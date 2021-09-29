Подросткам стала доступна служба анонимных психологических консультаций

При поддержке Министерства здравоохранения для подростков и их семей, сталкивающихся с проблемами психического здоровья, теперь доступна новая услуга — консультации клинического и медицинского психолога.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представители минздрава отмечают, что пандемия серьезно сказывается на психическом здоровье подростков, о чем свидетельствует высокий спрос на медицинские услуги. И хотя число психологических консультаций, которые оплачивает государство, в этом году увеличено более чем на треть, молодым людям приходится по-прежнему стоять в очереди на очный прием. Теперь стала доступна удаленная профессиональная консультация в качестве немедленной психологической поддержки.

"Ежемесячно Ресурсный центр для подростков (PRC - Pusaudžu resursu centrs) получает около 120 запросов о помощи, и в настоящее время в очереди находятся более 230 человек. Это означает, что время ожидания одной из государственных программ может достигать нескольких месяцев, поэтому мы ищем возможности для оказания своевременной поддержки. Это особенно важно в ситуации, когда к нам обратился подросток. Кроме того, телефон работает по всей Латвии. Учитывая, что услуга физически недоступна во многих местах страны, это очень ценная возможность", — говорит Лиене Дамбиня, председатель правления Фонда детской больницы и Ресурсного центра для подростков.

В 20% случаев подростки сами обращаются в PRC, в 80% случаев это делают их родители, опекуны и друзья. "Мы видим, что родители подростков также нуждаются в профессиональной поддержке, и мы можем помочь всей семье. Ресурсный центр для подростков все больше становится универсальным местом, где мы не только оказываем профессиональную поддержку, но и заботимся, чтобы помощь была легкодоступной и последовательной", — комментирует Лиене Дамбиня.

По данным PRC, проблемы с психическим здоровьем молодых людей не только значительно распространены в Латвии, но и достаточно серьезны, и существуют ситуации, когда критически важно оказать немедленную профессиональную помощь. Телефон доверия по вопросам психического здоровья для подростков — это доступный, анонимный, бесплатный и эффективный способ получить психологическую помощь. Еще одним преимуществом телефона доверия является то, что помощь могут получить молодые люди старше 18 лет, которые часто обращаются за помощью в PRC, но не могут получить ее в рамках государственных программ.

Планируется, что специалисты смогут ежемесячно проводить 240 консультаций. Отмечено, что в первую неделю работы консультационного телефона молодые люди в первую очередь обращались с проблемами социальной тревожности, их беспокоили панические атаки, а также нежелание ходить в школу, в связи с чем применялось даже членовредительство.

"В случае риска самоубийства своевременная помощь имеет решающее значение, и мы можем ее оказать. Кроме того, долгое ожидание очных консультаций демотивирует подростков, им важно оказать немедленную поддержку, а также обсудить методы, как можно помочь себе в настоящий момент", — подчеркивает руководитель Ресурсного центра для подростков, врач Анете Масальска.

Контакты Ресурсного центра для подростков:

Телефон для консультаций (вся Латвия) — + 371 25737636

Рига — тел. +371 29164747; info@pusaudzucentrs.lv

Лиепая — тел. +371 26623422; liepaja@pusaudzucentrs.lv

Валмиера — тел. +371 26433366; valmiera@pusaudzucentrs.lv

Вентспилс — тел. +371 25458111; ventspils@pusaudzucentrs.lv

Даугавпилс — тел. +371 25635533; daugavpils@pusaudzucentrs.lv



