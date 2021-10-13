Полезная привычка или модный тренд? Что такое интуитивное питание и кому оно подходит

Мода на интуитивное питание диктует: есть можно все, что хочется. Тиктокеры, пропагандирующие эту систему, выкладывают ролики с пиццей и хвастаются, что не ограничивают себя в еде. Врачи, однако, предупреждают: интуитивно питаться могут только люди без нарушений пищевого поведения и избыточного веса.

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Что означает наше желание съесть шоколадку или маринованный огурец, рассказвает "Газета.Ru".

В 2021 году большой популярностью в Tik-Tok стали пользоваться блогеры, пропагандирующие метод интуитивного питания. Они призывают закончить с ограничениями, которые накладывают диеты, и начать прислушиваться к своему организму, есть любимую пищу и не зацикливаться на калориях и углеводах. Видеоролики "Что я ем за день" получили широкое распространение, тренд на диету без ограничений подхватили глянцевые издания, а вслед за ними в своей любви к методике признались такие голливудские звезды, как Дженнифер Лоуренс и Хелен Хант.

Последователи нового тренда ругают строгие диеты и утверждают, что только интуитивное питание поможет не только прийти к желаемому весу, но и сохранить его навсегда без мучений и срывов. Основная идея методики — слушать свой организм и правильно расшифровывать его сигналы.

Правило питания в этой системе только одно: есть нужно только тогда, когда вы голодны. А вот что именно есть, нужно решать, прислушиваясь к своим желаниям. Хочется углеводов — значит, надо съесть углеводов. Организм требует жиров — можно и жиров. И при этом — никаких подсчетов калорий и дневника питания.

Идея звучит привлекательной, однако врачи предупреждают: интуитивное питание подходит только людям с нормальной массой тела и без нарушений пищевого поведения. Для лечения ожирения или расстройств психики, связанных с едой, оно не подходит.

"Мне близки принципы интуитивного питания, но я не стала бы называть их диетой лечебного направления. Это прежде всего питание, которое предопределяется эволюционной интуицией и соответствует потребностям конкретного человека", — объясняет диетолог и эндокринолог Наталья Галицина.

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По ее словам, людям с нарушениями пищевого поведения такая система, скорее, навредит: у них уже существует "сбитый" компас пищевой интуиции, а потому, выстроить правильные отношения с едой им непросто.

Интуитивное питание эффективно работает и безопасно в том случае, если человек владеет знаниями о рациональном и сбалансированном питании и у него нет расстройств пищевого поведения. Иначе можно перепутать естественный физиологический голод с желанием заесть стресс и наесться пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами и рафинированными жирами. Что приведет к дополнительному набору веса", — предупреждает эндокринолог Екатерина Гуреева.

Интуитивное питание привлекает новых последователей из-за отсутствия строгих рамок. Но расшифровать сигналы своего организма действительно не всегда так просто, как кажется, а потому этот тип питания вряд ли окажется эффективным, например для тех, кто привык питаться фастфудом и не хочет отказываться от бургеров и жареной картошки.

Без понимания принципов рационального питания и привычки есть здоровую пищу эта методика едва ли может обеспечить человека всеми необходимыми питательными веществами в нужном количестве.

"С интуитивным питанием есть одна большая проблема — многие думают, что сигналы тела надо понимать буквально. Например, если организм хочет тортик, значит надо съесть тортик", — говорит нутрициолог Екатерина Маслова. Но дело не в том, что организму нужен жирный десерт.

По словам специалиста, сладкого хочется по двум причинам. В первом случае — когда человек недоедает и организм пытается восполнить недостаток калорий самым простым способом, за счет быстрых углеводов. Другой вариант — если организму не хватает именно углеводов. "Что в первом, что во втором случае, нужно есть не тортик или пиццу, а медленные углеводы вроде тарелки гречки с грибами или бурого риса с овощами и креветками", — объясняет Екатерина Маслова.

Тяга к соленому — чипсам, крекерам, маринованным огурцам или сосискам — объясняется нехваткой в рационе белка. В этом случае стоит отказаться от идеи пойти в "Макдоналдс" и съесть кусок рыбы, курицы или тофу.

"Если же нестерпимо хочется съесть шоколадку, и это не связано с дефицитом калорий и углеводов, то на 99% проблема в нехватке магния. Этого минерала часто не хватает, особенно если у вас хронический стресс", — говорит Екатерина Маслова.

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От тяги к шоколаду избавит прием добавок с магнием за 2-3 часа до сна. Также этот минерал содержится в гречке, листовых овощах, авокадо, бананах, яблоках, семенах кунжута и подсолнечника.

По мнению психотерапевтов, интуитивное питание — это очередной модный тренд. Но в то же время — и здоровый подход к питанию, если понимать, что за ним стоит.

"Для того, чтобы быть в гармонии с собой и своим телом, необходимо проанализировать мысли, чувства и определенные паттерны, которые лежат в основе пищевого поведения. Если у человека расстройство пищевого поведения, для этого нужны годы психотерапии и преодоление большого количества стереотипов и установок", — считает психиатр Юлия Карачева.

Тем не менее, она полагает, что освоить эту систему людям было бы полезно. "В современной англоязычной литературе этот подход также называется осознанным питанием. Если рассматривать интуитивное питание как подход к отношениям с едой в широком смысле, то это, безусловно, важно для современного человека", — считает Юлия Карачева.

Психотерапевт напоминает: из-за высоких темпов жизни мы не уделяем время культуре питания. "Принцип осознанного питания призывает прежде всего прислушиваться к себе и своему телу, заботиться о себе, а не стремиться к определенным ограничениям", — заключает она.