хорошим — чистые от метастазов кости. Ждать результата нужно было 5 дней до приема доктора, и она рассказала мне, как справлялась, когда тревога накрывала ее с головой, а такое ненадолго, но случалось почти в каждый из пяти дней. Попросила поддержки у близких друзей. Вспоминала фразу своей подруги: "Волнуйся или не волнуйся, на результат это не повлияет". Говорила себе, что тратить силы на переживания просто невыгодно, ведь, если, к сожалению, результат будет плохой, то эти силы очень понадобятся. Напоминала себе, что сейчас ничего плохого не происходит, она прекрасно себя чувствует и нужно жить обычной жизнью, жить сегодня, а поволноваться можно успеть под дверью кабинета доктора, в очереди. При каждой новой волне тревоги, она возвращала себя в реальность, в которой все хорошо на текущий момент.
Я желаю всем, проходящим проверки, спокойствия и уверенности в результате. Если результат не оказался обнадеживающим, желаю уверенности в своих силах, веры, что вы сможете преодолеть испытание. Ницше писал, что тот, у кого есть "зачем" жить, сумеет выдержать почти любое "как".
Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)