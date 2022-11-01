Подсолнечное, оливковое, льняное: как выбрать полезное растительное масло?

Растительное масло можно использовать для приготовления пищи и придания ей различных вкусовых нюансов, а также как источник ценных питательных веществ. Ассортимент растительных масел настолько широк, что в нем легко запутаться. Более того, растительные масла широко используются не только в пище, но и для профилактики и косметического ухода.
Как выбрать полезное растительное масло для ежедневного потребления, как правильно его хранить и какими ценными свойствами обладают различные растительные масла? Рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
О качестве растительного масла необходимо помнить ежедневно, поскольку наш организм нуждаются в качественных жирах на протяжении всей жизни, говорит специалист по питанию. Растительное масло — это продукт, который мы добавляем в салаты, используем в выпечке, добавляем в первые прикормы младенцев — мы используем его в любом возрасте на протяжении всей нашей жизни. Чтобы обеспечить здоровое питание, нужно выбирать хорошее растительное масло.
При покупке масла в первую очередь следует обратить внимание на то, рафинированное оно или нет. Полезным для здоровья маслом для ежедневного употребления будет нерафинированное масло холодного отжима, которое может быть как фильтрованным, так и нефильтрованным. Если вас беспокоит сырье, из которого изготовлено масло, выбирайте биологическое масло. Рафинированное масло нагревают, фильтруют и добавляют в него кислоты, чтобы очистить масло и сделать его прозрачным. Если вы заботитесь о своем здоровье и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и хотите, чтобы ваша пища приносила реальную пользу вашему организму, избегайте употребления чистых, рафинированных масел, советует специалист по питанию.
Знаменитое оливковое масло
Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами, поскольку богато полифенолами, антиоксидантами и, в идеале, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, объясняет специалист по питанию. Полифенол олеокантал обладает противовоспалительными свойствами. Оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний, а также оказывают профилактическое действие против рака различной локализации.
Растительное масло должно быть красивого золотисто-зеленого цвета и с заметным вкусом. Вкусовые нюансы каждого масла будут немного отличаться, но именно полифенолы могут вызывать першение в горле.
Рекомендуется использовать только оливковое масло сорта extra virgin, которое не подвергалось термической обработке и может быть использовано для жарки, так как начинает дымиться только при температуре 210-214 °C. Это масло слегка расширяется при нагревании, поэтому его не следует использовать так много, как другие масла, применяемые для жарки.
В магазинах можно также приобрести оливковое масло, у которого на бутылках написано Pomace olive oil и Olive oil. Это масла низкого качества, прошедшие термическую и химическую очистку, то есть рафинированные. Это просто растительное масло, от которого мы не ждем пользы для здоровья, говорит специалист по питанию.
Разнообразие растительных масел
Различные масла из семян — льняное, конопляное, тминное, тыквенное, ореховое, кунжутное и другие — являются хорошим дополнением, чтобы разнообразить ваш ежедневный рацион, говорит специалист по питанию. Нужно помнить, что эти масла быстро окисляются, поэтому их нужно покупать только хорошего качества, в бутылках небольшого объема из темного стекла. Если растительное масло неприятно горчит — оно старое и его следует выбросить. Держите бутылки с растительным маслом подальше от плиты, так как при регулярном нагревании и остывании они быстрее теряют свои хорошие качества.
Конопляное и льняное масла хороши в салатах. Эти масла содержат жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 в хороших пропорциях, а также много витамина Е, минералов (магний, фосфор, цинк, калий, кальций, железо и другие) и витаминов группы В. Другие масла из семян можно использовать время от времени по желанию, чтобы придать блюду насыщенный вкус. Исследования в области здоровья сердца рекомендуют потреблять от двух до четырех столовых ложек масла в день при приготовлении пищи.
Не покупайте эти растительные масла впрок. Купите одну бутылочку, израсходуйте ее, а затем купите другую. Это позволит избежать ненужных затрат, и вам не придется выбрасывать неиспользованное масло.
Термическая обработка
Для жарки можно использовать термостойкое оливковое масло сорта Extra virgin. В 2018 году в Австралии проводилось исследование нескольких растительных масел, а также изучалось образование трансжирных кислот в растительных маслах при их нагревании. Было установлено, что наиболее стабильным к нагреванию является оливковое масло механического отжима: оно не начинает дымиться при 210 градусах по Цельсию и в нем не образуются трансжирные кислоты. Возможно, при нагревании разлагаются некоторые антиоксиданты, однако в процессе приготовления пищи в нее переходят полезные жирные кислоты и полифенолы и делают ее более полезной.
Выяснилось также, что аналогичными свойствами обладает также кокосовое масло, при нагревании которого не образуются трансжирные кислоты, которые являются насыщенными жирами и которые нежелательно употреблять в пищу. Масло авокадо, которое стоит дорого и не часто используется для повседневного приготовления пищи, в ходе исследования также оказалось стабильным при нагревании. Популярное виноградное масло начало выделять трансжирные кислоты в начале нагревания, то же самое произошло и с рапсовым маслом.
