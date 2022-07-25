Покури травку - получишь психоз. Психиатр Юта Яудзема о причинах расстройств, "ужасных" лекарствах и врачебной эмпатии

Психические расстройства все еще подвержены стигматизации в обществе. Болеющих людей часто считают изгоями, могут не принимать на работу, они сталкиваются и с другими проблемами. Депрессия, тревожные расстройства и другие более тяжелые диагнозы, которые приводят пациентов в стационар на улице Твайка, для многих становятся переломным моментом, меняя жизнь. Врач-психиатр Рижского центра психиатрии и наркологии Юта Яудзема рассказывает о своих рабочих буднях.

Я никогда раньше не была здесь и, признаюсь, я представляла себе это место с решетками на окнах, за которыми сидят люди, кричат, плачут и ждут возможности сбежать. Но здесь все не так!

Этот образ складывается из мифов и легенд, которые сложились в обществе. Некоторые люди хотят поскорее отсюда уйти и никому не говорить, где они были. Иногда, чтобы быстрее выписаться, они скрывают свое истинное самочувствие. Но есть определенный круг больных, которые находят здесь спасение, которые знают, что здесь их накормят, им будет что надеть и они смогут пожить спокойно хотя бы месяц. Некоторые пациенты считают, что лекарства нужны мне, а не им.

Очень тяжело, когда привозят совсем молодых людей, и я вижу, что они не первый день живут с болезнью. А потом они рассказывают, что, например, голоса слышат уже лет пять, кто-то - с подросткового возраста. Некоторые даже не знают, каково это, когда голосов нет. Они думают, что это нормально. Через некоторое время мне звонят родители и спрашивают: "Сможете ли вы его вылечить?". Улучшить состояние я смогу, но вылечить — уже нет.

Вы говорите, что в последнее время привозят много молодых пациентов? С чем это связано?

Люди не разговаривают, меньше общаются и попадают сюда в уже несколько запущенных стадиях. Во-первых, у меня нет ни одного пациента, который бы не употреблял никаких веществ. Я абсолютно убеждена, что курение "травки" может спровоцировать серьезные психические расстройства. А сейчас такое ощущение, что она растет и доступна везде, и любой может курить ее хоть по 24 часа в сутки.

Психика похожа на пазл, состоящий из множества кусочков, в том числе таких, которые при определенном соединении могут привести к развитию чего-то вроде шизофрении.