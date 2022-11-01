Подсолнечное, оливковое, льняное: как выбрать полезное растительное масло?

Растительное масло можно использовать для приготовления пищи и придания ей различных вкусовых нюансов, а также как источник ценных питательных веществ. Ассортимент растительных масел настолько широк, что в нем легко запутаться. Более того, растительные масла широко используются не только в пище, но и для профилактики и косметического ухода.

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Как выбрать полезное растительное масло для ежедневного потребления, как правильно его хранить и какими ценными свойствами обладают различные растительные масла? Рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

О качестве растительного масла необходимо помнить ежедневно, поскольку наш организм нуждаются в качественных жирах на протяжении всей жизни, говорит специалист по питанию. Растительное масло — это продукт, который мы добавляем в салаты, используем в выпечке, добавляем в первые прикормы младенцев — мы используем его в любом возрасте на протяжении всей нашей жизни. Чтобы обеспечить здоровое питание, нужно выбирать хорошее растительное масло.

При покупке масла в первую очередь следует обратить внимание на то, рафинированное оно или нет. Полезным для здоровья маслом для ежедневного употребления будет нерафинированное масло холодного отжима, которое может быть как фильтрованным, так и нефильтрованным. Если вас беспокоит сырье, из которого изготовлено масло, выбирайте биологическое масло. Рафинированное масло нагревают, фильтруют и добавляют в него кислоты, чтобы очистить масло и сделать его прозрачным. Если вы заботитесь о своем здоровье и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и хотите, чтобы ваша пища приносила реальную пользу вашему организму, избегайте употребления чистых, рафинированных масел, советует специалист по питанию.

Знаменитое оливковое масло



Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами, поскольку богато полифенолами, антиоксидантами и, в идеале, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, объясняет специалист по питанию. Полифенол олеокантал обладает противовоспалительными свойствами. Оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний, а также оказывают профилактическое действие против рака различной локализации.

Растительное масло должно быть красивого золотисто-зеленого цвета и с заметным вкусом. Вкусовые нюансы каждого масла будут немного отличаться, но именно полифенолы могут вызывать першение в горле.

Рекомендуется использовать только оливковое масло сорта extra virgin, которое не подвергалось термической обработке и может быть использовано для жарки, так как начинает дымиться только при температуре 210-214 °C. Это масло слегка расширяется при нагревании, поэтому его не следует использовать так много, как другие масла, применяемые для жарки.

В магазинах можно также приобрести оливковое масло, у которого на бутылках написано Pomace olive oil и Olive oil. Это масла низкого качества, прошедшие термическую и химическую очистку, то есть рафинированные. Это просто растительное масло, от которого мы не ждем пользы для здоровья, говорит специалист по питанию.