Хранение растительного масла
Свет — главный "губитель" вкуса и качества, поэтому растительные масла должны находиться в темной стеклянной таре или металлических банках, если это указано производителем. Не храните растительные масла открытыми — всегда закрывайте бутылку или банку после использования, чтобы предотвратить попадание кислорода в масло, и не держите масло рядом с плитой. Как бы это ни было неудобно, бутылку с маслом следует держать подальше от плиты и уж точно не в холодильнике. Не употребляйте растительное масло, если у него неприятный "привкус".
Совет фармацевта
Растительные масла — не только неотъемлемая часть нашего рациона, но и источник ценных веществ, широко используемых в фармацевтики, рассказывает фармацевт. Рыбий жир является самым популярным маслом на аптечных полках, так как он необходим на протяжении всей жизни. Рыбий жир содержит Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота). Они не синтезируются организмом, поэтому их необходимо получать через потребление жирной морской рыбы. Поэтому рекомендации по здоровому питанию включают употребление рыбы не менее двух раз в неделю. Если вы не получаете достаточного количества жирных кислот Омега-3 в своем рационе, рыбий жир рекомендуется принимать в течение всего года.
Омега-3 жирные кислоты необходимы для многих функций организма: они помогают поддерживать нормальное зрение и работу мозга и благоприятно влияют на иммунную систему, сердечно-сосудистой систему, суставы, кожу и волосы. Рыбий жир выпускается в различных формах — жидкий (не только натуральный, но и с улучшенным вкусом, например, лимонный, фруктовый или яблочный) и в капсулах, причем для детей больше подходит жидкий рыбий жир, жевательные капсулы или желейные пастилки.
Масло ночной фиалки используется для женского здоровья, так как помогает поддерживать гормональный баланс, а также заботится о коже и обмене веществ. Оно также используется наружно.
Масло из семян тыквы благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, иммунную систему, печень, зрение, предстательную железу и мочевой пузырь. Оно также используется для ухода за кожей и волосами.
Льняное масло известно своим благотворным влиянием на иммунную систему, обмен веществ, пищеварительную систему, суставы и сердечно-сосудистую систему. Оно широко используется в качестве профилактического средства, в том числе при диабете, артрите, кожных и других заболеваниях, а также для женского здоровья — для облегчения дискомфорта перед и во время менструаций. Оно также полезно в период менопаузы.
Облепиховое масло используется для поддержания иммунитета и здоровья сердечно-сосудистой системы, а также для увлажнения кожи и слизистых оболочек. Оно способствует заживлению и обладает обезболивающими, противовоспалительными и антисептическими свойствами, поэтому его используют при желудочно-кишечных расстройствах. Оно также применяется наружно для лечения поражений кожи и слизистой оболочки полости рта, в гинекологии и проктологии.
Масло из семечек черной смородины используется для здоровья сердечно-сосудистой системы, кожи и волос, а также для женского здоровья. Также применяется в косметических средствах.
Масло из семян черного тмина имеет широкий спектр применения. Используется для укрепления иммунитета, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, суставов и женского здоровья.
Масло из семян расторопши используется для здоровья печени.
Масло из проростков пшеницы богато витамином E.
Подсолнечное, оливковое, сезамовое, рапсовое, конопляное масло используются как в БАДах, так и в косметических средствах.
Осенью более распространенными становятся простудные и другие вирусные заболевания. Различные масла широко используются при заболеваниях носа и горла. Масляные смеси с облепиховым маслом в сочетании с маслом календулы, корицы, чайного дерева, зверобоя и перечной мяты применяются при раздражении слизистых оболочек полости рта и задней стенки горла, так как они образуют защитный слой, увлажняют слизистые оболочки, снимают боль, ощущение першения и дискомфорта в горле. Эфирные масла дягиля, эвкалипта, перечной мяты, чайного дерева, сосны используются в каплях, мазях и гелях для облегчения дыхания через нос. В этих средствах также используются облепиховое, кунжутное и оливковое масла для увлажнения и ухода за слизистой оболочкой носа.
Различные масла также применяются в косметических целях, рассказывает фармацевт. Виноградное масло — это увлажняющее базовое масло, которое можно использовать для снятия макияжа. Масла сладкого миндаля и персиковых косточек используются для массажа и сухой кожи. Масло авокадо хорошо подходит для ухода за кожей и ногтями в качестве увлажняющего средства, а также в качестве базового масла, подходит для сухой кожи.
Эфирное масло чайного дерева известно своим антисептическим действием и используется для ухода за кожей при акне, укусах насекомых, в шампунях, мыле, гелях для душа и кремах.
Касторовое масло используется как внутрь при запорах, так и наружно для лечения сухой кожи, ухода за кожей головы и роста волос.
Важно! Не используйте масла, если они вызывают аллергию. Кроме того, перед приемом добавок следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом, особенно детям, беременным женщинам и пожилым людям, при хронических заболеваниях и аллергии, при приеме лекарств, а также до и после операции. Чтобы не навредить своему здоровью, 100% эфирные масла не следует использовать на коже; они не являются косметическими средствами. Эфирные масла следует применять в соответствии с инструкцией по разбавлению.