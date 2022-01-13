Похудеть, помолодеть и еще 5 целебных свойств шиповника, доказанных наукой

Шиповник — кустарник, который растет во многих странах, в том числе и в Латвии. Его называют также дикой розой, у него есть шипы и бутоны, но ценят шиповник за ягоды, которые обладают множеством полезных свойств.

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Ягоды шиповника маленькие, круглые, красного или оранжевого цвета. Чай или отвар из них — с нежным цветочным привкусом и отчетливой кислинкой. Его легко заваривать дома, и у него много целебных свойств.

Богат антиоксидантами

Антиоксиданты — вещества, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Употребление продуктов и напитков, богатых антиоксидантами, может предупредить развитие хронических заболеваний сердца, рака и диабета 2-го типа.

Ученые сравнили экстракты плодов шиповника, боярышника, черной смородины, черники, обыкновенной и черноплодной рябины и установили, что в шиповнике самая высокая концентрация антиоксидантов. Он содержит большое количество полифенолов, каротиноидов и витаминов С и Е — все эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами.

При этом, исследования показывают, что сушеные ягоды шиповника содержат меньше антиоксидантов, чем свежие. Так что если вы хотите получить больше антиоксидантов, готовьте чай не из пакетиков, а из свежих плодов.

Укрепляет иммунитет

В ягодах шиповника содержится очень много витамина C, который важен для нашей иммунной системы, так как он стимулирует производство лимфоцитов (белых кровяных телец, которые помогают защищаться от инфекций) и усиливает их свойства. Полифенолы и витамины А и Е, содержащиеся в шиповнике, также помогают укрепить иммунную систему.

Улучшает здоровье сердца

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Этому способствует высокая концентрация антиоксидантов. Ученые подтверждают связь между потреблением витамина С и риском сердечно-сосудистых заболеваний: обзор многих исследований показал, что 500 мг витамина С в день снижают уровень плохого холестерина и триглицеридов в крови, а также факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное же потребление витамина С увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.