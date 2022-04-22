Заболел желудок, пошел к врачу — а там уже огро-о-омная язва! Такие истории с разными болезнями, обнаруженными уже в опасной стадии знает каждый из нас. В большинстве случаев заболевания можно обнаружить еще до наступления неприятных симптомов. Именно для этого существует ранняя диагностика или чекап (от англ. check-up — проверка, медосмотр).

Как поймать болезнь, когда она только поселилась в организме? Именно для этого в системе здравоохранения разных стран придуманы чекапы — комплексные проверки здоровья. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, такое медицинское обследование надо делать каждый год. Несомненное достоинство ранней диагностики — возможность быстро пройти назначенные врачом-куратором обследования, не тратя время на получение направлений, звонки для записи и очереди к специалистам. Недостаток — в Латвии эта комплексная услуга не входит в пакет оплачиваемых государством.

Программ множество: проверка сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, уровня метаболизма (c консультациями диетолога и эндокринолога), дерматологических проблем. Есть деление по возрастам: например, специальные чекапы для сениоров 60+, для мужчин до 45 и после 45 лет (то же и для женщин), для будущих первоклассников, для подростков от 14 до 18 лет, есть даже специальные пакеты для курящих.